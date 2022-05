Le relazioni in rapido deterioramento di Israele con la Russia contengono un messaggio per le altre potenze mediorientali: tentare di rimanere ai margini del conflitto in Ucraina è rischioso.

Come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, Israele ha cercato di mantenere buone relazioni con gli Stati Uniti e la Russia nonostante il principio di Washington e Mosca ‘o sei con noi o contro di noi’.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha buone ragioni per applicare lo stesso principio anche se Israele e Turchia hanno cercato di usare i loro buoni uffici per mediare tra il leader ucraino e il Presidente Vladimir Putin. Hanno usato la loro mediazione per giustificare il loro fallimento nell’unirsi alle sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia.

Zelensky questa settimana ha chiamato il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo che Ankara ha annunciato l’intenzione di incoraggiare il maggior numero possibile di turisti russi a visitare la Turchia. L’annuncio è arrivato quando un alto funzionario del turismo russo ha affermato che meno della metà dei 4,7 milioni di russi che si sono recati in Turchia nel 2021 avrebbero probabilmente visitato il Paese quest’anno.

“Questo non è del tutto giusto, ed è per questo che attiro l’attenzione della Turchia su tali processi. C’è bisogno di scegliere”, ha detto Zelensky il giorno dopo l’incontro a Kiev con Ibrahim Kalin, uno dei più stretti consiglieri di Erdogan.

Finora, l’amministrazione Biden è stata frenata nella sua risposta al rifiuto di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti di aumentare la produzione di petrolio per ridurre i prezzi e aiutare l’Europa a liberarsi dalla sua dipendenza dall’energia russa. Tuttavia, non c’è dubbio che l’amministrazione ricorderà chi erano i suoi amici nel momento del bisogno e chi no.

È un messaggio che potrebbe essere registrato ad Abu Dhabi. Alla fine di aprile, la francese TotalEnergies ha noleggiato una nave cisterna per caricare il greggio di Abu Dhabi all’inizio di maggio per l’Europa, la prima spedizione del genere in due anni.

Nonostante le osservazioni arroganti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in un’intervista a marzo con The Atlantic, le relazioni tra il regno, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti si sono allontanate da scambi pubblici aspri.

Ciò non ha impedito agli ex funzionari di scambiare battute.

Rispondendo al suggerimento dell’ex Segretario di Stato e candidato alla presidenza Hillary Clinton che gli Stati Uniti dovrebbero usare un approccio carota e bastone per convincere i sauditi ad aumentare la produzione di petrolio, l’ex capo dell’intelligence saudita ed ex ambasciatore negli Stati Uniti, il principe Turki al-Faisal scherzava: “Non siamo scolari da trattare con una carota e un bastone. Quando siamo trattati in modo equo e onesto, rispondiamo allo stesso modo”.

Con un tono meno bellicoso, Mohammed Khalid Alyahya, un collega in visita dell’Hudson Institute ed ex redattore capo di Al Arabiya English, di proprietà saudita, ha osservato che “l’Arabia Saudita lamenta quello che vede come lo smantellamento volontario da parte dell’America di un ordine internazionale che ha stabilito e ha condotto per la maggior parte di un secolo”.

Alyahya ha citato un alto funzionario saudita dicendo: “Un’America forte e affidabile è il più grande amico che l’Arabia Saudita possa avere. È logico, quindi, che la debolezza e la confusione degli Stati Uniti siano una grave minaccia non solo per l’America, ma anche per noi”.

A Israele non è stato concesso il lusso di scambi più profondi nei suoi scambi verbali ufficiali sempre più duri con la Russia.

Nell’ultimo incidente, Israele questa settimana ha condannato l’affermazione del Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov secondo cui Adolf Hitler aveva ‘sangue ebreo’.

Lavrov lo ha dichiarato per giustificare la descrizione come ‘nazista’ di Zelensky, che è di origine ebraica. Il Ministro degli Esteri ha proseguito dicendo che “il saggio popolo ebraico ha detto che gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei”.

