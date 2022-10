Ucraina: rien ne va plus

Non so fino a che punto vi sia ancora percezione della realtà nei ‘dirigenti’ del nostro disgraziato mondo. L’impressione agghiacciante è che ormai ognuno guardi solo sé stesso, i propri piedi.

Letteralmente, fino al punto di spararcisi … sui piedi.

Non scherzo, è accaduto ieri ai supermissili extra, stra-stra, USA-coreani mandati ad inquinare l’ambiente in risposta ad un altro missile, meno extra, ma … che ha funzionato secondo previsioni, della Corea del Nord, quella del ‘pazzo Kim’ insomma. Uno di quei extra stra-stra, gli è ricaduto tra i piedi, in Corea. Per fortuna (la fortuna … per fortuna spesso aiuta gli imbecilli) il missile sparato per fare vedere che anche loro ne hanno, è ricaduto poco più avanti, fortunatamente (si fa per dire) su una base militare. Avete presente i cartoni animati di Bugs Bunny o del gatto Silvestro?! Non si sa (non lo diranno mai) se e quante vittime ha fatto, ma non importa à la guerre comme à la guerre! E poi, se il missile casca sui piedi a Vladimir Putin se ne parla su tutta la stampa, si fanno i cartoni animati e i film, ma se cade a zio Sam va tutto bene!

Vorrei sottolineare ancora una volta. Kim Jong-un, lancia un missile, sia per provarlo (è il più grosso di sempre per la Corea del Nord), sia per fare vedere che li ha anche lui. Può essere vista, anzi, è chiaramente, anche una minaccia. Ma perché quando le prove le fanno gli USA, la Gran Bretagna, l’Italia, ecc…, sono prove, quando le fa Kim Jong-un sono minacce?

Lo ammetto, io sono un giurista senza fantasia. E quindi per me le cose sono quello che sono. Kim lancia il suo missile, e buona notte, non fa male a nessuno, ha solo inquinato un po’ aria e mare, non so se abbia avvertito il Giappone (secondo me sì, ma non lo so), ma comunque gli è ‘solo’ passato sopra. Se proprio non ha nulla di meglio da fare l’Imperatore del Giappone scrive una lettera di male parole a Kim, no? Gli USA e la Francia hanno disintegrato letteralmente varie isole per provarci le loro bombe atomiche e gli unici a protestare sono stati un gruppetto di ‘verdi’.

Sui nostri cieli passa di tutto e noi non diciamo niente, anzi, sorridiamo compiaciuti … a proposito, quella soldata statunitense che ha ammazzato persone in monopattino perché ubriaca, che fine ha fatto, è già a prendere il sole in California?

Il senso del tutto dovrebbe essere che Kim ha voluto mostrare che può colpire anche il Giappone, e che gli USA ecc… mostrano che anche loro possono, cosa che sappiamo già perfettamente.

Si mostrano i muscoli, illudendosi, credo, che qualcuno faccia come le scimmie e, terrorizzato, mostri il c … !

Dall’altra parte, la guerra sempre più platealmente statunitense (con gli europei a scodinzolare stupidamente) contro la Russia, si sta sbilanciando. Non credo che sarà così a lungo, i russi reagiranno e saranno dolori e morti ancora, mentre ormai gli ucraini combattono con le armi statunitensi e britanniche (e purtroppo europee) guidati da ufficiali statunitensi, organizzati dallo spionaggio statunitense, diretti dalle centrali di controllo satellitare statunitense, eccetera. E questo è un altro punto saliente del tema.

La guerra in corso in Ucraina è una guerra del tutto scompensata, perché contro la Russia si è schierato mezzo mondo, facendo finta di essere neutrale, il che non è. Fornire armi ad uno dei contendenti in una guerra, equivale ad essere parte nella guerra. Non lo dico io, ma il diritto internazionale.

E anche qui, sembra che si giochi a chi la manda più lontano, come si faceva da ragazzini. Solo che a furia di rilanciare, come molte persone sensate avevano avvertito, si arriva ad un punto in cui non c’è più rilancio possibile. E allora, nel West si faceva semplicemente così: alla richiesta di ‘vedere’, quello che aveva rilanciato e non aveva il punto tirava fuori la pistola, o la tirava fuori l’altro. Uno dei due comunque ‘perdeva’.

La dichiarazione dell’altro giorno di quella persona inesistente che è Jens Stoltenberg, che parla su indicazione degli USA, e solo degli USA, rendiamocene conto, noi nella NATO contiamo anche meno di Stoltenberg, le sue dichiarazioni che «pongono linee rosse», come dicono i giornali, sono come l’ultimo rilancio in questa partita a poker tra persone molto poco per bene.

La Russia ha fatto intendere, o lascia che si intenda, che in caso di pericolo estremo dal suo punto di vista è pronta ad usare armi atomiche, specie dopo avere appena subito un attacco, di evidente provenienza «occidentale», non prendiamoci in giro, alle condotte che portano il gas … in Europa: cioè quelle grazie alle quali può maggiormente trattare! Se poi, fosse stata l’Europa a farlo, avrebbe agito come quel ben noto marito …

In risposta, Stoltenberg rilancia minacce oscure, ma evidentemente riferite ad armi atomiche, e per bruciarsi i ponti alle spalle (e forse per predisporre la possibilità di una reazione violenta) «avverte» che danni alle condotte sottomarine «europee» non rimarrebbero senza risposta.

Se mi è permesso un paragone irriverente: è come se il rapinatore di una banca minacciasse il direttore, per fargli aprire la cassaforte, di ammazzare la moglie. Irriverente perché ancora non è stato accertato chi abbia posto quelle mine, o meglio, nell’interesse di chi siano state poste.

Ma sorvoliamo sulle colpe e le responsabilità, tanto sappiamo benissimo che se ne saprà qualcosa non prima di 50 anni, nemmeno i nostri figli. Sorvoliamo, ma diciamoci francamente che ora siamo al limite. Chiunque bluffi, chiunque, non ha più termini di bluff.

Cioè, è il momento di trattare. Sull’unica base certa sulla quale una trattativa è possibile, senza fare perdere la faccia a nessuno, anche se non resusciterà i morti.

Volodymyr Zelenski non vuole la trattativa perché spera davvero di poter cacciare i russi oltre confine, e pertanto ricatta gli stessi USA, per indurli a dare altre armi, per non apparire la causa della eventuale sconfitta degli ucraini. Zelenski, diciamocelo tra di noi, è diventato un elemento di pressione continua e di ricatto. Possibile che l’Europa intera, la Gran Bretagna, gli USA possano lasciarsi ricattare da Zelenski? A me pare assurdo. Ma è anche chiaro che uno stop a Zelenski si può dare solo aprendo una trattativa sul merito giuridico dei problemi. Sul quale, mi darete atto, ho scritto più volte e quindi qui non ci torno, anche se, essendo meno noto e meno bravo del professor Alessandro Orsini, temo di meno di essere aggredito come filo-Putin. E quindi rinvio alle considerazioni già fatte in precedenza.

È certo però, che ora siamo al punto più alto di una tensione, che, ecco perché ho parlato di Kim, c’è il rischio concreto che nessuno possa fermare il conflitto, almeno quello ucraino, a parte l’ipotesi non impossibile del mancato controllo su qualcosa che scateni l’inferno. Certo: l’inferno riguarderebbe l’Ucraina, parte della Russia e l’Europa; per gli USA non vi sarebbero conseguenze significative. E anche ciò entra nel gioco, anche queste sono questioni alle quali prestare attenzione, per capire fino a che punto le carte in tavola siano quelle sul tavolo e non qualcuna in qualche manica!