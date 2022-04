Ucraina: quelli che … hanno il coraggio solo di 'mandare' armi perché altri combattano

In Ucraina «è il momento, e non da ora, di cercare una strada per porre fine alla guerra. Perché più aumentano le distruzioni, i morti, le atrocità, più sarà difficile la coesistenza pacifica tra ex nemici. A meno che non interessi la de-escalation e si voglia la distruzione del nemico, la debellatio romana. Una pax cartaginese. Se l’intenzione della Nato è questa, allora siamo nel pieno del sonno della ragione». Sono le belle icastiche parole di Piero Ignazi sul ‘Domani‘ a proposito della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze.

Dicevo, nei giorni scorsi, del senso vero del discorso del Papa, ridicolizzato dai vari Enrico Mentana e mentanini nei ‘pomeriggi bellici’ de ‘La7‘ -che mi ricordano (crudelmente, devo dire, ma teneramente) i ‘pomeriggi letterari’ (allora non si usavano parolacce come ‘culturali’ come direbbero oggi i nostri contemporanei ‘colti’) che mia nonna frequentava, non proprio allegra … ma si deve, c’è la baronessa ‘x’, e la contessa ‘y’, in realtà signore qualunque, che conservavano l’altisonante titolo per … fare scena ai pomeriggi, appunto, e per primeggiare, appunto, sulle colleghe signore senza titoli; ignare tutte, della soppressione in Costituzione dei titoli nobiliari!

Lucidissimo il discorso di Ignazi, freddo, da condividere. Perché cita innanzitutto la scomposta linguistica usata ovunque, ma specie dove si parla alla ‘populace’, in televisioni di varia natura.

E il punto, o meglio, i punti sono proprio questi: l’eccesso terminologico sbattuto sul viso di chi ascolta; la volontà politica reale che si nasconde, malamente, dietro gli avvenimenti.

Genocidio. Che, al solo dirlo, Volodymyr Zelenski si è preso una intemerata che se la ricorda dagli ebrei. Unici titolari del fenomeno: al quale nulla è paragonabile.

Certo, è vero, il termine ha cominciato ad essere usato spesso, e regolamentato il contenuto giuridico, dopo il massacro degli ebrei in Germania, e non solo, durante la seconda guerra mondiale. Già, ma mica solo lì.

Intendiamoci su cosa sia, cosa si intenda, ma specialmente che senso abbia sbattere la parola in prima pagina. Potrei, forse dovrei, cercare di spiegarne il senso giuridico. Ma non ne vale la pena. Il genocidio è nelle intenzioni, giace nella volontà reale di distruggere non solo e non tanto le persone, ‘quelle‘ persone, quanto di cancellarne l’esistenza, o meglio, di sostituirne l’esistenza con la propria, ma non, non solo fisicamente, quanto culturalmente. È l’idea che si vuole fare sparire e che, talvolta, senza nemmeno esplicita programmazione, si ‘cerca’ di fare sparire.

È l’intento che conta, dunque: quella roba lì deve sparire, ne devono sparire i ricordi, gli usi, e quindi le culture.

Sono frequenti i riferimenti a genocidi nella storia. Quasi nessuno, per dir così (per fortuna!) riuscito. Appunto, gli ebrei. Gli stessi tedeschi non si ponevano il problema (realmente) di ucciderli tutti, ma di distruggerne la presenza sensibile, e cioè culturale, in Germania e in Europa perché -folli- pensavano di prendersela tutta.

Se non ricordo male è stato di nuovo il Papa a parlare del genocidio degli armeni. Che è stato un genocidio, appunto, principalmente culturale: si sono cacciati in massa e ammazzati in massa, ma specialmente cacciati, pur di non averli più. Non per nulla Recep Tayyip Erdogan protesta: ‘non è stato genocidio, li abbiamo solo cacciati’, dice. Appunto. E poi i curdi, il Rwanda, ecc….

