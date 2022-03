Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo la quale gli ufficiali russi, per tenere alto il morale delle truppe dopo settimane sfiancanti di avanzate e retrocessioni, e, secondo alcune stime, circa 15mila morti, avrebbero loro promesso che «la guerra finirà entro il 9 maggio», giorno in cui si celebra a Mosca il ‘Giorno della vittoria’ nella ‘Grande guerra patriottica’, come in Russia viene chiamata la Seconda guerra mondiale.

La sensazione degli addetti ai lavori, militari e politici, è invece ben altra in Occidente. Un conflitto prolungato in Ucraina sembra sempre più plausibile.

Il think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha prodotto un rapportodal titolo ‘Avoiding the Dangers of a Protracted Conflict in Ukraine‘, sul perchè e sul come evitare i pericoli di un conflitto prolungato in Ucraina, a firma di tre dei suoi principali analisti, Anatol Lieven, Sarang Shidore, Marcus Stanley.

Di seguito riportiamo una sintesi del rischio di grandi distruzioni in Ucraina.

***

«L’argomento più forte a favore di un rapido accordo di pace che garantisca la sovranità ucraina è, ovviamente, l’atroce sofferenza che questa guerra sta già causando al popolo ucraino, sofferenza che può solo peggiorare man mano che la guerra va avanti.

Due strategie sono aperte al governo e all’esercito russo se la guerra continua. Il primo sarebbe cercare di catturare più città ucraine chiave nell’est e nel sud. Non cercherebbe più di conquistare l’intera Ucraina e sostituire il governo ucraino con un governo cliente russo; l’obiettivo sarebbe rafforzare la sua mano al tavolo dei negoziati e aumentare la già notevole pressione economica sull’Ucraina. Ciò potrebbe comportare, ad esempio, il tentativo di catturare l’intera costa ucraina del Mar Nero.

Inizialmente, il Cremlino e l’esercito russo speravano di catturare facilmente le città ucraine e con perdite civili minime. Ben presto si sono rese conto che questo era impossibile. Da allora l’esercito russo è tornato alle tradizionali tattiche di guerra urbana impiegate a Grozny nelle due guerre cecene e nella seconda guerra mondiale, e dagli Stati Uniti in Vietnam e Corea: usare un’enorme potenza di fuoco per far saltare i difensori dalle loro posizioni e risparmiare vittime tra le truppe attaccanti. Il risultato inevitabile di ciò è una massiccia distruzione e enormi vittime tra i civili incapaci di fuggire. Questa è stata la strategia adottata dalla Russia nel suo assalto a Mariupol, che ha provocato la morte di molti civili. Se la guerra continua, possiamo aspettarci che accada lo stesso in una città ucraina dopo l’altra. Il costo complessivo sarà di gran lunga superiore anche alla devastazione di Mariupol. Quella città aveva una popolazione in tempo di pace di meno di mezzo milione; Odessa e Kiev hanno una popolazione di quasi un milione e tre milioni rispettivamente.

In alternativa, se il Cremlino e l’alto comando russo decidessero che distruggere le città ucraine una per una costerebbe troppi morti russi e rischio di intensificare le proteste contro la guerra in patria, la Russia potrebbe fermarsi su una linea difendibile (includendo l’intera provincia del Donbas e un territorio ponte dalla Russia alla Crimea) e sfidare gli ucraini al contrattacco. La Russia potrebbe anche offrire un cessate il fuoco unilaterale a quel punto. Ciò costringerebbe il governo e l’esercito ucraino a convivere con la perdita indefinita di territori molto più grandi o ad attaccare le forze russe nel tentativo di scacciarle.

In questo caso, l’equilibrio del vantaggio militare si sposterebbe sui difensori e l’Ucraina dovrebbe aspettarsi enormi perdite tra le proprie forze. La Russia continuerebbe senza dubbio anche a bombardare le principali infrastrutture ucraine. La guerra di otto anni nel Donbas, che fu combattuta fino a un sanguinoso stallo con circa 15.000 vittime, dà un’idea di come potrebbe essere un simile conflitto. Un’Ucraina divisa potrebbe facilmente sfociare in una sorta di versione sovradimensionata del conflitto del Donbas, con molte più vittime e maggiori disagi per la regione. Inoltre, se si vedesse che l’Ucraina sta perseguendo una simile guerra con obiettivi non realistici e per volere degli Stati Uniti, dopo un’offerta di cessate il fuoco russa, parti dell’opinione pubblica internazionale potrebbero allontanarsi dall’Ucraina e dall’Occidente.