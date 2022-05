Messo in ombra dall’invasione russa dell’Ucraina, il Caucaso meridionale sta assistendo a enormi sviluppi che potrebbero potenzialmente ridurre le tensioni tra l’Armenia da un lato e la Turchia e l’Azerbaigian dall’altro. Il processo potrebbe anche influenzare in modo critico la posizione della Russia nella regione e potrebbe persino dare un certo slancio alla politica ambivalente dell’Occidente.

I rivali storici, Armenia e Azerbaigian, si stanno avvicinando a un accordo globale sulla risoluzione di questioni fondamentali che hanno ostacolato il riavvicinamento per almeno tre decenni.

Il processo ora ruota attorno alle proposte dei principali azeri per un accordo di pace, compreso il riconoscimento della reciproca integrità territoriale. Ciò richiederebbe l’accettazione da parte degli armeni che il Nagorno-Karabakh fa parte dell’Azerbaigian, causa di guerre nel 1992-94 e nel 2020. Se firmato, ciò equivarrebbe a un cambiamento rivoluzionario rispetto alla tradizionale posizione armena.

La risposta generale della leadership armena è stata positiva, anche se cercherà ulteriori stipulazioni. Tra questi ci sarà l’accettazione da parte dell’Azerbaigian di un’ampia gamma di diritti culturali per gli armeni, forse inclusa l’autonomia ufficialmente riconosciuta. Sebbene sia improbabile che gli azeri siano d’accordo su questo, sono effettivamente possibili richieste minori sui diritti culturali.

Questa posizione armena si basa su precedenti dichiarazioni alquanto ambivalenti e incontri bilaterali con i leader azeri, indicando attentamente che il paese potrebbe essere disposto a cambiare la sua politica tradizionale. Ciò equivale a una presa di coscienza profonda, anche se profondamente dolorosa, da parte della leadership armena, che l’equilibrio del potere è irrevocabilmente cambiato, e non a favore dell’Armenia.

L’alternativa a un accordo è una politica di revanscismo aperto e a lungo termine. Ma ci sono guadagni significativi da ottenere da un accordo. Stabilire legami positivi con l’Azerbaigian potrebbe porre fine all’isolamento economico dell’Armenia e probabilmente alimenterebbe sviluppi positivi simili nei legami con la Turchia. Dopo 30 anni di ostilità, un miglioramento con il suo grande vicino occidentale porterebbe all’eventuale ristabilimento della diplomazia al fascino di migliori legami economici. Il vantaggio potrebbe essere significativo: le merci armene avrebbero un percorso migliore e più breve verso i mercati europei e viceversa.

I cambiamenti potrebbero aprire la strada a cambiamenti a livello regionale. A lungo termine, la dipendenza dell’Armenia dalla Russia verso nord si sarebbe gradualmente attenuata. I legami economici est-ovest sarebbero almeno altrettanto potenti di quelli sull’attuale asse commerciale nord-sud.

Ciò non significherebbe la fine dell’influenza e dell’importanza russa, ma creerebbe una ridistribuzione del potere più uniforme, per cui il Cremlino perderebbe la sua posizione preponderante. La Turchia potrebbe diventare influente quanto la Russia, un notevole cambiamento dall’era dell’esclusività.

La geopolitica del Caucaso meridionale sta cambiando. C’è una maggiore competizione per l’influenza, con poteri che si contendono se non per il primato, quindi per una distribuzione più equa dell’influenza. La Turchia e, in misura minore, l’Iran vedono la regione come un entroterra storico naturale. E le eredità storiche continuano a plasmare le politiche di queste ex potenze imperiali.

Inoltre, è probabile che anche i modelli commerciali e di trasporto cambino. Le rotte attraverso la Georgia non serviranno più come unica soluzione. Per la Turchia, le opzioni per raggiungere il Mar Caspio si moltiplicheranno e forse aprirà la strada per garantire fonti energetiche critiche per la sua economia dai produttori di gas intorno al mare.

Questi sviluppi non sono in alcun modo un pugnale rivolto alla Russia, ma dovrebbero sentirsi a disagio. La sua posizione nella regione dipende sempre più dall’elemento militare, attraverso presidi in tutti e tre i paesi del Caucaso meridionale. Potrebbero essere distratti dalla guerra finora infruttuosa in Ucraina, ma il presidente Putin ei suoi aiutanti possiedono ancora alcuni strumenti per far deragliare le prospettive di pace.

Ma la Russia potrebbe comunque raccogliere ciò che ha seminato nel Caucaso meridionale. Se non è più il garante della sicurezza per l’Armenia (ha fatto ben poco per aiutare nella guerra del 2020) e non è più il miglior sbocco per il commercio, allora perché le truppe russe sono in Armenia? E perché l’Azerbaigian dovrebbe continuare ad accettare le forze di pace russe sul suo territorio?

Questa è una situazione poco invidiabile per il Cremlino. Sta conducendo una grande guerra per assicurarsi l’illusione di un “vicino estero” legato ai suoi desideri, e mentre è voltato le spalle, altri paesi di confine stanno pensando a come allentare la presa sul loro futuro. Se fosse necessario qualcosa per mostrare l’inutilità dell’approccio della Russia ai suoi immediati vicini, il Caucaso meridionale sarebbe il primo esempio.