Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo la quale gli ufficiali russi, per tenere alto il morale delle truppe dopo settimane sfiancanti di avanzate e retrocessioni, e, secondo alcune stime, circa 15mila morti, avrebbero loro promesso che «la guerra finirà entro il 9 maggio», giorno in cui si celebra a Mosca il ‘Giorno della vittoria’ nella ‘Grande guerra patriottica’, come in Russia viene chiamata la Seconda guerra mondiale.

La sensazione degli addetti ai lavori, militari e politici, è invece ben altra in Occidente. Un conflitto prolungato in Ucraina sembra sempre più plausibile.

Il think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha prodotto un rapportodal titolo ‘Avoiding the Dangers of a Protracted Conflict in Ukraine‘, sul perchè e sul come evitare i pericoli di un conflitto prolungato in Ucraina, a firma di tre dei suoi principali analisti, Anatol Lieven, Sarang Shidore, Marcus Stanley.

Di seguito riportiamo una sintesi del rischio estremismo e radicalizzazione in Ucraina.

Uno sviluppo della guerra ucraina che dovrebbe preoccupare in un conflitto di lunga durata «è la probabilità che rafforzi le forze estremiste in Ucraina. Queste sono forze che difenderanno in modo affidabile l’Ucraina dalla Russia, ma potrebbero ostacolare pericolosamente il progresso dell’Ucraina verso l’adesione all’Occidente come democrazia liberale a tutti gli effetti.

Questa preoccupazione si concentra sulle forze radicali etno-nazionaliste di cui le più importanti sono il partito politico Svoboda (‘Libertà’, ex Partito Nazionale Sociale), il partito Pravyj Sektor(‘Settore Destro’) e le unità paramilitari delBattaglione Azov, formate nel maggio 2014 per combattere separatisti filo-russi nel Donbas. Questi gruppi fanno risalire la loro discendenza dall’Organizzazione dei nazionalisti ucraini, OUN, e dalla sua ala militare, l’esercito insorto ucraino, UPA, attivi durante e dopo la seconda guerra mondiale.

Questa forza ha collaborato in modo intermittente con l’occupazione nazista dell’Ucraina e ha effettuato massacri di polacchi, ebrei e partigiani sovietici e dei loro sostenitori tra russi etnici e ucraini di lingua russa. Incoraggiato da decenni di propaganda sovietica, questo ha lasciato una forte eredità di sfiducia nei confronti del nazionalismo etnico ucraino in gran parte dell’Ucraina orientale e meridionale.

L’ideologia di OUN-UPA era estremista etnico-nazionalista e autoritario, con affinità per il Führerprinzip nazista, assoluta lealtà ai dittatori carismatici. Questo gruppo ha portato avanti un’insurrezione contro l’Unione Sovietica dal 1944 all’inizio degli anni ’50; alla fine fu schiacciato con pesanti perdite.

La propaganda russa ha esagerato in modo colossale la forza contemporanea dei gruppi nazionalisti estremisti ucraini a sostegno della condizione dichiarata dal Cremlino che l’Ucraina fosse ‘denazificata’ come parte di qualsiasi accordo di pace. Poiché questi gruppi sono stati integrati nella Guardia nazionale ucraina, ma conservano le loro identità autonome e strutture di comando,nel corso di una guerra estesa potrebbero accumulare una formidabile quinta colonna che radicalizzerebbe la dinamica politica dell’Ucraina del dopoguerra.



Il sostegno elettorale a questi gruppi è stato finora molto debole. Pravyj Sektor ha eletto un solo membro in Parlamento. Svoboda ha raggiunto l’apice del suo successo alle elezioni parlamentari del 2012, con il 10,44% dei voti. Entro il 2019, tuttavia, questo si era ridotto al 2,15%, concentrato nell’estremo ovest del Paese. D’altra parte, i paramilitari nazionalisti estremi sono proprio il tipo di forza che guadagna potere come parte di una guerra che coinvolge non solo le forze statali, ma anche volontari paramilitari indipendenti.

