Con le truppe russe che ora arrivano in Ucraina lungo diversi corridoi -Porto di Odessa e Mariupol a sud e Kharkiv a nord- sembra solo questione di tempo prima che l’intero Paese cada e il suo governo venga deposto. Quanto tempo ci vorrà rimane un’incognita, tuttavia il Presidente russo Putin ha formalmente chiesto all’esercito ucraino di non impegnarsi dicendo che l’unico obiettivo dell’esercito russo non è combattere, ma rovesciare i politici del governo. Il problema è se ciò avvenga rapidamente o meno, tuttavia è chiaramente possibile con le truppe ucraine che non ricevono alcun supporto militare dalla NATO. Il morale sarà basso.

Cosa accadrà, quindi, all’Ucraina in termini di commercio e catene di approvvigionamento se si insedierà un governo filo-russo?

DEMILITARIZZAZIONE

Il primo obiettivo , e la questione che ha creato questo conflitto in primo luogo, è valutare l’entità delle gravi forniture di armi statunitensi ed europee in Ucraina e metterle al sicuro . In secondo luogo, il Paese è inondato di armi leggere e anche il nuovo governo vorrà vederle al sicuro. Ieri è stato significativo che il Presidente ucraino abbia consigliato ai cittadini di acquistare armi nei negozi di armi e munizioni di Kiev, come se si trattasse di una normale struttura da avere in un Paese europeo.

È probabile che venga attuata un’amnistia pubblica per consentire alla popolazione in generale di restituire le armi acquisite, mentre verranno effettuate ricerche per depositi di armi nascoste. Ci vorrà tempo, probabilmente con sporadiche esplosioni di violenza.

Le frontiere dell’UE saranno chiuse per un po’ e la sorveglianza delle frontiere sarà rafforzata per prevenire l’ulteriore contrabbando di armi dall’Europa orientale, che va avanti ormai da diversi anni. Il presidente bielorusso Lukashenko, durante il tentato colpo di Stato bielorusso, ha avvertito della quantità di armi contrabbandate in Bielorussia dal confine ucraino per sostenere la rivolta bielorussa nel 2020.

DEMOGRAFIA COMMERCIALE DELL’UCRAINA

L’Ucraina ha una popolazione di circa 41 milioni di abitanti e un PIL di 622 miliardi di dollari. Il PIL pro capite nominale è di circa 4.958 USD.

Le principali esportazioni dell’Ucraina sono materie prime come ferro, acciaio, prodotti minerari, prodotti agricoli e prodotti chimici che necessitano di valore aggiunto da sviluppare nel Paese. I suoi principali mercati di esportazione sono Cina, Polonia, Russia, Germania, Turchia, India, Italia, Paesi Bassi, Egitto, Bielorussia e Ungheria, responsabili di un totale del 57% di tutte le esportazioni. Le esportazioni dall’Ucraina agli Stati Uniti rappresentano solo il 2% del totale ucraino.

In termini di importazioni, i settori principali sono petrolio raffinato, automobili, medicinali confezionati, carbone e gas di petrolio, principalmente da Cina, Russia, Germania, Polonia e Bielorussia. Secondo l’Osservatorio della complessità economica (OEC), l’Ucraina è anche il più grande importatore mondiale di indumenti usati, a dimostrazione della sua bassa base di reddito.

RIPRESA DEGLI SCAMBI E CON CHI

Potenziali sanzioni USA/UE all’Ucraina

È del tutto possibile che sotto un governo filorusso, gli Stati Uniti, seguiti dall’UE,impongano sanzioni a tutta l’Ucraina. Farlo sarebbe significativo, in quanto dimostrerebbe che la prospettiva dell’Occidente sull’Ucraina non è mai stata di democrazia, commercio e sicurezza per il popolo ucraino, ma di controllo effettivo ‘su di’ esso.

Commercio UE-Ucraina

Molto dipende qui da qualsiasi decisione degli Stati Uniti e dell’UE sull’imposizione di sanzioni al commercio ucraino.

Secondo la Commissione per il commercio dell’UE, il commercio bilaterale UE-Ucraina è stato di 43,3 miliardi di euro, con l’UE che ha esportato circa 24,2 miliardi di euro nel 2019. Le principali esportazioni dell’UE in Ucraina includono macchinari e attrezzature per il trasporto, prodotti chimici e manufatti. Anche l’Ucraina subirà carenze, poiché i mercati dell’UE rappresentano circa il 40% del commercio complessivo ucraino. L’Ucraina ha esportato 19,1 miliardi di euro nell’UE nel 2019. Le principali esportazioni dell’Ucraina sono materie prime (ferro, acciaio, prodotti minerari, prodotti agricoli), prodotti chimici e macchinari.

