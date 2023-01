Ucraina: Putin si sta preparando per una guerra lunga

Vladimir Putin ha da poco ammesso che la Russia è in guai seri. Un confronto tra il suo recente discorso di Capodanno e il discorso pronunciato solo un anno prima rivela un drammatico cambiamento di tono, concentrazione e linguaggio che allude a un crescente allarme dietro le quinte del Cremlino per l’invasione dell’Ucraina che si sta rapidamente disfacendo. È sparita anche l’ambientazione sullo skyline di Mosca che di solito fa da sfondo a questo discorso annuale di apertura. Invece, un Putin dall’aspetto cupo ha parlato affiancato da file di soldati in uniforme.

Questo simbolismo è importante. Nella Russia moderna, il discorso di capodanno del capo di stato è una tradizione importante che cerca di dare il tono per il prossimo anno. In questa occasione, l’atmosfera che Putin ha cercato di trasmettere era quella di un Paese che affronta la prospettiva di una guerra lunga e difficile. Dopo mesi trascorsi a minimizzare l’invasione dell’Ucraina come una “operazione militare speciale”, ora stava riconoscendo tardivamente la gravità della situazione.

Il 31 dicembre 2021, Putin era stato molto più ottimista . “Siamo uniti nella speranza che ci siano cambiamenti in meglio”, ha affermato. “Mentre suoniamo il nuovo anno, speriamo che ci porti nuove opportunità. Certo, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte, ma capiamo che realizzare i nostri sogni dipende principalmente da noi”. L’ultima riga del suo discorso è stata decisamente sdolcinata: “Possa l’amore riempire ogni cuore e ispirare tutti noi a raggiungere i nostri obiettivi e scalare le vette più alte. Per il bene dei nostri cari e per il bene del nostro unico Paese, la nostra grande Patria”.

Potrebbe davvero essere stato lo stesso Vladimir Putin che stava già pianificando di scatenare un’invasione su vasta scala dell’Ucraina e far precipitare l’Europa nel suo più grande conflitto dalla seconda guerra mondiale? In effetti, nonostante il massiccio rafforzamento militare russo ai confini dell’Ucraina alla fine del 2021 e il visibile peggioramento delle relazioni di Mosca con l’Occidente, nessuno di questi importanti sviluppi è stato menzionato.

Che differenza fa un anno. In un discorso di Capodanno di nove minuti , che secondo quanto riferito è stato il più lungo dei suoi 22 anni di regno, Putin ha segnato l’arrivo del 2023 scagliandosi contro il mondo occidentale e avvertendo che era in gioco il destino della Russia. “L’Occidente ha mentito sulla pace”, ha dichiarato Putin. “Si stava preparando per l’aggressione, e ora stanno usando cinicamente l’Ucraina e il suo popolo per indebolire e dividere la Russia. Non l’abbiamo mai permesso e non permetteremo mai a nessuno di farci questo”.

Anche gli avversari nazionali sono stati presi di mira. In un apparente riferimento al gran numero di uomini russi in età militare che hanno scelto di fuggire dal paese nella seconda metà del 2022 piuttosto che unirsi all’invasione, ha osservato che gli ultimi dodici mesi avevano “messo molte cose al loro posto, separando chiaramente il coraggio e l’eroismo dal tradimento e dalla codardia.

Il discorso si è concluso con una nota di sfida e minacciosa, con Putin che ha indicato che la sopravvivenza della Russia come stato indipendente era ora minacciata. “Insieme, supereremo tutte le difficoltà e conserveremo la grandezza e l’indipendenza del nostro Paese”, ha affermato. “Trionferemo, per le nostre famiglie e per la Russia”.

Non ci sono stati discorsi frivoli di amore, fiducia e speranza come nel dicembre 2021. Nessun desiderio sognante, nessuna aspettativa piena di speranza. Questa volta Putin ha suonato il campanello d’allarme. Naturalmente, la colpa era dell’Occidente e lo stesso dittatore russo non aveva assolutamente alcuna responsabilità per il caos in cui si trova attualmente il suo paese.

Putin sembra credere, o almeno vuole che il pubblico russo creda, che la Russia stia barcollando sull’orlo di un precipizio con la sua stessa esistenza come stato coerente ora in pericolo. Nel suo discorso ha parlato più volte della necessità di difendere e preservare l’indipendenza della Russia. Questo era nuovo e degno di nota.