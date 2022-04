Mentre la guerra in Ucraina si avvicina al traguardo dei due mesi, le Nazioni Unite hanno riferito che oltre cinque milioni di ucraini sono ormai fuggiti dal Paese, rendendola la più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale. Oltre la metà di questi rifugiati ha attraversato il confine con la vicina Polonia. Senza alcun segno di fine del conflitto e con più rifugiati attesi nel mezzo di una nuova grande offensiva russa nell’Ucraina orientale, è fondamentale intensificare e migliorare il coordinamento degli sforzi di aiuto al confine.

L’attuale risposta nelle regioni di confine della Subcarpazia e di Lublino è in gran parte di base. I volontari provenienti da una serie diversificata di iniziative locali e internazionali stanno svolgendo un lavoro inestimabile nel mantenere i rifugiati al sicuro, al caldo e nutriti. Sindaci locali e funzionari del governo stanno fornendo sostegni e infrastrutture come rifugi, trasporti, acqua ed energia. Il coordinamento è ad hoc e in gran parte informale.

Sebbene la maggior parte degli arrivi rimanga nella zona di confine solo per poche ore o per un massimo di pochi giorni, l’entità dell’afflusso sta mettendo a dura prova le capacità locali. Il tipo di assistenza richiesta nella regione di confine produce anche una serie di sfide che i soccorritori locali, spesso a corto di personale e poco attrezzati, sono in grado di affrontare.

Ci sono quattro questioni chiave che la comunità internazionale deve affrontare e che possono aiutare a migliorare la situazione.

In primo luogo, è fondamentale erogare finanziamenti tempestivamente e localmente. Attualmente sembra esserci una grave disconnessione tra coloro che ricevono fondi e le persone effettivamente sul campo. Ciò è probabilmente dovuto all’accresciuto senso di urgenza tra coloro che lavorano quotidianamente con i rifugiati, mentre quelli più lontani sono inclini ad adottare un approccio ‘business as usual’.

Nel tempo necessario per aumentare la scala delle informazioni sulle esigenze locali, le operazioni sul campo subiscono carenze. Coloro che sono in prima linea nello sforzo di aiuto hanno anche una visione più chiara dei requisiti e hanno bisogno della capacità di rispondere direttamente. È quindi indispensabile ridurre la burocrazia e consentire un rapido esborso di finanziamenti a livello locale.

In secondo luogo, anche gli attori e le organizzazioni internazionali devono diventare attivi laddove i comitati locali mancano di reti e potenza di fuoco istituzionale. Se riceveranno finanziamenti adeguati per colmare le lacune di attrezzature e infrastrutture, le operazioni locali saranno probabilmente in grado di superare le sfide locali immediate. Tuttavia, esistono problemi sistemici in cui gli attori e le organizzazioni internazionali devono intervenire e coordinarsi.

Uno di questi problemi è l’evacuazione e il trasporto. Al momento, ciò avviene attraverso un pool di volontari e funzionari pubblici polacchi, a volte insieme a funzionari dei Paesi di accoglienza, strettamente collegati. Un’ampia quota di rifugiati viaggia dai centri di accoglienza alle destinazioni finali con veicoli di volontari privati. Non esiste un sistema in atto per garantire il loro arrivo sicuro a destinazione.

Poiché la stragrande maggioranza dei rifugiati sono donne e bambini, questo rappresenta un punto debole, vulnerabile allo sfruttamento da parte dei trafficanti di esseri umani e di gruppi criminali simili. È fondamentale espandere i servizi di trasporto ufficiali e regolamentare le opzioni di viaggio dei volontari. Ad esempio, potrebbe essere istituito un sistema per obbligare gli autisti volontari a trasportare i rifugiati agli uffici della Croce Rossa che confermano l’arrivo sicuro e la disponibilità di assistenza locale.

Allo stesso modo, è necessario un approccio più professionale per l’evacuazione e la ricollocazione di persone altamente vulnerabili come i minori non accompagnati, gli anziani e le persone con disabilità. Come minimo, per gestire tali casi deve essere istituito uno schema chiaro e facilmente attuabile in tutta la Polonia. Idealmente, questo sistema dovrebbe coprire il trasferimento in tutta Europa.

In terzo luogo, i soccorritori locali hanno bisogno del supporto immediato del personale a livello nazionale e internazionale. Con l’avanzare della guerra, il numero dei volontari a disposizione delle iniziative locali diminuirà. Di conseguenza, emergeranno importanti lacune in modi inaspettati, poiché l’attuale mancanza di coordinamento centrale rende difficile sapere quali compiti sono critici e chi li adempie.

Non c’è dubbio che le posizioni chiave dei volontari alla fine dovranno essere ricoperte da personale stipendiato e professionisti. Tuttavia, il governo locale e le organizzazioni locali di alto livello come la Croce Rossa polacca non saranno in grado di ricoprire queste posizioni da sole anche se riceveranno finanziamenti adeguati. Ciò è in gran parte dovuto alle condizioni del mercato del lavoro locale.

Alla luce delle sfide in materia di reclutamento, è imperativo che le organizzazioni internazionali inviino personale qualificato direttamente alle iniziative locali fino a quando non saranno possibili accordi permanenti. Idealmente, questi staff inviati rappresenterebbero anche il collegamento di comunicazione tra le organizzazioni internazionali e le iniziative locali.

In quarto luogo, le organizzazioni internazionali sul campo devono interagire meglio durante l’impostazione delle operazioni e realizzare il loro ruolo nel coordinamento della risposta internazionale. Attualmente vi è una sistematica mancanza di coordinamento tra gli attori del settore.

Le operazioni sul campo si rivolgono a organizzazioni più grandi come l’OIM, l’UNHCR, l’OMS e l’UNICEF come guida. Tuttavia, sembra esserci una buona dose di dissonanza tra queste stesse organizzazioni quando si tratta di chi ha intenzione di fare cosa, dove, quando e con chi. Ciò aggiunge un inutile livello di complessità alle operazioni locali e distrae dal compito di coordinare gli sforzi, colmare le lacune nelle operazioni e comunicare con la comunità internazionale.

Allo stesso modo, la comunicazione è attualmente insoddisfacente tra le organizzazioni locali attive nella regione di confine, quelle attive in Ucraina e gli stati polacco e ucraino. Gli stessi attori internazionali dovrebbero unire le forze per snellire i flussi di informazioni per consentire operazioni più proattive ed efficienti.

Al momento, il fatto che la risposta alla crisi sia organica è sia una benedizione che una maledizione. Senza di essa, questa fase iniziale di spostamento della popolazione sarebbe stata catastrofica. Tuttavia, le risposte organiche alle crisi sono limitate per portata e durata.

Con l’avanzare della crisi, i volontari si stancheranno e i fondi finiranno. Shock come focolai di malattie locali hanno già messo a dura prova le capacità locali e potrebbero farlo di nuovo. L’aumento significativo dei valichi di frontiera causato dalla rinnovata offensiva russa nell’Ucraina orientale metterà a dura prova e probabilmente supererà le capacità attuali. È giunto il momento che la comunità internazionale agisca insieme verso l’obiettivo di creare sinergie tra le risorse già in campo e quelle in attesa di schieramento.