Questo corridoio commerciale è aumentato in modo significativo fino al suo stato attuale dal 2016, quando le due entità hanno firmato un ‘Accordo di libero scambio globale e profondo‘ (DCFTA) in seguito al rifiuto dell’Ucraina della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) nel 2014 e al ritiro completo nel 2016, quando invece è stato firmato l’accordo con l’UE. La perdita di scambi causata dal ritiro dalla CSI doveva essere controbilanciata dal commercio con l’UE.

Secondo la Commissione europea, dal 2018 le esportazioni ucraine verso l’UE sono effettivamente diminuite di 1 miliardo di dollari USA a 16,5 miliardi di euro nel 2020, mentre le esportazioni dell’UE in Ucraina sono cresciute di 2 miliardi di dollari USA a 23,1 miliardi di euro, con il saldo a favore dell’UE non a favore dell’Ucraina. Dato che la crescita del PIL dell’Ucraina durante questo periodo è stata lenta, l’implicazione è che l’UE ha ottenuto risultati piuttosto migliori rispetto all’Ucraina rispetto alla DCFTA. Provenendo da una base economica inferiore, il PIL e la crescita delle esportazioni dell’Ucraina avrebbero dovuto essere molto più elevati.

Il Commonwealth degli Stati indipendenti

La CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) comprende Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Oggi, la CSI ha un PIL di circa 5,5 trilioni di dollari e un PIL pro capite nominale di 7.732 dollari. Ciò si confronta con l’attuale PIL pro capite nominale dell’Ucraina di 4.958 dollari USA. Quasi certamente si verificherebbe un ritorno dell’Ucraina nel blocco della CSI, i tempi dipenderanno da eventuali mosse dell’UE per imporre sanzioni e qualsiasi interruzione del DCFTA UE-Ucraina.

Secondo i dati del World Economic Outlookdell’FMI, il PIL pro capite nominale dell’Ucraina è inferiore sia alla media della CSI che a quella dei vicini Stati dell’UE -Polonia (US $ 19.056), Slovacchia (US $ 21.528), Ungheria (US $ 18.527) e Romania (US $ $ 16.293). Il PIL nominale pro capite della Russia occidentale è di circa 18.750 dollari USA, mentre anche quello della vicina Bielorussia a nord è più alto a 6.133 dollari USA, il che significa che l’Ucraina è un parente povero di tutti. La proposta di adesione all’UE avrebbe dovuto portare l’Ucraina allo stesso livello degli altri Stati membri confinanti dell’UE, tuttavia è stata superata nei tassi di crescita dal blocco commerciale che si era lasciata alle spalle: la CSI.

Anche il tasso di crescita del PIL dell’Ucraina da quando è stato firmato il DCFTA dell’UE nel 2016 è stato basso. Queste cifre provengono dalla Banca Mondiale:

Tasso di crescita del PIL Ucraina:

2016 2,2%

2017 2,5%

2018 3,4%

2019 3,2%

2020 -4,0%

2021 3,2%

In effetti, rispecchiano la crescita del PIL dell’UE nello stesso periodo e sono simili alla vicina Bielorussia, suggerendo che il vantaggio minimo è stato ottenuto per l’Ucraina allineandosi con l’UE negli ultimi sei anni.

Possiamo confrontare questo con il CIS come segue, con i dati di Statistica:

Tasso di crescita del PIL della CSI:

2016 2,8%

2017 3,6%

2018 4,8%

2019 2,2%

2020 -3,8%

2021 2,5%

L’implicazione è che l’Ucraina sarebbe stata economicamente leggermente migliore se fosse rimasta un partner commerciale con la CSI, piuttosto che con l’UE e che il commercio dell’UE con l’Ucraina finora non ha soddisfatto le aspettative.

L’UNIONE ECONOMICA EURASIATICA

L’Eurasian Economic Union (EAEU), ovvero l’Unione economica eurasiatica è un blocco di libero scambio che comprende cinque Nazioni della CSI: Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia. Geograficamente, riempie uno spazio tra la Cina occidentale e l’UE orientale, offrendo vantaggi di transito lungo i vari collegamenti ferroviari BRI e relativi collegamenti di cui attualmente anche l’Ucraina non è parte. L’EAEU è stata attiva negli ultimi anni e ha in essere accordi di libero scambio con Iran, Serbia, Singapore e Vietnam, e sta conducendo negoziati sull’ALS con diverse altre Nazioni dell’ASEAN, Cina, Egitto, India e Corea del Sud tra molte altre.

