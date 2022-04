L’invasione russa dell’Ucraina chiaramente non sta andando secondo i piani. Un mese dopo (al momento in cui scrivo), l’esercito russo non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi principali. Ciò significa che anche il programma massimo del regime di Putin (se tale fosse) di dominare l’Ucraina è fallito. La ragione più importante di questo fallimento militare è il coraggio, la resilienza e l’unità dei difensori ucraini, per i quali il governo e l’esercito russo erano ovviamente impreparati.

Di conseguenza, l’esercito russo ha schierato truppe inadeguate per il loro compito. Duecentomila soldati (molti dei quali hanno impiegato due settimane per essere schierati) sono troppo pochi per invadere un Paese più grande della Francia da sei diverse direzioni contemporaneamente.

Un’ulteriore ragione di ciò è che Mosca sembra aver cercato, ove possibile, di schierare volontari regolari, non coscritti. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non sono adeguatamente formati e motivati, o per paura del contraccolpo in Russia contro le vittime dei coscritti, o entrambi.

Quali conclusioni dovrebbe trarre l’Occidente da tutto questo? Prima di tutto, che la minaccia di un’invasione russa dei paesi della NATO viene colossalmente esagerata da alcuni governi occidentali, sia per puro panico che per calcoli cinici sul proprio vantaggio. Perché per certi versi questo conflitto è un paradiso per la NATO: un classico confronto con il vecchio nemico, ma in cui, come nella guerra fredda, la NATO non dovrà mai sparare un colpo.

Che sollievo dopo l’Afghanistan, dove le truppe della NATO hanno dovuto combattere (o meglio, nella maggior parte dei casi, fingere di combattere). Che bello poter respingere le richieste di aiuto francesi per combattere l’estremismo islamista nel Sahel con la risposta che Germania, Danimarca e il resto avrebbero davvero voluto aiutare (nonostante tutte le prove degli ultimi anni), ma hanno bisogno di tutti i loro cosiddetti soldati per difendersi dalla minaccia dell’invasione russa.

Ma se in più di due settimane l’esercito russo non è stato in grado di catturare città a meno di 20 miglia dalla frontiera russa, l’idea che invadano la Polonia o anche gli stati baltici, per non parlare della Germania, è semplicemente assurda. L’invasione russa e le forniture di armi occidentali all’Ucraina comportano un rischio molto pericoloso di conflitto tra NATO e Russia, con la minaccia finale di una guerra nucleare sullo sfondo, ma ciò avverrebbe nell’area di attacchi informatici reciproci o, al massimo, la Russia che lancia missili contro le basi statunitensi in Polonia; una prospettiva abbastanza terrificante, ma non un’invasione.

Soprattutto, possiamo vedere che se il Cremlino sperava davvero di installare un governo fantoccio a Kiev per governare l’Ucraina a nome della Russia, allora questa strategia richiedeva una vittoria ragionevolmente rapida con poche vittime civili. Ora, è chiaro che quando o se la Russia prenderà le città dell’est e del sud, lo farà su cumuli di rovine e cadaveri di civili, molti dei quali di etnia russa.

A meno che Putin e i suoi collaboratori non siano davvero impazziti, ora devono riconoscerlo anche loro. Ciò significa che l’invasione russa non mira più alla resa incondizionata dell’Ucraina, ma a fare pressione sul governo ucraino affinché accetti termini russi più limitati.

Nonostante i suoi fallimenti, l’esercito russo è sulla buona strada per guadagnare territorio sufficiente per strangolare economicamente l’Ucraina (soprattutto attraverso il controllo della maggior parte della sua costa). L’offensiva militare russa sul terreno si svolgerà quindi di pari passo con i colloqui di pace che sono ben avviati tra il governo russo e quello ucraino.

Naturalmente, mentre ciò accade, la Russia viene anche strangolata economicamente dalle sanzioni occidentali. Queste misure sono del tutto corrette. Qualunque sia la legittimità di alcune lamentele e paure russe, nulla può giustificare questa invasione di un Paese vicino, con la conseguente sofferenza e morte tra persone che il governo russo dichiara di considerare ‘fratelli’.

Tuttavia, questo lascia ancora aperta la questione a cosa servano queste sanzioni occidentali. Sono stati imposti in risposta all’invasione russa, ma non sono ancora stabiliti i termini in base ai quali dovranno essere revocate nuovamente. Quando a marzo ho testimoniato davanti alla commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, un parlamentare svedese ha dichiarato che dovrebbero essere rimosse solo se la Russia si ritirasse completamente non solo dal territorio che ha occupato dall’inizio di questa invasione, ma dal Donbas, la cui indipendenza Mosca ha riconosciuto, e la Crimea, che ha annesso nel 2014.

Ciò significherebbe – ed era senza dubbio inteso a significare – che le sanzioni continuerebbero a tempo indeterminato indipendentemente da qualsiasi accordo di pace; poiché nessun esperto serio che conosco pensa che la Russia abbandonerà mai la Crimea (contro il volere della maggioranza della sua popolazione, nel caso questo sia un precetto etico rilevante) e la base navale di Sebastopoli. Invece di aiutare a fare la pace a condizioni ragionevoli, le sanzioni diventerebbero essenzialmente uno strumento per mantenere la guerra in Ucraina a tempo indeterminato.

