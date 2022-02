Al college e alla scuola di specializzazione dal 1965 al 1976, io e molti altri studenti abbiamo imparato molto sulle origini di tre lotte mondiali: le due guerre mondiali e la Guerra Fredda in corso. Forse una carenza di questo tipo di apprendimento è il motivo per cui nessuno parla del vero parallelo storico con l’attuale crisi in Ucraina: la crisi di Berlino del 1958-1962.

I leader occidentali e la stampa vedono le minacce di Putin nei confronti dell’Ucraina come hanno visto le minacce di Nikita Krusciov nei confronti di Berlino Ovest: come una possibile presa territoriale imminente. In effetti, Krusciov non voleva la guerra o un nuovo territorio, e forse nemmeno Putin. Putin, come Krusciov, potrebbe utilizzare una vulnerabilità militare occidentale per due scopi: seminare dissenso nell’alleanza occidentale e costringere la NATO a rinunciare a pretese che vedono come una minaccia alla loro sicurezza.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia occuparono Berlino Ovest nel 1945 quando cadde il Terzo Reich. Finché loro e l’URSS avevano pianificato di creare un nuovo governo tutto tedesco, non importava molto che Berlino Ovest fosse ben all’interno della zona di occupazione sovietica, ma nel 1948, quando Gran Bretagna e Stati Uniti fecero passi inequivocabili verso la creazione di un Stato separato della Germania occidentale, Stalin rispose bloccando l’accesso alla terra alla città. Gli Stati Uniti lo hanno fornito per via aerea per un anno e Stalin ha rinunciato al blocco. Nel 1949 si formarono separatamente la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica Tedesca, ciascuna delle quali affermava di essere l’unico legittimo rappresentante del popolo tedesco.

Nel 1955, la Germania occidentale era entrata a far parte della NATO e il suo leader Konrad Adenauer stava assumendo posizioni molto aggressive sostenute dal suo protettore, gli Stati Uniti. Non solo chiese la scomparsa del governo della Germania orientale, ma rifiutò di riconoscere le perdite di territorio della Germania del 1945 a favore della Polonia e dell’URSS. Sperava anche di garantire armi nucleari per la Germania, un obiettivo che il Presidente Eisenhower era incline a concedere. Nel 1958, il leader sovietico Nikita Khrushchev decise di minacciare ancora una volta Berlino Ovest per costringere l’Occidente ad accettare l’esistenza della Germania dell’Est e rinunciare all’idea di armi nucleari per la Germania Ovest.

Alla fine di quell’anno Krusciov annunciò la sua intenzione di firmare un trattato di pace separato con la Germania dell’Est che avrebbe posto fine ai diritti occidentali a Berlino Ovest e avrebbe trasferito il controllo dell’accesso ad essa ai tedeschi dell’Est. Diede all’Occidente sei mesi per accettare le sue condizioni.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia avrebbero potuto facilmente convivere con un simile accordo e in una certa misura lo avrebbero accolto con favore, ma Washington considerava Adenauer un pilastro cruciale della NATO e non gli avrebbe imposto condizioni. L’amministrazione Eisenhower dipinse immediatamente la richiesta di Krusciov come un tentativo di aggiungere Berlino Ovest alla sfera sovietica e si impegnò e preparò a combattere la guerra nucleare, se necessario, per preservare lo status quo.

Il termine di Krusciov scadde nel 1959 senza incidenti, ma rinnovò le sue richieste nel giugno 1961 quando ha incontrò il Presidente John F. Kennedy. Il giovane Presidente aveva qualche idea di offrire a Krusciov il riconoscimento della Germania dell’Est, ma non osava ancora farlo e optò per una presenza convenzionale più ampia nella Germania occidentale e nuove minacce di guerra nucleare per Berlino per cercare di scoraggiare Krusciov.

La crisi si trascinò nel 1962 e l’installazione di missili nucleari sovietici a Cuba mirava a costringere gli Stati Uniti a cedere il passo al riconoscimento della Germania dell’Est, alle frontiere della Germania e alla questione delle armi nucleari per la Germania Ovest. Quel piano fallì quando Kennedy convinse i sovietici a ritirare quei missili, ma nella distensione che seguì, Krusciov ottenne una parte importante di ciò che voleva. Il Trattato sulla messa al bando dei test, che Kennedy costrinse a firmare un riluttante governo della Germania occidentale, ha tolto la possibilità alla Germania occidentale di sviluppare le proprie armi nucleari. Pochi anni dopo, il Trattato di non proliferazione suggellò quell’accordo.

Due settimane fa, l’accademico russo Fyodor Lukyanov ha spiegato in un forum del Quincy Institute che Putin non ha davvero mobilitato 150.000 soldati per invadere l’Ucraina, proprio come Krusciov non voleva davvero provare a prendere Berlino Ovest con la forza. Invece, come Krusciov, vuole costringere la NATO a parlare della situazione generale della sicurezza al suo confine e ad evitare quelle che considera minacce future, in particolare, la possibile adesione dell’Ucraina alla NATO.

La NATO, nel frattempo, si è chiusa in un angolo nello stesso modo in cui ha fatto nel 1958-1962. Allora non voleva armi nucleari per la Germania occidentale e la riunificazione tedesca, e non vuole davvero l’ingresso immediato dell’Ucraina nella NATO ora, ma alla fine si impegna a raggiungere tale obiettivo in linea di principio e non vuole tirarsi indietro sotto minaccia. E come nel 1958-1962, l’iniziativa russa sta creando un notevole disaccordo tra i principali partner della NATO, alcuni dei quali non vogliono rovinare le relazioni con la Russia sull’Ucraina. Tale disaccordo è sicuramente anche uno degli obiettivi di Putin, così come lo era di Krusciov.

La NATO, guidata come sempre dagli Stati Uniti, si sta ora preparando per una guerra economica e informatica contro la Russia, proprio come si è preparata per una guerra nucleare nel 1958-62. Questo nuovo conflitto, come il precedente, non è certo necessario e potrebbe non avere luogo. Per ridurre le tensioni e alleviare la crisi, la NATO deve trovare una formula che coinvolga sia l’Ucraina che gli armamenti nelle parti più orientali della NATO che permetta a Putin di sentire di essersi assicurato parte di ciò che vuole. Ciò potrebbe certamente includere un accordo sulla guerra che l’Ucraina sta conducendo anche contro i separatisti assistiti dalla Russia. Dobbiamo ricordare che l’obiettivo ultimo è sempre quello di portare la pace. Come nel 1963-75, l’allentamento della crisi trasformerebbe la competizione tra Putin e l’Occidente in una competizione politica, una competizione che l’Occidente dovrebbe essere in grado di vincere.