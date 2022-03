Secondo il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishnan, la crisi ucraina potrebbe costituire uno spartiacque storico più incisivo rispetto alla caduta del muro di Berlino nel 1989.

L’invasione russa dell’Ucraina è “forse anche un momento più grande della caduta del muro di Berlino”, ha affermato Balakrishnan.

“Riteniamo di essere a un punto di svolta”, ha aggiunto. “La piccola Singapore si batte per i principi ed esprime una speranza per le regole di ingaggio per questa nuova era”.

In rottura con la tradizione diplomatica, Singapore si è unita alle nazioni occidentali nel sanzionare la Russia, la prima nazione del sud-est asiatico a farlo in assenza di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Balakrishnan potrebbe avere ragione anche se il muro di Berlino ha innescato la fine del comunismo come ideologia piuttosto che come sistema politico guidato dal potere, mentre è probabile che l’Ucraina porti la Russia fuori dalla corsa al potere globale in un emergente bipolare o multipolare ordine mondiale.

Nonostante la caratterizzazione della crisi ucraina come quella che contrappone la democrazia all’autocrazia e il fatto che la stragrande maggioranza delle nazioni che hanno preso provvedimenti contro la Russia sono democrazie, la posta in gioco della crisi riguarda in realtà l’adesione al diritto internazionale indipendentemente dalla sistema politico.

Ciò è evidente nel disimpegno di Paesi come Cina, India ed Emirati Arabi Uniti che hanno cercato di mettersi a cavallo di una via di mezzo. Così hanno fatto Israele e Turchia, che hanno sfruttato i loro tentativi di mediare per porre fine alla crisi ucraina.

La Cina ha lottato per difendere il suo principio di lunga data di rifiuto dell’interferenza negli affari degli altri con la sua stretta collaborazione con la Russia, che è stata ulteriormente cementata durante una visita a Pechino all’inizio di febbraio dal presidente russo Vladimir Putin.

Il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed ha detto a Putin in una telefonata del 1 marzo, sulla scia dell’interferenza degli Emirati in più paesi, tra cui Libia e Yemen, che “la Russia ha il diritto di garantire la sicurezza nazionale”. Bin Zayed si riferiva all’invasione russa dell’Ucraina.

A parte la guerra, la distruzione e la massiccia perdita di vite umane, l’Ucraina è per molti versi simile alla crisi del Golfo in cui gli Emirati Arabi Uniti, insieme all’Arabia Saudita, hanno condotto un boicottaggio economico e diplomatico del Qatar di 3 anni e mezzo che, come l’invasione russa, è stato progettato per svuotare la sovranità di uno stato vicino.

L’invasione russa costituisce la terza volta in un decennio dopo la crisi del Golfo del 2017-2021 e l’annessione russa della Crimea del 2014 che gli Stati autocratici hanno cercato di ignorare il diritto internazionale e di imporre brutalmente la loro volontà a un vicino.

In questo senso, l’equazione di Balakrishnan dell’invasione con il muro di Berlino colpisce nel segno. Suggerisce inoltre che la mancata azione immediata per fermare le violazioni del diritto internazionale apre la porta a violazioni sempre più eclatanti, comprese massicce violazioni dei diritti umani.

Le analogie tra la crisi dell’Ucraina e quella del Golfo sono più evidenti nelle richieste avanzate in entrambi gli incidenti.

Come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, la Russia ha messo sul tavolo richieste massimaliste che sottoporrebbero l’Ucraina alle sue politiche estere, di difesa e interne e piegherebbero l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) alla sua volontà.

A quel tempo, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita chiesero al Qatar di tagliare i suoi legami con gli islamisti, chiudere la rete televisiva a ruota libera Al Jazeera, espellere le truppe turche e interrompere efficacemente le relazioni con l’Iran.

Allo stesso modo, la Russia chiede che la NATO si ritiri dagli Stati membri ai confini della Russia e che l’Ucraina fermi la sua resistenza all’invasione, modifichi la sua costituzione per garantire che l’Ucraina non possa diventare un membro dell’Unione Europea e/o della NATO, e riconosca l’annessione russa della Crimea e le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk sostenute dalla Russia.

La resilienza del Qatar nel respingere le richieste degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita e la sua capacità di compensare le ricadute del boicottaggio alla fine ha convinto i due stati ad abbandonare le loro richieste e revocare l’embargo nel gennaio 2021.

In quella che sembra essere una manovra simile al riconoscimento del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy secondo cui è improbabile che l’Ucraina diventi un membro della NATO e potrebbe non volerlo fare dato il rifiuto della NATO di imporre una no-fly zone, il Qatar all’epoca fece tranquillamente concessioni che caddero molto al di sotto delle richieste degli Emirati e dell’Arabia Saudita e non ha modificato sostanzialmente le politiche dello stato del Golfo.

Agli islamisti, compresi i membri della Fratellanza Musulmana, è stato chiesto di trasferirsi a Istanbul e Londra mentre Al Jazeera ha attenuato la sua copertura più critica degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita.

Praticamente assente nei telegiornali di Al Jazeera di questa settimana era qualsiasi notizia dell’esecuzione di 81 persone nel regno, molte delle quali attivisti sciiti. Tuttavia, il sito web inglese di Al Jazeera ha riportato le esecuzioni. Si ritiene che abbiano spinto l’Iran a sospendere i colloqui sponsorizzati dall’Iraq con l’Arabia Saudita volti a ridurre le tensioni tra i due rivali regionali.

Il fallimento del boicottaggio guidato dai sauditi e dagli Emirati Arabi Uniti potrebbe aver mostrato i limiti del loro potere, ma porvi fine senza la possibilità di rivendicare il successo non ha minacciato la sopravvivenza dei governanti dei due paesi. Tuttavia, trovare una soluzione che salvi la faccia alla crisi ucraina che alla fine non metta in pericolo la posizione di Putin potrebbe rivelarsi molto più complicato.

La comunità internazionale e il Qatar erano disposti a dare a Bin Zayed e al suo omologo saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, un contentino. È improbabile che quel lusso venga concesso a Putin.