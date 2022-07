Circa il 20% dell’Ucraina è attualmente sotto l’occupazione russa. Insieme alle pressioni su questioni militari e sui diritti umani che questa situazione crea, l’invasione in corso della Russia ha anche prodotto una serie di sfide per la salute pubblica che richiedono un’urgente attenzione internazionale.

Uno dei problemi principali che devono affrontare le autorità ucraine è la mancanza di accesso alle informazioni. Sfortunatamente, il Ministero della Salute ucraino non ha più un quadro completo della situazione medica nelle regioni occupate del Paese. Ciò rende difficile ottenere informazioni e valutare l’entità dei problemi sanitari nelle aree sotto il controllo russo. Tuttavia, le valutazioni delle prove disponibili e la consapevolezza della situazione generale nell’Ucraina occupata dalla Russia possono aiutare a identificare le priorità principali per gli operatori sanitari ucraini e internazionali.

Uno dei rischi più significativi deriva dalla possibile diffusione di agenti patogeni. Quando le temperature raggiungono i massimi stagionali nei mesi di luglio e agosto, il contatto umano con insetti e zecche diventa più comune. Questo spesso porta alla diffusione di malattie infettive.

Un altro grave problema è l’accesso limitato all’acqua potabile. Ciò aumenta i rischi posti dall’acqua contaminata e rende anche difficile per le persone nelle regioni occupate dell’Ucraina mantenere standard desiderabili di igiene personale e igiene pubblica. Ciò può causare epidemie di massa di diarrea, epatite A, colera e altre infezioni.

A causa della strategia militare russa di sottomettere i paesi e le città ucraine ai bombardamenti a tappeto, le infrastrutture di base sono state gravemente danneggiate in gran parte dell’Ucraina meridionale e orientale occupata. Molte aree ora hanno un accesso limitato all’acqua potabile, mentre le riserve idriche rimanenti spesso non sono soggette al normale trattamento.

Si ritiene che il rischio di un’epidemia di colera sia particolarmente alto a Mariupol, una città portuale ucraina occupata dai russi nell’oblast di Donetsk con una popolazione prebellica di quasi mezzo milione che fu in gran parte ridotta in macerie durante un brutale assedio russo. Secondo le autorità municipali di Mariupol, le 22 stazioni di pompaggio della città sono state tutte distrutte durante i combattimenti, mentre anche i sistemi di trattamento delle acque reflue e di drenaggio non sono in grado di funzionare correttamente. Un gran numero di cadaveri rimane intrappolato sotto le macerie e si stanno decomponendo, complicando ulteriormente la precaria situazione sanitaria della città.

L’invasione della Russia ha spostato milioni di ucraini e ha riunito un gran numero di persone in modi che creano potenziali emergenze sanitarie. Le concentrazioni di bambini con stato vaccinale diverso durante le procedure di evacuazione rischiano di alimentare focolai di malattie prevenibili con il vaccino come morbillo e difterite.

Anche il COVID-19 rimane un problema. Prima dell’invasione russa, solo il 35% della popolazione ucraina era stata vaccinata, rappresentando uno dei tassi più bassi d’Europa. Un forte aumento dei casi di COVID potrebbe portare al sovraffollamento negli ospedali in un momento in cui le strutture sanitarie sono disperatamente necessarie per prendersi cura delle vittime militari e civili.

Nel frattempo, i possibili ritardi nella diagnosi e nel trattamento della tubercolosi sono motivo di notevole preoccupazione. In particolare, se i pazienti smettono di assumere i loro farmaci a causa di un accesso limitato alle cure mediche nelle parti occupate dell’Ucraina, ciò può portare a un aumento dei casi di tubercolosi resistente agli antibiotici.

Allo stesso modo, le persone che vivono con l’HIV non possono permettersi di interrompere l’assunzione dei loro farmaci. Saltare le dosi può portare alla ricomparsa di ceppi resistenti al trattamento che rappresentano un rischio elevato non solo per i pazienti attuali ma per coloro che potrebbero contrarre la malattia in futuro.

Un gran numero di bestiame abbandonato sta ulteriormente complicando la situazione sanitaria in tempo di guerra in Ucraina e aumentando la minaccia di malattie trasmesse dagli animali. Il movimento incontrollato degli animali o delle loro carcasse non smaltite, così come la distruzione degli habitat della fauna selvatica, possono portare alla diffusione di agenti patogeni tra gli esseri umani insieme agli animali selvatici e domestici.

Il sostegno internazionale all’Ucraina si è finora concentrato sulla fornitura di armi insieme agli sforzi di aiuto umanitario per gli sfollati a causa dei combattimenti. Guardando al futuro, è fondamentale che i partner dell’Ucraina aiutino anche ad affrontare i crescenti problemi sanitari creati dall’invasione russa.

L’elenco degli articoli medici attualmente richiesti dall’Ucraina è lungo. Ciò include kit diagnostici, ospedali da campo rapidamente dispiegabili, farmaci immunobiologici per il trattamento di malattie come difterite, tetano, botulismo e malaria, nonché vaccini per l’immunizzazione di routine (anche contro l’epatite A e il colera), disinfettanti, sistemi portatili di trattamento dell’acqua e mezzi per il controllo dei parassiti.

Al fine di creare un sistema sanitario in grado di rispondere ai rischi di epidemie, il Parlamento ucraino metterà a punto la seconda bozza di legge sulla salute pubblica che comprende oltre 850 proposte di parlamentari e 400 proposte di esperti internazionali.

In preparazione alla seconda lettura, esperti dell’OMS, dell’USAID, del Ministero della Salute ucraino e del Centro di salute pubblica ucraino sono coinvolti nella messa a punto del disegno di legge. Rimangono considerevoli revisioni prima che questa legge possa essere attuata. Questo importante compito richiederà ulteriore sostegno da parte della comunità internazionale.

