Ucraina: rimboccarsi le maniche noi, ora, qui, sulla terra, per la pace

È da tempo che -sempre con la sensazione di dire cose considerate orrende- vado ripetendo che alla guerra in Ucraina bisogna dare una fine. Dare, non aspettare.

‘Bisogna‘ per due motivi. Perché ogni guerra, giusta o non che sia (nessuna guerra è giusta, con buona pace di Sant’Agostino), deve finire; anzi, per dirla meglio, tutte le guerre finiscono prima o poi, e sempre allo stesso modo: con un trattato, un trattato di pace. Un trattato, si dice sempre giornalisticamente parlando, imposto con la forza, forse, talvolta, quasi sempre, sempre: come volete, ma. Ma nel diritto internazionale, è una norma acquisita, quella per la quale la validità, e quindi l’applicabilità di un trattato di pace, non può essere messa in dubbio sulla base del fatto che, in qualche modo, le sue disposizioni siano state imposte con la forza. Poi, nel tempo, come spesso accade, le disposizioni più gravose per la ‘parte perdente’ o che si considera tale, vengono ridiscusse e spesso modificate, ‘addolcite’. L’unico modo per fare finire una guerra è un trattato di pace: magari rinegoziato più volte. Anche nelle ‘ipotesi di scuola’, di uno Stato sconfitto del tutto (‘debellato’, si dice nel diritto internazionale) alla fine un trattato di pace si realizza.

Il caso della Germania, debellata, è emblematico: alla fine, quasi contro voglia, un trattato di pace è stato sottoscritto.

Vi è, però, un secondo motivo, a mio parere, che dovrebbe indurre le parti, ma specialmente la parte ucraina, a trattare la pace, è la stanchezza. Non solo e non tanto dell’Ucraina, sempre più allo stremo e in grado di sopravvivere solo grazie ai continui finanziamenti, veri e propri doni, degli Stati che l’hanno aiutata e l’aiutano. Avevo messo le due parole aiutata e aiutano tra virgolette, poi le ho tolte. Però, resto convinto che per questa guerra insulsa vi sia una responsabilità gravissima di quello che si definisce con orgoglio, ma anche con arroganza, il ‘mondo occidentale‘, il ‘mondo libero’. La responsabilità di non avere coltivato la possibilità di chiudere la cinquantennale concezione della ‘cortina di ferro‘, come sembrava che avvenisse negli anni 90, la responsabilità di non avere tenuto in alcun conto le rivendicazioni di Mosca sull’allontanamento ostile dell’Ucraina dalla Russia e dal possibile ingresso di essa nella NATO: errore, questo -me lo si consenta- di una gravità straordinaria, commesso da politicanti fermi al 1918, e su questo c’è da discutere, e non ora: appunto, nelle trattative di pace, perché alla fine, vedrete, l’oggetto vero sarà questo.

Ma, dicevo, è oscura tutta questa vicenda, descritta solo dalle rispettive propagande … poi lo si studierà meglio, ma: troppi colpi e mezzi colpi di Stato in Ucraina (e forse anche in Russia), per sentirsi tranquilli in materia di democrazia, ma specialmente di rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. Che l’Ucraina sia un Paese diviso tra popolazioni vicine culturalmente e politicamente alla Russia (la cultura Rus, non è una invenzione di Vladimir Putin), e popolazioni vicine all’Occidente in senso molto lato, tenuto conto che la vicinanza anche culturale, ad esempio, con la Polonia, era anche stata costellata, nella storia, da lotte furiose per … l’indipendenza dell’Ucraina dalla Polonia. Oscurità aumentata dalle iniziative anti-russe ripetute, a cominciare dalla cancellazione nella Costituzione -frutto cangiante di colpi di Stato vari o semi-colpi di Stato- della lingua russa come lingua ufficiale, sia pure seconda, e dalla oggettiva, direi, situazione di minorità, di diffidenza verso la parte filo-russa del Paese.

Certo, la pretesa russa di fare dell’Ucraina ciò che voleva, non era da meno, ma non cancellava la realtà. Così come, l’invadenza della NATO, dopo lo scioglimento dell’URSS, non era certamente intesa a favorire la comprensione reciproca: quella che nella diplomazia internazionale si chiama spesso ‘mutua comprensione’, ‘fiducia reciproca’.

Alla fine, insomma, come sostengo da tempo, lo scontro vero è tra Russia e USA, e a questo punto molti, non solo io, si domandano (specie in Europa) perché dobbiamo pagare noi le beghe loro. Non è così schematica la realtà, ma il tema esiste!

Attenzione, per favore, non sto facendo il discorso becero di Matteo Salvini -“noi paghiamo per fare le sanzioni alla Russia” e sciocchezze del genere. Il discorso che sto cercando di abbozzare è strettamente politico: questa guerra è disastrosa per tutti, innanzitutto per l’Ucraina, per le decine di migliaia di morti che provoca, e per i miliardi di danni indiretti, ma specialmente per l’assenza di prospettive politiche. È ora di finirla.

Come? Prendendo in mano il capo della matassa e imponendo agli interessati di discutere di quello e non altro.

Il rischio per l’Ucraina specialmente, è che, come sempre accade, i sostenitori dell’Ucraina si stanchino. Diciamola tutta: si sono già stancati. Le pressioni europee per una apertura ucraina sono sempre più forti; l’Europa ha sempre più difficoltà a finanziare l’Ucraina e la guerra. Ma, cerchiamo di essere realisti: passate le elezioni, gli USA si renderanno conto che la guerra nella periferia dell’impero non paga più. E allora sarà peggio, perché i due si metteranno d’accordo a spese dell’Europa e dell’Ucraina. Alla quale ultima offriranno grandi lavori di ricostruzione per fare guadagnare alla grande finanza internazionale e statunitense, l’Ucraina sarà terreno USA, l’Europa si spaccherà, ma alla fine nessuno dei problemi per i quali la guerra è cominciata, verrà risolto.

L’Europa, o meglio quella parte dell’Europa che è davvero l’Europa (Italia inclusa, che però ormai si emargina da sé) ha la possibilità di intervenire, spingendo ad una trattativa. La Russia è già pronta a farlo, l’Ucraina va ‘convinta‘.

Ma, si dice, ciò significherebbe che l’Ucraina debba rinunciare al ‘suo’ territorio, alla ‘sua’ sovranità, eccetera. No, non vuol dire nulla del genere: vuol dire solo sedersi al tavolo e fermare le bocce dove sono. E partire da lì a discutere, negoziare, trattare su tribunali internazionali, eccetera.

Credetemi: il Papa non è né matto, né stupido come si cerca di dipingerlo, e non è nemmeno così stupido da credere che ‘basta la preghiera’. Anzi: da quel buon cattolico che è, sa benissimo che il libero arbitrio impone di rimboccarsi le maniche noi, ora, qui, sulla terra. Non è più il tempo che Abramo si inchinava al Signore e sconfiggeva (il Signore) i suoi nemici. Il Papa è un cattolico vero e sa che gli uomini devono lavorare per ottenere risultati: il Signore guarda e sa, non agisce. E questo vale per tutti.

Bisogna ‘volere‘ la pace, e questo è il momento di fare valere concretamente questa volontà, prima che la forza delle cose ‘imponga’ soluzioni molto più tragiche. Non è il timore della bomba atomica che deve spingere alla ricerca della pace, ma della ‘inifinità’ di questa guerra.