E questo è esattamente ciò che vogliono alcuni estremisti negli Stati Uniti e i loro alleati in Europa, per rovesciare Putin, indebolire o distruggere la Russia e isolare la Cina. Hanno parlato apertamente dell’Ucraina che fungeva da nuova versione dell’Afghanistan negli anni ’80, quando gli aiuti statunitensi ai ribelli dei Mujahidin hanno indebolito l’Unione Sovietica e accelerato il suo crollo. Quello che non menzionano è che questo trionfo occidentale è avvenuto al costo di centinaia di migliaia di vite afghane e della distruzione dello stato afghano.

Sarebbe meraviglioso se le élite russe si liberassero di Putin e cercassero le riforme in patria e la pace in Ucraina; tuttavia, la malvagia follia di una tale strategia sanzionatoria occidentale dovrebbe essere ovvia. In primo luogo, la strategia statunitense di utilizzare le sanzioni per realizzare un cambio di regime è fallita quasi ovunque: a Cuba, Venezuela, Iraq prima del 2003, Iran e Corea del Nord; sebbene nel caso dell’Iran e della Corea del Nord questa strategia sia durata decenni ea Cuba per generazioni.

E la Russia è un’economia molto più grande e formidabile di qualsiasi altro Paese. Inoltre, come alcune delle altre dittature citate, Putin sta usando la guerra e le sanzioni per consolidare la presa dello Stato sulla società e sull’economia.

Ancora più importanti sono i probabili effetti di guerre e sanzioni prolungate sull’economia mondiale. Come ha scritto sul Financial Times Mohamed El-Erian del Queens’ College di Cambridge:

Quando gli spillover e gli spillback si saranno fatti strada nel mondo, avremo affrontato alcune delle sfide economiche e finanziarie più difficili degli anni ’70, ’80 e ’90. Ma c’è una differenza importante: si saranno materializzati tutti nello stesso momento.

Se la guerra e le sanzioni continuano, allora l’Europa è quasi certa di dover affrontare la recessione, e questa potrebbe facilmente diffondersi anche in America, condannando l’amministrazione Biden e riportando al potere un’amministrazione di destra radicale.

L’Europa si è giustamente preoccupata dell’impatto sui prezzi dell’energia; ma la minaccia più grave per il mondo in generale è un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari. Russia e Ucraina insieme sono responsabili di quasi il 30% delle esportazioni globali di grano e del 17% delle esportazioni di mais. Le stime per l’aumento dei prezzi globali dei cereali nel prossimo anno sono arrivate fino al 22%.

Al di là della tragedia incombente per coloro che possono farcela meno, dobbiamo anche ricordare le implicazioni politiche. L’aumento del prezzo del pane è stato il classico stimolo della rivolta urbana nel corso della storia, e ha giocato un ruolo chiave nella genesi della ‘Primavera araba’ (divenuta rapidamente di nuovo inverno) e della guerra civile siriana.

Egitto, Algeria, Marocco, Nigeria e una serie di stati dell’Africa occidentale e del Sahel dipendono in modo critico dalle importazioni di grano; e le minacce della rivoluzione islamista, del collasso statale e della migrazione di massa verso l’Europa non sono svanite perché la Russia ha invaso l’Ucraina. Potremmo non vedere così tante riprese di quelle vittime quando i loro mondi sono in frantumi, ma anche le loro vite contano.

È quindi di fondamentale importanza che l’Europa e gli Stati Uniti rifiutino di legare le sanzioni al cambio di regime e le colleghino invece esplicitamente a un processo diplomatico per porre fine alla guerra.

Alcuni dei termini di base di qualsiasi possibile accordo di pace sono già chiari. Mosca dovrà ovviamente ritirare le sue truppe da tutte le nuove aree che ha occupato, e garantire la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Kiev dovrebbe firmare un trattato di neutralità, forse sul modello del Trattato di Stato austriaco del 1955 con il quale le forze di occupazione occidentali e sovietiche si ritirarono da quel paese.

Un tale trattato escluderebbe l’adesione sia alla NATO che a qualsiasi alleanza di sicurezza guidata dalla Russia. Per quanto riguarda lo status della Crimea e del Donbas, l’unico modo plausibile per risolvere queste controversie – se la risoluzione è ciò che vuole la comunità internazionale – sono i referendum democratici locali sotto la supervisione delle Nazioni Unite.

Naturalmente, il governo ucraino dovrebbe firmare un tale accordo; ma se l’Occidente fornisce armi all’Ucraina e sostiene l’Ucraina attraverso sanzioni che stanno gravemente danneggiando l’economia mondiale, allora abbiamo il diritto del tutto legittimo di avere una voce chiave in qualsiasi accordo di pace. Come sempre, il nostro sostegno ha un prezzo per i suoi beneficiari.

Da quando Putin ha iniziato la sua guerra, mi è stato ripetuto più volte che tali termini sono ‘inaccettabili’ per l’Ucraina e l’Occidente; ma a meno che non si creda nelle fantasie di una completa conquista russa dell’Ucraina o di una resa russa incondizionata in Ucraina, qualunque cosa accada, prima o poi sarà necessaria una pace di compromesso. Se non a queste condizioni, a quali condizioni? e se non adesso, quando?