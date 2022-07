Alla fine di maggio, nei tre mesi trascorsi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, 6,8 milioni di rifugiati erano fuggiti dalla guerra in altri Paesi. La maggioranza, circa 3,6 milioni di persone, si è diretta in Polonia, mentre un altro milione è andato in Romania. Le nazioni dell’Unione Europea e altri hanno iniziato a offrire esenzioni dal visto e altri schemi per aiutare gli ucraini. Il Regno Unito, ad esempio, ospita attualmente circa 60.000 rifugiati ucraini.

Più a est dell’Europa, il popolo afghano vive un conflitto che dura da oltre 40 anni. Più di 2,6 milioni di rifugiati afgani sono registrati solo presso l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, con un numero crescente di persone in fuga dal Paese a seguito della presa di potere dei talebani.

La gente pensa che i rifugiati di uno di questi due paesi meritino più aiuto dell’altro? Le opinioni delle persone rispecchiano i doppi standard razzisti che hanno caratterizzato gran parte della copertura dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente? Abbiamo deciso di scoprire cosa crede il pubblico britannico. Presi tra il loro desiderio di mostrare solidarietà per le persone colpite dalla guerra e le loro preoccupazioni sempreverdi che troppe persone vengano nel Regno Unito, legalmente o illegalmente, volevamo sapere come gli eventi recenti hanno plasmato le loro opinioni.

Per fare ciò, abbiamo condotto un sondaggio online, nell’ambito della ricerca in corso, con un campione rappresentativo di 1.690 adulti in Gran Bretagna contattato tramite YouGov. Tra le altre domande, abbiamo chiesto agli intervistati:

sei d’accordo o in disaccordo sul fatto che dovremmo lasciare che i rifugiati in fuga dalle aree colpite dal conflitto vengano e rimangano nel Regno Unito?

Per arrivare al nocciolo della questione, tuttavia, abbiamo effettivamente distribuito tre versioni leggermente diverse di questa domanda, con ogni intervistato che ne vede solo una. In una versione, abbiamo posto la domanda così com’è, in un’altra versione abbiamo aggiunto un riferimento all’Ucraina come area colpita dal conflitto e in una terza versione, l’Afghanistan è stato utilizzato come esempio.

Per le persone che hanno ricevuto la versione neutra della domanda, i livelli di sostegno per aiutare i rifugiati sono stati elevati, con il 71% d’accordo sul fatto che ai rifugiati dovrebbe essere permesso di venire e rimanere nel Regno Unito. Abbiamo riscontrato livelli simili di accordo quando abbiamo chiesto informazioni sui rifugiati ucraini, con il 70% degli intervistati che ha concordato che dovremmo aiutare.

Tuttavia, nella versione in cui chiediamo dei rifugiati afgani, la percentuale di intervistati che concorda sul fatto che dovremmo aiutare è scesa di un incredibile 21% al 50%. La differenza è statisticamente significativa e mostra un senso di responsabilità specifico, piuttosto che universale, tra il pubblico del Regno Unito.

Netta differenza tra elettori conservatori e laburisti

Abbiamo studiato questo interessante divario confrontando le risposte che abbiamo ottenuto per una serie di gruppi politici e demografici. Il divario tra il sostegno all’aiuto ai rifugiati dall’Ucraina e dall’Afghanistan è al massimo per gli intervistati che hanno votato conservatore alle ultime elezioni generali. Di tutti gli elettori conservatori, il 67% pensava che avremmo dovuto lasciare che i rifugiati andassero e rimanessero nel Regno Unito, rispetto al 65% quando usavamo la cornice dell’Ucraina e solo il 36% della cornice dell’Afghanistan.

Questo non vuol dire che non abbiamo trovato un divario con gli elettori laburisti, ma era molto più piccolo. In questo gruppo, l’81% ha affermato che il Regno Unito dovrebbe consentire ai rifugiati di venire e rimanere, rispetto all’82% di coloro che hanno ricevuto la domanda sull’Ucraina e il 76% con la cornice dell’Afghanistan.

Nel complesso, c’è un divario del 21% per la popolazione generale, che cresce al 31% per gli elettori conservatori e si riduce al 5% per gli elettori laburisti.

Il divario più piccolo si osserva tra i giovani intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni. In questo gruppo, il 58% ha pensato che dovremmo aiutare quando è stato chiesto con la cornice neutra, il 60% con la cornice Ucraina e il 59% con la cornice Afghanistan. Quindi, mentre il divario è quasi scomparso, anche i livelli di sostegno per aiutare i rifugiati, in generale, erano inferiori a quelli dei gruppi più anziani nel nostro campione.

Pensare oltre noi stessi

Per tutti quei fautori ottimisti di un risveglio dello spirito pubblico che favorisce la cooperazione e la solidarietà internazionali di fronte a conflitti, pandemie o forse anche ai cambiamenti climatici, questi risultati ricordano che ci sono limiti oltre i cambiamenti superficiali nell’umore pubblico.

La guerra in Ucraina ha chiaramente spinto il popolo britannico a riflettere sul proprio ruolo nell’aiutare coloro che soffrono e nella costruzione di un mondo più giusto. Ma enti di beneficenza, ONG e governi, attraverso i loro sforzi, apparentemente non sono ancora in grado di colmare il divario nella mente del pubblico tra il caso specifico dell’Ucraina e la causa più ampia di aiutare tutti coloro che sono colpiti dai conflitti in tutto il mondo.

Per capire meglio cosa sta guidando il senso di eccezionalità nei confronti dell’Ucraina, potremmo guardare ai livelli più elevati di attenzione dei media che vengono attualmente dati alla crisi in quella zona. Un altro fattore potrebbe essere una percepita vicinanza culturale o sociale agli ucraini (o, al contrario, un senso di distanza o addirittura razzismo nei confronti dei rifugiati afgani). È anche possibile che gli inglesi siano più aperti ad aiutare gli ucraini perché la loro situazione li lascia con la sensazione più forte che qualcosa di simile potrebbe accadere loro.

Pensare ‘potrei essere io’ spingerà molti ad agire, ma non ci darà la possibilità di generare il cambiamento radicale nella nostra cura per tutte le persone in tutto il mondo. Finita l’emergenza in Ucraina, il lavoro per rendere il mondo un luogo senza sofferenza continuerà.