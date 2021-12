È possibile misurare effettivamente la disonestà di Washington. Quanto è grande? Sono circa 600 miglia.

Nel 1990, secondo documenti declassificati, il Segretario di Stato James Baker assicurò al leader sovietico Mikhail Gorbaciov che la NATO non si sarebbe allargata di «un pollice» a est della Germania. Trent’anni fa, quella era la linea rossa della Russia.

Il 2 dicembre, quella linea rossa si è spostata da un pollice a 600 miglia mentre Vladimir Putin ha affermato che ora cercherà una promessa che la NATO non si sarebbe estesa più a est in Ucraina.

Dopo queste assicurazioni, la NATO si è fatta strada attraverso l’Ungheria, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, l’Albania, la Croazia, il Montenegro e la Polonia. Seicento miglia di impegni infranti hanno portato gli Stati Uniti e la NATO al confine con l’Ucraina.

Il 1° settembre, il presidente Biden ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Biden ha usato parole in codice per l’invasione della NATO quando ha promesso il suo «sostegno alle aspirazioni euro-atlantiche dell’Ucraina» e il sostegno americano all’«essere completamente integrato in Europa» dell’Ucraina. Ha quindi annunciato «un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza da 60 milioni di dollari» oltre ai 400 milioni di dollari di assistenza alla sicurezza che gli Stati Uniti hanno già fornito all’Ucraina quest’anno.

Dopo essersi ritirato a 600 miglia dalla linea rossa di Gorbaciov, Putin ha tracciato una nuova linea rossa il 2 dicembre, cercando «garanzie di sicurezza affidabili e a lungo termine». Tali garanzie «escluderebbero qualsiasi ulteriore spostamento della NATO verso est e il dispiegamento di sistemi d’arma che ci minacciano nelle immediate vicinanze del territorio russo».

Putin è perfettamente consapevole che la linea rossa si è spostata a est di 600 miglia. Alla Conferenza di Monaco sulla politica di sicurezza nel 2007, Putin ha chiesto al mondo: «E cosa è successo alle assicurazioni fatte dai nostri partner occidentali dopo la dissoluzione del Patto di Varsavia? Dove sono queste dichiarazioni oggi? Nessuno li ricorda nemmeno. Ma mi permetterò di ricordare a questo pubblico ciò che è stato detto. Vorrei citare il discorso del Segretario generale della NATO, Woerner a Bruxelles il 17 maggio 1990. All’epoca disse che: ‘il fatto che siamo pronti a non collocare un esercito della NATO al di fuori del territorio tedesco dà all’Unione Sovietica un solida garanzia di sicurezza.’ Dove sono queste garanzie?»

Le garanzie erano un inganno e la linea rossa si è spostata di centinaia di chilometri ed è diventata una minaccia. Sette anni dopo, nella sua revisione del 2014, il Ministero degli Affari Esteri russo avrebbe notato che «la continua espansione verso est [e]le successive ondate di allargamento della NATO [sono]contrarie alle assicurazioni rilasciate al più alto livello». Nel 2015, la Strategia di sicurezza nazionale della Russia avrebbe rilevato che la «continua espansione della NATO e l’approccio della sua infrastruttura militare ai confini della Russia, creano tutti una minaccia alla sicurezza nazionale».

La prima garanzia fu data il 9 febbraio 1990 quando il Segretario di Stato Baker assicurò a Gorbaciov che se la NATO avesse ottenuto la Germania e la Russia avesse ritirato le sue truppe dalla Germania dell’Est, la NATO non si sarebbe espansa a est della Germania. Gorbaciov registra nelle sue memorie di aver accettato i termini di Baker «con la garanzia che la giurisdizione o le truppe della NATO non si estendessero ad est della linea attuale».

Il giorno successivo, secondo i documenti del ministero degli Esteri della Germania occidentale, il 10 febbraio 1990, il ministro degli Esteri della Germania occidentale Hans-Dietrich Genscher disse al suo omologo sovietico Eduard Shevardnadze: «‘Per noi. . . una cosa è certa: la NATO non si espanderà a est.’ E poiché la conversazione ruotava principalmente intorno alla Germania dell’Est, Genscher ha aggiunto esplicitamente: ‘Per quanto riguarda la non espansione della NATO, questo vale anche in generale.’»

Anche prima, il 31 gennaio 1990, Genscher aveva detto in un importante discorso che non ci sarebbe stata «un’espansione del territorio della NATO a est, in altre parole, più vicino ai confini dell’Unione Sovietica».

L’Archivio della Sicurezza Nazionale ha pubblicato i documenti effettivi che dettagliano ciò che Gorbaciov era stato promesso il 12 dicembre 2017. Secondo il compianto Stephen Cohen nel suo libro, ’War with Russia?’ i documenti infine, e autorevolmente, rivelano che «la verità, e le promesse infrante, sono molto più espansive di quanto precedentemente noto: tutte le potenze occidentali coinvolte – gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la stessa Germania – hanno fatto la stessa promessa di Gorbaciov in più occasioni e in vari modi enfatici».

Non doveva essere così. Come Gorbaciov prima di lui alla fine della guerra fredda, Putin ha sperato di contribuire a creare una comunità internazionale che, piuttosto che costruire blocchi, prevedesse la cooperazione tra eguali. Aveva persino suggerito l’adesione della Russia alla NATO. Anche nel discorso in cui ha tracciato la nuova linea rossa della Russia, Putin ha suggerito una soluzione cooperativa. Ha detto che «l’elaborazione di accordi specifici» dovrebbe essere fatta «in un dialogo con gli Stati Uniti e i suoi alleati». Ha aggiunto, diplomaticamente, che «non chiediamo condizioni speciali per noi stessi e ci rendiamo conto che qualsiasi accordo deve tenere conto degli interessi della Russia e di tutti i paesi euro-atlantici».

Sebbene questo sarebbe ovviamente il percorso meno conflittuale, è il meno probabile da intraprendere, poiché le uniche assicurazioni fornite oggi provengono dalla Sez. della Difesa Lloyd Austin, che ha recentemente rassicurato Georgia e Ucraina che la «porta è ancora aperta» all’adesione alla NATO, con grande dispiacere di Mosca.