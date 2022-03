Cosa ha pensato il Presidente russo Vladimir Putin quando ha ordinato alle sue truppe di entrare in Ucraina? “Georgia in mente” di Ray Charles deve avergli ronzato in testa.

Una versione leggermente modificata, “Palestina nella mia mente”, era senza dubbio nella mente dell’atleta egiziano Ali Farag quando ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina domenica quando ha vinto il campionato britannico di squash Optacia.

“Non ci è mai stato permesso di parlare di politica nello sport, ma all’improvviso è permesso. Spero che la gente guardi all’oppressione in tutto il mondo. I palestinesi l’hanno vissuta negli ultimi 74 anni”, ha detto Farag , il giocatore numero due al mondo, nelle sue osservazioni di accettazione.

Era lo Yemen a cui il giornalista sportivo del New York Times Tariq Panja ha pensato quando ha twittato mentre il primo ministro britannico Boris Johnson si preparava a visitare l’Arabia Saudita. Johnson spera di persuadere il regno ad aumentare la sua produzione di petrolio per compensare la perdita di accesso all’energia russa a causa della crisi ucraina.

“Ora siamo in una situazione in cui il Primo Ministro britannico si sta dirigendo verso l’Arabia Saudita per chiedere petrolio a un autocrate che sta sganciando bombe sul suo vicino perché un altro autocrate sta sganciando bombe sul suo vicino”, ha detto Panja.

Invariabilmente, i confronti fanno capolino. A dire il vero, a differenza della Russia, l’Arabia Saudita è stata invitata dal governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale, anche se questa era più una formalità e cambia poco sul campo mentre la conquista israeliana della Cisgiordania non è stata, come l’Ucraina, un attacco non provocato.

Tuttavia, Farag e Panja fanno un punto valido.

Come l’invasione kuwaitiana dell’Iraq nel 1990, l’Ucraina ha provocato un’ampia condanna internazionale.

Tuttavia, la risposta della comunità internazionale all’invasione dello Yemen durata sette anni da parte dell’Arabia Saudita, che ha innescato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, e all’occupazione israeliana della Cisgiordania, la più lunga delle terre vicine al mondo, durata 55 anni, così come blocco di Gaza, è stato molto più attenuato, se non favorevole.

Il punto di Farag e Panja assume ulteriore rilevanza dato il fatto che Putin ha dato una nuova prospettiva di vita a coloro che si identificano con il costrutto dei valori dell’Occidente.

Eppure, l’Arabia Saudita e Israele, proprio come Polonia, Ungheria e Turchia, democrazie in difficoltà con precedenti di diritti offuscati che tuttavia supportano l’Ucraina, mostrano che l’applicazione di quei principi e valori sarà inevitabilmente imprecisa e contraddittoria e comporterà compromessi scomodi e evidenti.

Niente di tutto ciò legittima le azioni di coloro che opportunisticamente vengono lasciati fuori dai guai.

Panja sottolinea correttamente l’ironia che all’autocratico principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che ha ordinato l’invasione dello Yemen poco dopo essere entrato in carica nel 2015, sia stato chiesto di aiutare a ripulire il pasticcio creato da un’invasione lanciata da un altro autocrate, Vladimir Putin.

Per portare a casa il punto di compromessi disordinati e discutibili, l’Arabia Saudita ha giustiziato giorni prima dell’arrivo previsto del Johnson 81 persone condannate per una serie di crimini, tra cui omicidio e appartenenza a un gruppo militante. Tra i giustiziati c’era anche un discreto numero di attivisti sciiti. Fu la più grande esecuzione di massa nella storia moderna del regno.

Allo stesso modo, Farag ha sollevato un punto valido anche se la sua affermazione era problematica. Piuttosto che fare riferimento alle continue violazioni del diritto internazionale associate all’occupazione israeliana della Cisgiordania e al blocco di Gaza, Farag ha equiparato l’istituzione dello Stato di Israele nel 1948 all’invasione russa. In tal modo, ha messo in dubbio il diritto di Israele di esistere piuttosto che il suo continuo controllo delle terre designate come occupate e palestinesi nella mente della comunità internazionale.

La dichiarazione di Farag e il rifiuto da parte di associazioni sportive internazionali, leghe nazionali, club e organizzatori di eventi di consentire agli atleti e alle squadre russe e bielorusse di competere sotto le loro bandiere nazionali hanno messo a nudo l’ipocrisia e hanno deliberatamente mantenuto finzioni nel mondo dello sport.

Pochi metteranno in discussione il rifiuto, ma fa esplodere un cratere nell’insistenza immaginaria del mondo dello sport sul fatto che lo sport e la politica sono separati e non dovrebbero mai intrecciarsi. Semmai, l’Ucraina ha messo a tacere quella finzione.

Farag lo ha notato quando ha affermato che la sua dichiarazione era possibile perché il divieto agli atleti di esprimersi politicamente durante gli eventi sportivi è stato effettivamente revocato quando si tratta dell’Ucraina.

Questo lascia la domanda sul perché l’Ucraina ma non lo Yemen o la Palestina o, se è per questo, la brutale repressione dei musulmani turchi in Cina.

Non sorprende quindi che Putin possa canticchiare “Georgia, nella mia mente” mentre altri canticchiano “Yemen e Palestina nella mia mente”.