In risposta, il Ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid, il cui nonno è morto nell’Olocausto, ha dichiarato in un tweet che “le osservazioni di Lavrov sono sia un’affermazione imperdonabile e oltraggiosa, sia un terribile errore storico. . Gli ebrei non si sono uccisi durante l’Olocausto. Il livello più basso di razzismo contro gli ebrei è accusare gli stessi ebrei di antisemitismo”.

Successivamente, Lapid ha aggiunto che “stiamo facendo ogni sforzo per mantenere buone relazioni con la Russia, ma tutto ha un limite, e questa volta è stato attraversato. Il governo russo dovrebbe scusarsi con noi e con tutto il popolo ebraico”.

Rincarando la dose, il Ministero degli Esteri russo ha accusato Israele il giorno dopo di sostenere i neonazisti in Ucraina. Il ministero ha affermato che le dichiarazioni di Lapid sono “antistoriche” e “spiegano in larga misura perché l’attuale governo israeliano sostiene il regime neonazista a Kiev”.

Lavrov e le osservazioni del ministero sono state l’ultimo colpo nelle tensioni israelo-russe. Il giorno prima, una rete tv russa aveva rivelato l’identità di dieci funzionari consolari e guardie di sicurezza israeliane che si trovavano al confine polacco-ucraino per aiutare i cittadini israeliani a fuggire dal Paese dilaniato dalla guerra e li ha descritti come mercenari.

“I loro nomi e passaporti sono compromessi. Può aiutare i nemici di Israele come le informazioni sull’Iran”, ha twittato il giornalista israeliano sulla sicurezza nazionale Yossi Melman.

La notizia è arrivata il giorno dopo che i media avevano affermato che Israele aveva sventato un tentativo di assassinare un impiegato consolare israeliano in Turchia, un generale americano in Germania e un giornalista in Francia.

Israele ha camminato su una linea sottile nella gestione della crisi ucraina.

Ha respinto le richieste ucraine di vendita di armi, compreso il suo acclamato sistema anti-razzo Iron Dome, e l’accesso alla tecnologia di sorveglianza israeliana, fornendo, però, assistenza umanitaria al Paese dilaniato dalla guerra.

Israele ha anche condiviso informazioni, votato per una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione russa e convinto gli Emirati Arabi Uniti a fare lo stesso. Inoltre, Israele ha votato per una risoluzione dell’Assemblea che sospende l’adesione della Russia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Sotto pressione per uscire dall’ambiguità, Lapid ha innescato il deterioramento delle relazioni quando all’inizio di aprile aveva affermato che la Russia aveva commesso crimini di guerra.

In una dichiarazione, il ministero degli Esteri russo aveva definito le osservazioni di Laipd “un tentativo mal camuffato di sfruttare la situazione in Ucraina per distrarre l’attenzione della comunità internazionale da uno dei più antichi conflitti irrisolti: quello israelo-palestinese”.

Poco dopo, l’ambasciatore russo in Israele, Anatoly Viktorov, ha detto a una rete televisiva israeliana che Israele e la Russia erano “ancora” amici ma che Mosca si aspettava una “posizione (israeliana) più equilibrata”.

Per aumentare la pressione su Israele, l‘ammiraglio Oleg Zhuravlev, vice capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti opposte in Siria, ha rivelato che un sistema di difesa aerea Buk M2E di fabbricazione siriana e russa, aveva recentemente intercettato un missile guidato lanciato da un aereo da combattimento israeliano F-16 nello spazio aereo siriano. La divulgazione ha costituito un avvertimento che la Russia potrebbe non tollerare più futuri attacchi israeliani contro obiettivi in ​​Siria.

“Israele rischia di inciampare nel suo stesso equilibrismo attentamente costruito. Altri in Medio Oriente sono nella stessa posizione. Quanto costa è la domanda”, ha detto un diplomatico occidentale.