E così via per i tanti altri, per lo più, fortunatamente, tentati più che realizzati. Forse l’unica eccezione potrebbe essere la distruzione della civiltà degli ‘indiani’ d’America, Stati Uniti. Trasferiti, cancellati, cacciati, privati dei bisonti e della loro patria, assaliti dalle malattie ‘portate’ dai ‘bianchi’: i ‘musi rossi’ (ricordate John Wayne?) non ci sono più. Non voglio fare polemiche, ma sorprende un po’ che nel bel libro di Giovanni Flores, a questa sparizione non è dedicata che un passaggio veloce. Il Genocidio, per lo più tentato, è molto più e peggio che uccidere, sia pure sistematicamente e ‘ordinatamente’, come hanno cercato di fare i tedeschi a suo tempo, il genocidio è cancellare una tradizione, una cultura, una civiltà, perché … odiata o disprezzata.

E dunque in questa sporca guerra, parlare di genocidio non ha senso. Certo, la legislazione ucraina aveva depotenziato, in qualche misura discriminato i russofoni, i russi, ma parlare, come la Russia ha fatto tra le giustificazioni del conflitto, di genocidio è fuori della realtà. Ma altrettanto, se non peggio, è lamentare il genocidio per gli ucraini. Che purtroppo sono sotto le bombe, vivono nella case che vengono bombardate. Ma tutto ciò non c’entra nulla col genocidio, c’entra con la guerra.

La guerra. E’ qui, proprio qui, che Ignazi centra in pieno il tema. Sorvoliamo per un momento sul chi abbia voluto questa guerra, ma solo un ipocrita può non vedere che la sua durata, il suo prolungamento è deliberato, come forse deliberata è stata la decisione di non fare l’ultimo tentativo per evitarla. Magari non sarebbe riuscito, ma … la storia è come le partite di calcio, quando sono finite puoi solo fantasticare come ‘avresti potuto’ condurle, ma ripeterle non si può.

È facile dire ‘ah, se si fosse fatto …’. Ma non si è fatto, la storia è andata diversamente, e la verità è quella.

E quindi bisogna calarsi nella realtà e guardare che si può fare per farla finire la guerra, il massacro e la distruzione delle case.

Ha ragione il Papa: bisogna finire. Poi si può discutere su come rimettere in piedi i cocci. L’unico modo per farla finire, è operare perché finisca, non operare perché continui. E’ di meno di 24 ore fa l’annuncio di Joe Biden di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev. L’ho scritto nei giorni scorsi, è facile dire se non dai più armi agli ucraini, si devono arrendere ai russi e scomparire. Si dice spesso, ma non è vero. O almeno, è evitabile.

Certo, però, occorre coraggio. Fermezza e una sola verità: l’ambiguità non paga. ‘Bojo‘, il palestrato super-macho addestrato dai ‘commandos’ britannici e da James Bond, invece di andare a fare una sorta di buffonesca fotocopia sfocata e stupida della ‘passeggiata’ di Sharon sulla spianata delle Moschee che scatenò la terza intifada (e la morte di Arafat), perché non va, insieme a Biden, a dire ora basta. Perché Mario Draghi, ‘Bojo‘ e Biden, e magari Emmanuel Macron (e magari con Marine Le Pen), non chiedono all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (dalla loro parte, no?) di istituire una forza di emergenza delle Nazioni Unite di interposizione, i famosi caschi blu? Non occorre il Consiglio di Sicurezza, basta l’Assemblea, se non altro in base alla risoluzione famosa che consentì l‘intervento per salvare la pelle, molto sporca, a inglesi e francesi a Suez. Pensate che se lo si facesse sul serio -e magari senza aspettare le Nazioni Unite, ma mandando, per esempio, un piccolo esercito europeo disarmato di armi pesanti, a porsi in mezzo- i russi gli sparerebbero addosso? Parteciperebbe anche la Cina, scommettiamo? No. Avete paura? Avete il coraggio solo di ‘mandare‘ armi perché altri combattano? salvo qualche passeggiata in favore di telecamere. Perché ‘altri‘ combattano sul suolo di ‘altri‘ … E’ un po’ come fare i froci col c … degli altri.

Allora! Ha torto il Papa a dire: abbiate il coraggio (e l’onestà … !) di non volere la guerra? Non si può sapere prima se funzionerebbe. Si può sapere, anzi, si sa che si può tentare. Non è arrendevolezza, o debolezza, è volontà, è forza.

Ma ci vuole coraggio, coraggio politico, coraggio morale. Innocenza, ci vuole.