Dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, non meno di quattordici dei suoi Stati satelliti dell’Europa orientale hanno aderito alla NATO. Il Presidente russo Vladimir Putin ha osservato con crescente preoccupazione il confine della NATO avanzare inesorabilmente verso il suo confine occidentale. In particolare, la Lettonia e l’Estonia ora sono faccia a faccia con la Russia, poiché ciascuna condivide con essa un confine terrestre. Per quanto riguarda la Bielorussia e l’Ucraina, Putin è stato determinato che nessuno dei due sarebbe mai entrato nel campo della NATO, poiché ciò porterebbe la NATO proprio nel cuore della Madre Russia. Almeno, Putin si è consolato, nell’estremo nord della Finlandia, con il suo lungo confine terrestre con la Russia (1.340 chilometri o 830 miglia) è neutrale e si è sempre tenuto alla larga dall’adesione alla NATO.

L’incapacità dell’Occidente in generale, e della NATO in particolare, di reagire in modo deciso all’invasione e all’annessione della Crimea da parte di Putin nel 2014 deve averlo portato a considerare l’Occidente disunito e inefficace. Aveva fatto del suo meglio, inoltre, per garantire che l’Europa occidentale fosse diventata largamente dipendente dalla Russia per i suoi bisogni energetici, mettendo Putin in una posizione negoziale dominante. Una rapida conquista dell’Ucraina, deve aver calcolato, non solo avrebbe fermato l’avanzata della NATO, ma probabilmente avrebbe suscitato poche reazioni negative come aveva fatto la sua avventura in Crimea.

Putin è stato smentito su ciascuna di queste ipotesi. La sua invasione dell’Ucraina ha provocato una reazione avversa istantanea e universale. La valorosa lotta guidata dal suo Presidente Zelensky ha suscitato ammirazione in Occidente e la determinazione a sostenerlo. Il supporto potrebbe essere stato esitante all’inizio, ma a differenza del 2014 l’Occidente ha finalmente dimostrato una determinazione di intenti. Per quanto riguarda la schiacciante dipendenza dell’Europa dall’energia russa, era abbastanza reale, e ci sono voluti tempo e volontà politica perché l’UE cambiasse direzione e trovasse fonti alternative, ma il processo è in corso.

Per quanto i portavoce russi possano dissimulare e giocare di parole, è palesemente ovvio che i piani di Putin sono andati terribilmente male. Quando il 24 febbraio 2022 ha inviato le truppe che aveva ammassato per quasi un anno al confine ucraino, ha previsto una campagna al massimo di 3 settimane e una vittoria rapida e decisiva. Di certo non si aspettava di ritrovarsi a giugno impantanato nel mezzo di un’Ucraina ancora indipendente, a leccarsi le ferite.

Il più sorprendente di tutti gli errori di calcolo di Putin, forse, riguarda Finlandia e Svezia. Da tempo riluttanti ad allearsi con la NATO, la cruda aggressione mostrata da Putin nell’invasione dell’Ucraina si è rivelata un catalizzatore, portandoli ad accettare congiuntamente il 15 maggio 2022 di presentare domanda di adesione. Era giunto il momento di affrontare il dittatore spietato e assetato di potere alle loro porte prima che fosse troppo tardi.

Questa espansione dell’alleanza NATO è ormai una conclusione scontata, ma è rimasta in bilico per alcune settimane critiche. Le regole della NATO stabiliscono che qualsiasi estensione della sua adesione deve avere l’approvazione unanime di tutti i membri esistenti. Dall’ombra è uscito il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, membro di lunga data della NATO, che aveva annunciato di non essere favorevole all’accettazione delle domande svedese e finlandese. Erano entrambi, ha affermato, “ospiti di organizzazioni terroristiche”.

La Turchia ha ripetutamente criticato i Paesi dell’Europa occidentale, tra cui Svezia e Finlandia, per aver tollerato le organizzazioni che considera “terroriste”, tra cui il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e le Unità di protezione del popolo curdo siriano (YPG), nonché i seguaci degli Stati Uniti- studioso musulmano basato Fethullah Gulen. Erdogan accusa i seguaci di Gulen di aver organizzato un tentativo di colpo di stato contro il governo turco nel 2016.

In una conferenza stampa il 16 maggio Erdogan ha avanzato due richieste: che Finlandia e Svezia mettano fine al loro sostegno al PKK e che il loro divieto alle esportazioni di armi, imposto nell’ottobre 2019 dopo l’incursione turca nel nord della Siria, venga revocato. Due giorni dopo ha esteso la sua lista dei desideri, inclusa l’estradizione di presunti terroristi curdi e la fine del sostegno ai combattenti curdi in Siria.

Le sue accuse non erano un espediente nuovo, escogitato per l’occasione. Gli elenchi di presunti membri del PKK e sostenitori di Gulen sono stati presentati in Svezia e Finlandia già nel 2017, con una richiesta di estradizione. La Turchia voleva che 12 persone tornassero dalla Finlandia e 21 dalla Svezia. Inoltre i media turchi hanno rivelato che la filiale siriana del PKK ha tenuto riunioni a Stoccolma, in parte ospitate dal ministero degli esteri svedese. La Turchia afferma anche che le forze di sicurezza svedesi non hanno fatto nulla per impedire una protesta del PKK tenutasi nel 2019 a sostegno del leader incarcerato Abdullah Öcalan.

Il 9 giugno Erdogan ha dichiarato: “La Svezia al momento è un paese che organizzazioni terroristiche come PKK, PYD e YPG usano come terreno di gioco. In effetti, ci sono terroristi anche nel parlamento di questo Paese”.

Si riferiva al leader politico svedese Amineh Kakabaveh, cresciuto in una povera casa curda nell’Iran occidentale. Dice che aveva solo 13 anni alla fine degli anni ’80 quando si unì ai combattenti Peshmerga che si ribellavano contro il regime islamico dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Forte sostenitrice dell’autodeterminazione curda in Medio Oriente e feroce critica di Erdogan, si trova in una posizione straordinariamente potente perché il governo svedese dipende dal suo voto per la maggioranza di un seggio in Parlamento. Il sostegno di Kakabaveh ha permesso alla leader socialdemocratica Magdalena Andersson di diventare la prima donna primo ministro svedese l’anno scorso. In cambio, i socialdemocratici di centrosinistra hanno deciso di approfondire la cooperazione con le autorità curde nel nord della Siria. Erdogan non fa distinzioni tra i gruppi curdi in Siria e il PKK.

Per quanto riguarda la Finlandia, il suo ministro degli Esteri Pekka Haavisto ha assicurato alla Turchia che i collegamenti del PKK nel Paese saranno monitorati più da vicino. “Possiamo certamente dare tali garanzie alla Turchia, dal momento che il PKK è elencato come un’organizzazione terroristica in Europa”.

Inevitabilmente, si ipotizzava che la Finlandia potesse disimpegnarsi dalla sua domanda congiunta con la Svezia per entrare a far parte della NATO. Il Presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, e il suo primo ministro, Sanna Marin, si sono affrettati a reprimerlo. Entrambi hanno affermato che la Finlandia continuerà la sua applicazione di pari passo con la Svezia.

Di fronte a tale solidarietà, e alla luce delle assicurazioni fornite da entrambi i Paesi, Erdogan ha ceduto. Il 28 giugno la NATO ha annunciato l’imminente adesione all’organizzazione di Svezia e Finlandia.