Allo stesso modo in cui un individuo può avere condizioni di salute mentale, una società può essere influenzata da fattori di stress emotivi e psicologici che la modellano.

Alcuni psicologi e scienziati sociali ucraini hanno precedentemente sostenuto l’idea che l’Ucraina soffra di stress post-traumatico cronico (PTS) che si è accumulato storicamente attraverso eventi come l’esperienza del paese sotto l’imperialismo russo, l’Holodomor, la seconda guerra mondiale e la soppressione sistemica dei diritti umani e nazionali durante l’era sovietica.

Ne consegue che il PTS nazionale ucraino è stato gravemente esacerbato dagli eventi degli ultimi otto anni. Ciò include l’uccisione di manifestanti durante la rivoluzione Euromaidan, l’annessione della Crimea, la guerra nel Donbas e, naturalmente, l’invasione su vasta scala della Federazione Russa dal febbraio 2022. Questo trauma sociale si aggiunge al PTS acuto acquisito direttamente attraverso esposizione personale alla guerra da parte di oltre mezzo milione di soldati ucraini, migliaia di personale dei servizi sociali e innumerevoli cittadini ucraini.

Sebbene possa sembrare controintuitivo, il PTS ucraino potrebbe effettivamente svolgere un ruolo nella difesa del Paese e nella futura ripresa postbellica. Questo perché il PTS tende a ‘giocare’ in modi diversi.

Fondamentalmente, PTS non è statico. Coloro che soffrono di PTS spesso si adattano o compensano la loro condizione in situazioni variabili. Passiamo dal livello individuale al livello nazionale nel modo in cui il PTS “si manifesta”, in particolare attraverso i sintomi cognitivi (come pensiamo) e i sintomi dell’eccitazione (come ci comportiamo e reagiamo).

In termini di cognizione, un sintomo chiave del PTS può essere un persistente sentimento di paura, rabbia, vergogna o senso di colpa. Qui, un soggetto può sottocompensare o sovracompensare i propri sentimenti. Da un lato, ciò può significare evitamento e comportamenti autodistruttivi. Nel contesto del travagliato passato dell’Ucraina, pochi sono sorpresi dai livelli relativamente alti di alcolismo e suicidalità del Paese.

D’altra parte, la gestione del PTS può significare un livello più elevato di processo decisionale attivo o scegliere di affrontare la paura e combattere piuttosto che congelarsi o fuggire. Al di là dei potenti motori del patriottismo e dei valori democratici, questo riflesso mette in luce gli altissimi livelli di resilienza e auto-mobilitazione ucraini in mostra durante l’ultimo attacco dell’aggressione imperiale russa.

Gli ucraini conoscono la paura. Sanno anche come superarlo. Ciò include restare uniti nelle avversità. In effetti, alcuni ricercatori comportamentali ritengono che, per molti con PTS, potrebbe esserci un ‘sistema di sicurezza’ basato sui circuiti cerebrali e sulla chimica responsabili dell’affiliazione sociale.

Questo fa ben sperare non solo per l’attuale periodo di guerra aperta, ma per la futura fase di ripresa, che può essere essa stessa fonte di paura e ansia. La ricostruzione dell’Ucraina non sarà solo un imperativo politico, economico e sociale, ma anche potenzialmente un processo psicologico riparativo. La guarigione collettiva e partecipativa sarà un timone sui mari tempestosi che si prospettano per la nazione ucraina.

Un sintomo chiave per molti che soffrono di PTS è l’ipervigilanza. I soggetti non vogliono essere ritraumatizzati. Valutano e scansionano costantemente il loro ambiente fisico, spirituale, sociale o emotivo alla ricerca di rischi. Se non riconosciuto, non trattato o non gestito, questo può portare a paralisi psicologica, difesa, rabbia e alti livelli di isolamento, tutti elementi che erano probabilmente evidenti in alcune delle frammentate politiche prebelliche dell’Ucraina.

D’altra parte, in una crisi può anche essere un’abilità di sopravvivenza quasi supersonica a livello individuale, organizzativo e nazionale. La modalità predefinita per molti ucraini è identificare, valutare e mitigare il rischio. Ciò è in parte condizionato dal numero sproporzionato di situazioni ad alto rischio che il loro paese ha subito.

Gli analisti occidentali commentano spesso l’impressionante autonomia operativa e proattività che i militari ucraini e persino i singoli soldati ucraini dimostrano sul campo di battaglia. Si pensi al geniere la cui iniziativa ha portato alla distruzione di un battaglione di carri armati russi sul fiume Donets. Coraggio a parte, anche l’esperienza storica dell’Ucraina può essere un fattore determinante. Molti ucraini sono emotivamente forgiati per affrontare il pericolo. È uno dei doni perversi del trauma ereditato.

È probabile che ci sarà un grande cambiamento sociale nell’Ucraina del dopoguerra. In un certo senso, gli ucraini avranno maggiori capacità rispetto alla maggior parte delle società di prosperare in circostanze così difficili. Ciò è dovuto alla resilienza apprezzata a livello globale che è al centro dell’attuale storia d’amore mondiale con l’Ucraina. Questa resilienza è almeno in parte basata sull’esperienza passata, sia personale che ereditaria. Dopotutto, i nostri più grandi terapeuti sono le nostre esperienze.

La forza psicologica della società ucraina è destinata a crescere ulteriormente durante il dopoguerra. Esiste un ampio corpus di ricerche e pratiche che indicano che un senso di maggiore sicurezza è un prerequisito per la gestione del PTS. Ogni giorno senza bombe è un giorno non solo senza morti e feriti, ma anche un giorno di sicurezza e di spazio per il ripristino personale e nazionale a livello emotivo. Nel tempo, questo processo acquisisce uno slancio significativo.

Per anni, gli ucraini hanno scherzato sul fatto che il loro Paese è così meraviglioso perché Dio sapeva che avrebbero dovuto vivere con il peggior vicino del pianeta. Gli orrori della guerra in corso sottolineano l’impatto profondamente dannoso delle relazioni distruttive della Russia nei confronti dell’Ucraina. Allo stesso tempo, secoli di esperienza traumatica hanno plasmato l’Ucraina odierna in modi che potrebbero effettivamente contribuire alla sconfitta della Russia e consentire agli ucraini di costruire un futuro migliore.

La versione originale di questo intervento è qui.