La loro influenza è ora sproporzionata rispetto al loro limitato sostegno popolare per due ragioni. Il primo è la loro capacità di esercitare pressioni sui governi e sui parlamentari ucraini mobilitando manifestazioni a volte violente a Kiev. Ciò è stato evidente nel loro ruolo di primo piano nelle manifestazioni di Maidan del 2014, che hanno fatto cadere il governo di Viktor Yanukovich, e in cui sono stati uccisi numerosi membri di Svoboda e del Settore Destro. Il 2 maggio 2014, attivisti del Pravyj Sektor, insieme a teppisti nazionalisti del calcio, hanno combattuto contro manifestanti filo-russi a Odessa, provocando la morte di 46 di questi ultimi quando i nazionalisti ucraini hanno dato fuoco all’edificio sindacale che avevano occupato.

La seconda spiegazione per l’enorme influenza di questi gruppi è il ruolo centrale che il reggimento Azov e le forze del Pravyj Sektor(entrambi sono stati incorporati nella Guardia nazionale ucraina nel settembre 2014) hanno svolto nella lotta contro le forze separatiste e i loro sostenitori russi nel Donbas. Ciò includeva un ruolo chiave svolto da Azov nella difesa di Mariupol contro le forze sostenute dalla Russia. Da allora, Azov ha avuto un ruolo di sicurezza dominante a Mariupol, che ha difeso con grande coraggio e grinta nella guerra attuale.

Secondo quanto riferito, il loro ruolo nelle forze armate ucraine è aumentato notevolmente all’inizio del 2022, mentre l’Ucraina si preparava a difendersi dall’invasione russa. La loro reputazione di combattenti dà a questi gruppi la possibilità di reclutare da oltre la loro ristretta base ideologica. Secondo Andreas Umland, esperto di estrema destra ucraina: “Le persone si iscrivono perché questi sono i tipi duri… Se hai intenzione di combattere una guerra, chi la combatterà? Per la guerra, hai bisogno di un certo tipo di persone. Le persone che sono disposte a farlo sono gli ultranazionalisti”.



Questi gruppi sono stati ampiamente criticati dai politici occidentali e dai media per il loro antisemitismo, razzismo, suprematismo bianco (con stretti legami con tali gruppi in Occidente), antifemminismo, ideologia anti-LGBTQI e antecedenti e simboli fascisti. Hanno spesso preso parte a violenti attacchi contro oppositori politici e manifestazioni che disapprovano e hanno attivamente intimidito presunti partiti politici e giornalisti filorussi.

Nel 2019 Human Rights Watch, Amnesty International e Freedom House hanno scritto al governo ucraino criticandolo per non aver fatto di più per fermare i crimini ispirati dall’odio di questi gruppi e avvertendo che lo Stato ucraino rischiava di perdere il controllo delle forze armate nel Paese. Un rapporto dell’ufficio del Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha accusato Azov (così come i separatisti sostenuti dalla Russia) di aver compiuto atrocità nella regione contesa del Donbas. In un altro segnale preoccupante per qualsiasi futura insurrezione, Pravyj Sektor è stato ampiamente accusato di legami con la criminalità organizzata e di reclutamento tra i teppisti del calcio e altre bande giovanili.

C’è preoccupazione nel Congresso degli Stati Uniti per Azov e altri gruppi paramilitari nazionalisti estremi che ricevono armi e addestramento come parte dell’assistenza militare della NATO all’Ucraina. Nel 2018, un emendamento della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha vietato ad Azov di ricevere assistenza militare statunitense. Il rappresentante Ro Khanna, democratico della California, ha dichiarato: “La supremazia bianca e il neonazismo sono inaccettabili e non hanno posto nel nostro mondo… Sono molto lieto che l’omnibus approvato di recente impedisca agli Stati Uniti di fornire armi e assistenza all’addestramento al battaglione neonazista Azov che combatte in Ucraina”.Nonostante queste rappresentazioni, tuttavia, prove successive suggeriscono che Azov ha continuato a ricevere armi occidentali.

