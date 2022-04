La guerra in Ucraina sta sconvolgendo l’economia globale e aumentando l’incertezza sulle prospettive per l’America Latina e i Caraibi.

L’impatto si fa sentire in America Latina attraverso l’aumento dell’inflazione che colpisce i redditi reali, in particolare dei più vulnerabili. I responsabili politici stanno reagendo a questa sfida inasprendo la politica monetaria e attuando misure per attenuare il colpo ai più vulnerabili e contenere i rischi di disordini sociali.

Ma ci sono altri rischi incombenti. Una possibile escalation della guerra potrebbe alla fine portare a difficoltà finanziarie globali e condizioni finanziarie più restrittive per la regione.

Inoltre, il continuo inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti – visto che la Federal Reserve assume una posizione più aggressiva – potrebbe eventualmente influenzare le condizioni finanziarie globali.

Costi di finanziamento nazionali e globali più elevati possono accelerare i deflussi di capitali e rappresentano una sfida per la regione, date le grandi esigenze di finanziamento pubblico ed esterno in alcuni paesi e le risorse limitate per finanziare gli investimenti nella regione.

Qualsiasi maggiore decelerazione della crescita in Cina, a causa della pandemia o di altri motivi, potrebbe anche avere un impatto sui principali prezzi all’esportazione e sul commercio nella regione. Tutti questi rischi offuscano le prospettive di crescita per l’America Latina e richiedono un’azione politica.

Il rimbalzo dell’America Latina è pronto a rallentare

Anche prima della guerra, la ripresa della regione dalla pandemia che indeboliva la crescita stava perdendo slancio. Dopo un forte rimbalzo dello scorso anno, la crescita sta tornando al tasso tendenziale pre-pandemia mentre le politiche cambiano, rallentando al 2,5% per il 2022. Esportazioni e investimenti stanno riprendendo il loro ruolo di principali motori di crescita, ma le banche centrali hanno dovuto inasprire la politica monetaria per combattere l’aumento dell’inflazione.

Prevediamo che l’espansione del Brasile rallenterà allo 0,8% quest’anno dopo la crescita del 4,6% dell’anno scorso. Il Messico decelererà al 2%. La Colombia probabilmente registrerà una decelerazione inferiore con una crescita del 5,8%. La crescita in Cile e Perù sarà rispettivamente dell’1,5% e del 3%, indicando riduzioni molto significative rispetto ai tassi a due cifre dell’anno precedente.

Rispondere all’aumento dei prezzi di cibo ed energia

Anche la povertà e la disuguaglianza rimangono preoccupazioni fondamentali, dato che l’aumento dell’inflazione ha un impatto diseguale sulla popolazione. I gruppi più vulnerabili della regione sono duramente colpiti dall’aumento dei prezzi di base dei prodotti alimentari e dell’energia, mentre continuano a lottare per riprendersi dall’impatto economico della pandemia.

In effetti, dall’inizio della guerra, diversi Paesi della regione hanno agito per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi sui gruppi vulnerabili, che vanno dalle riduzioni delle tasse e delle tariffe all’importazione ai massimali sui prezzi o ai trasferimenti sociali.

Quasi il 40 per cento dei Paesi ha introdotto nuove misure, per lo più sul versante fiscale, con un costo fiscale medio stimato pari allo 0,3 per cento del prodotto interno lordo per quest’anno.

Per garantire la coesione sociale e ridurre il rischio di disordini sociali, i governi dovrebbero fornire un sostegno mirato e temporaneo alle famiglie a basso reddito e vulnerabili, consentendo nel contempo ai prezzi interni di adeguarsi ai prezzi internazionali. Ciò aiuterebbe i gruppi vulnerabili e conterrebbe i costi fiscali, incentivando anche la produzione e limitando i consumi. Nei Paesi con reti di sicurezza sociale ben sviluppate, l’accesso potrebbe essere ampliato per coprire temporaneamente gruppi più ampi della popolazione.

Laddove le reti di sicurezza non sono ben sviluppate, i governi possono implementare meccanismi temporanei per facilitare il passaggio delle impennate dei prezzi internazionali ai prezzi interni. Sebbene questa strategia protegga le famiglie dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, può anche avere un costo fiscale significativo distorcendo gli incentivi di prezzo per consumatori e produttori.

I Paesi che beneficiano di miglioramenti nelle loro ragioni di scambio, una misura dei prezzi delle esportazioni di un Paese rispetto alle sue importazioni, potrebbero trovare più facile finanziare queste nuove misure. Tuttavia, qualsiasi ulteriore margine di bilancio dovrebbe essere utilizzato con saggezza, dati i rischi insolitamente elevati che circondano la ripresa globale e l’evoluzione dei prezzi delle materie prime, nonché i crescenti costi per il finanziamento del governo.

È necessario un consolidamento inclusivo

Con il rapporto debito pubblico/PIL al di sopra dei livelli pre-pandemia e gli oneri finanziari in aumento a causa dei tassi di interesse locali e globali più elevati, i Paesi dovranno garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche per contribuire a preservare la credibilità e ricostruire il margine di bilancio. Tuttavia, sarà altrettanto importante attuare misure che proteggano i più vulnerabili.

Ciò richiederà una strategia incentrata sul consolidamento inclusivo. La spesa per i programmi sociali, la salute, l’istruzione e gli investimenti pubblici dovrebbe essere protetta, mentre si attuano riforme fiscali (come il rafforzamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche) che sosterranno la crescita in modo inclusivo e aiuteranno i paesi a mantenere la sostenibilità fiscale.