Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia secondo la quale gli ufficiali russi, per tenere alto il morale delle truppe dopo settimane sfiancanti di avanzate e retrocessioni, e, secondo alcune stime, circa 15mila morti, avrebbero loro promesso che «la guerra finirà entro il 9 maggio», giorno in cui si celebra a Mosca il ‘Giorno della vittoria’ nella ‘Grande guerra patriottica’, come in Russia viene chiamata la Seconda guerra mondiale.

La sensazione degli addetti ai lavori, militari e politici, è invece ben altra in Occidente. Un conflitto prolungato in Ucraina sembra sempre più plausibile.

Il think tank statunitense Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha prodotto un rapportodal titolo ‘Avoiding the Dangers of a Protracted Conflict in Ukraine‘, sul perchè e sul come evitare i pericoli di un conflitto prolungato in Ucraina, a firma di tre dei suoi principali analisti, Anatol Lieven, Sarang Shidore, Marcus Stanley.

Di seguito riportiamo una sintesi del rischio di escalation e ampliamento del conflitto in Ucraina.

***

In Ucraina, «la mancanza di progressi dell’esercito russo nel primo mese della sua campagna implica una guerra di logoramento in cui le linee del fronte si muovono lentamente e l’Ucraina mantiene un governo e un esercito semi-funzionanti per un lungo periodo. Al contrario,l’esercito russo potrebbe compiere progressi costanti, anche se lenti, nei prossimi mesi per ottenere il controllo effettivo dell’Ucraina orientale. In quest’ultimo caso, un’insurrezione ucraina,armata e addestrata in basi negli Stati della NATO, emerge come una possibilità concreta, come notato in precedenza. Entrambi questi scenari aprono la porta a un conflitto prolungato.

Ci sono state speculazioni informate sull’escalation del conflitto in Ucraina verso l’aereo nucleare. Ma i pericoli dell’escalation convenzionale sono probabilmente maggiori. Emma Ashford e Joshua Shifrinson scrivono di una ‘spirale di insicurezza’ che sta prendendo piede nel conflitto, con molteplici percorsi di escalation che attirerebbero gli Stati della NATO. Ashford e Shifrinson elencano gli attacchi russi ai convogli di rifornimenti carichi di armi e materiale forniti dalla NATO, le azioni rischiose degli alleati statunitensi come la Polonia o gli Stati baltici e le ricadute nella guerra informatica.

Il primo di questi -gli attacchi russi alle forniture della NATO- è già in vista. Mentre le armi americane e alleate vengono rapidamente mobilitate per aiutare l’Ucraina, sono emerse linee di rifornimento che vanno da Stati di confine come Polonia e Slovacchia all’Ucraina orientale e centrale. Una maggiore resistenza ucraina, alimentata in parte da queste consegne di armi,potrebbe rallentare ulteriormente l’avanzata russa. Questo crea un incentivo per Mosca ad attaccare questi convogli di rifornimenti. In effetti, la Russia ha già deciso di minacciare tale azione. L’esercito russo ha effettuato il suo primo grande attacco vicino ai confini della NATO il 12 marzo 2022, quando circa 30 missili da crociera hanno colpito un’importante base utilizzata per addestrare combattenti stranieri.

La Russia potrebbe continuare a confinare eventuali futuri attacchi ai convogli di rifornimenti all’interno del territorio ucraino, ma anche obiettivi appena oltre il confine in Paesi come Polonia e Romania potrebbero essere colpiti, intenzionalmente o inavvertitamente.Tecnicamente, questo sarebbe un attacco ai territori sovrani di questi stati e la NATO potrebbe invocare l’articolo V del suo statuto, la clausola di mutua assistenza, per vendicarsi contro le truppe russe.

Se il conflitto si trasforma in un’insurrezione, potrebbe essere ancora più difficile porre fine. Le insurrezioni spesso vanno avanti per lunghi periodi di tempo se iniziano con almeno un certo grado di sostegno popolare. La durata media delle insurrezioni è di circa 10 anni, secondo uno studio RAND, e molte sono andate avanti per molto più tempo. Buoni esempi sono gli insorti tamil in Sri Lanka, che hanno combattuto contro il governo dominato dai singalesi per quasi tre decenni, e le FARC in Colombia, che sono state attive per cinque decenni. Il sostegno di uno Stato esterno è un fattore importante nel mantenimento di un’insurrezione. Se lo Stato esterno ritira tale sponsorizzazione, l’insurrezione in genere subisce un duro colpo. Ciò implica che il sostegno degli Stati Uniti o della NATO a qualsiasi futura insurrezione ucraina sarà un fattore chiave per la sua continuazione a lungo termine.

Il lungo orizzonte temporale di un conflitto prolungato presenta anche grandi rischi di escalation. Anche se la Russia limita i suoi attacchi alle linee di rifornimento e alle consegne di armi a quelle entro i confini ucraini, le possibilità di attacchi involontari nel territorio della NATO o incidenti del tipo ‘inseguimento‘, in cui truppe o aerei russi attraversano il confine con la Polonia o un altro membro della NATO, aumentano notevolmente in queste condizioni. Questo rischio sarebbe molto più basso nel caso di un conflitto più breve che si estingue anticipatamente attraverso un compromesso negoziato.



Anche altri rischi di escalation sono rafforzati dalla lunga durata del conflitto. Un percorso è attraverso un importante rafforzamento della NATO in aree vulnerabili vicino al suo perimetro di difesa. Il miglior esempio di questi è il Suwalki Gap, un sottile corridoio di territorio polacco e lituano che separa l’exclave russa di Kaliningrad dal territorio russo e dall’alleato della Russia, la Bielorussia. Sebbene la NATO possa farlo da un punto di vista difensivo, può innescare un contro-accumulo da parte delle truppe russe, portando a potenziali scontri a causa di incidenti o interpretazioni errate.