Tenere i referendum nei territori attualmente controllati dalla Russia, si inserisce in una strategia volta a puntellare il sostegno interno a una guerra sempre più impopolare. I referendum e l'eventuale tenuta dei territori da parte di Mosca, non cambieranno più le sorti della guerra in modo decisivo a favore di Putin

Tenere i referendum nei territori attualmente controllati dalla Russia, si inserisce in una strategia volta a puntellare il sostegno interno a una guerra sempre più impopolare. I referendum e l'eventuale tenuta dei territori da parte di Mosca, non cambieranno più le sorti della guerra in modo decisivo a favore di Putin

I seggi si sono chiusi nei quattro territori dell’Ucraina occupati dalla Russia, dopo quattro giorni di votazioni referendarie sul loro futuro status. Com’era prevedibile, i risultati hanno mostrato un ‘supporto schiacciante‘ all’adesione alla Russia.

‘Tass‘, l’agenzia di stampa statale russa, ha riferito che il conteggio anticipato ha rivelato che oltre il 97% dei voti è stato espresso a favore dell’adesione delle regioni occupate alla Federazione Russa.

L’idea stessa che le persone che hanno vissuto per mesi sotto un potere occupante ostile, e che in molti casi sono state costrette a partecipare al voto, abbiano avuto la possibilità di una libera scelta, o che la loro scelta contasse, è risibile anche per gli standard russi.

Nel 2014, la Russia ha almeno mantenuto una certa facciata di campagna nell’altrettanto illegale e caotico referendum in Crimea. Questa volta mancavano solo tre giorni tra l’ annuncio dei referendum, il 20 settembre, e il loro inizio, il 23 settembre.

I referendum violano quasi ogni possibile standard democratico. Secondo quanto riferito, le urne venivano trasportate di casa in casa per costringere le persone a esprimere il proprio voto. C’era una presenza militare intimidatoria nei seggi elettorali. Nessun osservatore internazionale credibile stava monitorando il voto nelle aree occupate o in Russia o Crimea, dove sono stati chiamati a votare anche i profughi dall’Ucraina.

Data la situazione sempre più precaria delle forze russe sul terreno in Ucraina, è comprensibile la fretta di cementare un nuovo status quo. Nella logica del Cremlino, una volta che questi territori saranno diventati parte della Russia a seguito dei referendum e di un atto del Parlamento russo -forse già il 30 settembre-, godranno della ‘piena protezione‘ russa.

Per portare a casa questo risultato, Putin ha ordinato una mobilitazione parziale e ha minacciato attacchi nucleari. L’ex Presidente russo e ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha successivamente ripetuto questo avvertimento.

Ma, come molte altre volte in questa disastrosa guerra, è difficile capire cosa, davvero, Putin probabilmente guadagnerà.

Continuano le operazioni militari ucraine per la liberazione dei territori occupati dalla Russia. I potenziali coscritti stanno fuggendo in massa dalla Russia verso i Paesi vicini. Nella stessa Russia continuano le proteste contro la mobilitazione.

Paesi altrimenti considerati relativamente amici della Russia, come il Kazakistan, hanno già annunciato che non riconosceranno i risultati dei referendum illegali. Il Regno Unito, il Canada e l’Unione Europea, nel frattempo, stanno pianificando di imporre sanzioni alle persone associate alla loro organizzazione.

Gli Stati Uniti stanno preparando un altro pacchetto di supporto militare per l’Ucraina del valore di 1,1 miliardi di dollari. La Nato ha avvertitosenza mezzi termini la Russia di ‘gravi conseguenze‘ in caso di attacco nucleare.

Nonostante tutte queste prevedibili conseguenze, il Cremlino va avanti a prescindere. E nonostante le molteplici battute d’arresto, Putin sta mantenendo alcuni degli obiettivi che sono stati al centro della sua invasione dell’Ucraina sin dal suo inizio, alla fine di febbraio 2022.

Quando è diventato chiaro alla Russia che le cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk avevano perso il loro valore di influenza politica sull’Ucraina, perché Kiev non era disposta ad accettare i termini di Mosca per un accordo di pace nell’est del Paese, Putin ha optato per la guerra per catturare più territorio dell’Ucraina.

In questo modo, sperava di garantire un ponte terrestre durevole verso la Crimea, potenzialmente interrompendo completamente l’accesso al Mar Nero e collegando il territorio occupato dalla Russia in Ucraina alla fuga della Transnistria in Moldova, controllata dai russi.

C’era sempre un certo grado di incertezza su come si sarebbe svolto in Ucraina l’ormai consolidato ‘programma di stato de facto‘ della Russia. Ma l’installazione di una qualche forma di amministrazione controllata dalla Russia nelle aree occupate era sempre stata parte di quel piano.

Il ritiro anticipato di Mosca da Kiev ad aprile e ora da Kharkiv indica dove il Cremlino pone l’enfasi strategica dell’aggressione: nel Donbass e nel sud-est dell’Ucraina. Queste sono aree in cui la Russia sta ancora facendo modesti progressi e dove la liberazione dei territori occupati da parte dell’Ucraina procede molto più lentamente.

Putin e i suoi generali potrebbero non avere moltamanodopera e risorse materiali, ma le usano in aree che hanno, dal punto di vista russo, il senso più strategico.

Tenere i referendum nei territori attualmente controllati dalla Russia, quindi, si inserisce in una strategia per puntellare il sostegno interno a una guerra sempre più impopolare. Se non altro, la difesa del territorio russo -per quanto ridicola sia l’idea riferita all’Ucraina- rende legalmente possibile a Putin utilizzare non solo i riservisti attualmente mobilitati, ma anche i nuovi coscritti che arriveranno nelle caserme dell’esercito russo nelle prossime settimane e mesi come parte del normale ciclo di coscrizione autunnale della Russia.

Ciò che Putin potrebbe ottenere, a un costo enorme, è che questi soldati, probabilmente scarsamente addestrati ed equipaggiati, mantengano alcuni dei territori ora rivendicati come russi a seguito dei referendum. Tuttavia, non cambieranno più le sorti della guerra in modo decisivo a favore di Mosca, poiché i referendum persuaderanno la comunità internazionale che la Russia è coinvolta in molto altro oltre che nel crimine di aggressione contro l’Ucraina. I risultati dei referendum non saranno accettati da nessun attore internazionale di rilievo. Il sostegno militare occidentale all’Ucraina non diminuirà e le sanzioni contro la Russia non si ammorbidiranno.

Ma resta il pericolo di un’ulteriore escalation, e con esso i costi umani e materiali sempre crescenti di questa insensata guerra russa.