Se queste forze dovessero prendere il sopravvento in Ucraina, ciò creerebbe immensi problemi a un Paese che spera alla fine di entrare nell’Unione Europea. Va notato a questo proposito che, come annuncia il programma del partito di Svoboda, si tratta di un movimento rivoluzionario nazionale. Se dovesse ottenere la leadership militare in un’insurrezione anti-russa,sembra del tutto possibile che (come i movimenti di resistenza comunisti nella seconda guerra mondiale) cercherebbe quindi di usarlo come base per prendere il controllo dello Stato e trasformare l’Ucraina secondo la sua ideologia.

Inoltre, più a lungo durerà la guerra, maggiore sarà il problema postbellico dei veterani militari ucraini giovani, brutalizzati e disoccupati che si faranno strada nei partiti politici radicali e nelle loro ali paramilitari. Questa stessa questione ossessionò l’Europa dopo la prima guerra mondiale e giocò un ruolo chiave nell’ascesa del fascismo; ha anche perseguitato la Cecenia dopo la guerra del 1994-96 e ha contribuito a generare lì sostegno per l’estremismo islamista.

Altresì, l’ascesa delle milizie di estrema destra potrebbe giocare a favore di Mosca. Molti etnonazionalisti estremisti detestano non solo lo Stato russo, ma anche la minoranza etnica russa in Ucraina; spesso considerano gli ucraini di lingua russa come traditori reali o potenziali. Come ha detto a uno degli autori un funzionario nazionalista ucraino di Prosvita, un’organizzazione culturale, “Nel genocidio ucraino e in tutti i loro altri crimini, i comunisti hanno sempre condotto una politica basata sul grande sciovinismo russo e sulle ambizioni di grande potere del popolo russo…. La cosa peggiore è che il dominio russo e l’immigrazione russa hanno danneggiato il nostro genotipo. Tutto ciò che vedi qui – mancanza di ordine, bagni sporchi – è il risultato dell’assimilazione razziale. Perché una volta che un uomo è stato trascinato lontano dal suo etno, dalle sue tradizioni, dalla sua lingua, non può più comportarsi dignitosamente in alcun modo o trovare un posto dignitoso nel mondo”.

Tutti i movimenti di resistenza armata si dimostrano disposti a uccidere non solo le truppe e gli ufficiali di una potenza occupante, ma anche i loro collaboratori locali, e spesso anche le loro famiglie. Questo può facilmente combinarsi con il brigantaggio. E come notato, nelle società etnicamente divise, le insurrezioni hanno una forte tendenza ad aumentare le paure e gli odi etnici locali.

Dall’invasione della Russia nel febbraio 2022, la distruzione e la morte di civili inflitte alle popolazioni urbane nelle aree orientali e meridionali del Paese sembrano aver eliminato qualsiasi sentimento filo-russo rimasto. Riflettendo questo, anche i sindaci e altri funzionari eletti etnicamente russi hanno spesso radunato le loro popolazioni per resistere -e di conseguenza nelle città occupate dalle forze russe sono stati arrestati. Ciò non solo ha distrutto la base morale per l’invasione russa e screditato la relativa propaganda; renderà anche virtualmente impossibile per la Russia creare qualsiasi tipo di amministrazione stabile nelle aree che occupa. Si tratta di un cambiamentonella cultura politica tradizionale di queste regioni che riveste la massima importanza potenziale per il futuro dell’Ucraina.

L’unico fattore che potrebbe riportare queste popolazioni russe e di lingua russa al sostegno e alla dipendenza dalla Russia sarebbe se il battaglione Azov e altri paramilitari nazionalisti estremi fossero visti come a capo delle forze ucraine -e di conseguenza queste forze fossero viste come dirette non solo contro l’esercito russo, ma contro la minoranza russo-ucraina.

È del tutto possibile che il risultato finale di una guerra condotta in questo senso non sarebbe un completo ritiro russo dall’Ucraina, ma la spartizione permanente dell’Ucraina secondo linee etno-linguistiche. E’ quindi essenziale che gli Stati Uniti rappresentino una versione civica dell’identità ucraina, in conformità con gli ideali americani e per il bene dell’Ucraina stessa. Più a lungo va avanti una guerra, più profonde possono diventare queste divisioni etniche e la relativa radicalizzazione.