Gli scambi intra-EAEU sono cresciuti del 33% nel primo semestre del 2021 , con il 2022 che mira a duplicare elevati volumi di scambi.

L’Ucraina non è mai stata membro dell’EAEU, tuttavia avrebbe senso in tempo che lo fosse. Il blocco ha un PIL di 5 trilioni di dollari e una popolazione di mercato di 187 milioni. Al momento, vola in qualche modo sotto il radar come blocco commerciale nelle menti occidentali, tuttavia quando si concorderà un accordo di libero scambio eccezionale diventerà un significativo blocco commerciale orientale.

COOPERAZIONE TRA L’UE E I MEMBRI DELLA CSI / EAEU

L’Ucraina non deve necessariamente scegliere tra questi, sebbene ciò dipenda dall’atteggiamento politico assunto da Washington e dalla sua influenza su Bruxelles. Se l’UE impone sanzioni, l’Ucraina guarderà alla CSI e all’EAEU come alternative.

Ma se riusciranno a mantenere gli accordi commerciali, il popolo ucraino continuerà ad avere accesso ai mercati dell’UE e viceversa. Ciò potrebbe essere aumentato con legami commerciali con l’Est con la CSI e l’EAEU.

C’è un precedente: l’Uzbekistan è membro della CSI e ha firmato recenti accordi commerciali con il Regno Unito e l’UE. L’Armenia è anche membro sia della CSI che dell’EAEU, ma beneficia ancora dell’iniziativa commerciale dell’UE del regime di preferenze generalizzate plus (SPG+). Ciò offre alle esportazioni armene un accesso vantaggioso al mercato dell’UE, consentendo la sospensione completa del dazio su circa il 66% di tutte le linee tariffarie dell’UE. Oltre il 96% delle importazioni dell’UE ammissibili alle preferenze SPG+ dall’Armenia è entrato nell’UE senza dazi nel 2017. L’UE è il più grande mercato di esportazione dell’Armenia, il commercio con l’UE rappresenta circa il 26,7% del commercio totale dell’Armenia.

L’UE ha quindi la sua decisione politica da prendere. Continua a commerciare con l’Ucraina, poiché ha la precedenza per farlo, anche se dovesse aderire alla CSI o all’EAEU. D’altra parte, dovrebbe imporre sanzioni? Se è così, come ho suggerito in precedenza, sarà fortemente indicativo del fatto che Bruxelles sia stata meno interessata al benessere del popolo ucraino che all’esercizio del controllo politico su di esso.

RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA: IL PRECEDENTE DELLA CRIMEA

Un processo politico imperfetto da Kiev che ha emarginato la popolazione di lingua russa dell’Ucraina ha portato a uno sviluppo nazionale diseguale, portando risentimento, stagnazione economica, mancanza di investimenti da Kiev, e, soprattutto nelle regioni del Donbas orientale,una situazione simile a quella della Crimea russa prima dell’annessione della penisola nel 2014.

L’annessione della Crimea ha fatto sì che i finanziamenti per riqualificare le infrastrutture trascurate e antiquate che esistevano in Crimea all’epoca siano stati assunti da Mosca, con la conseguente costruzione del ponte marittimo più lungo d’Europa e numerosi altri miglioramenti infrastrutturali, inclusi sviluppi difficili come strade, ferrovie e porti e infrastrutture soft come le telecomunicazioni e la relativa connettività IT. In effetti, la Crimea è diventata l’economia regionale in più rapida crescita della Russia entro il 2019. Il ‘Programma federale per lo sviluppo della Repubblica di Crimea’ della Russia pubblicato nel 2015 ha stimato una spesa di bilancio di 15,3 miliardi di dollari USA fino al 2022 per riqualificare la regione.

Ciò si è manifestato attraverso un boom edilizio e manifatturiero. Secondo il Servizio statistico statale federale russo (Rosstat), il settore edile della capitale della Crimea di Sebastopoli è cresciuto del 70,9% nel primo trimestre del 2019, mentre quello regionale della Crimea è cresciuto del 20,7%. La produzione manifatturiera in Crimea è cresciuta del 20,2%. La Crimea ha anche registrato un boom del turismo dalla Russia.

Un esercizio simile ci si può aspettare in Ucraina, e in particolare nelle regioni del Donbas devastate dalla guerra civile vicino ai confini della Russia, che hanno subito violenze e disordini negli ultimi otto anni. Mosca sarà ansiosa di vedere questi profughi riparati e fuggiti dai combattimenti che tornano a casa.

UCRAINA – ASSISTENZA ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI E ALLA CINTURA

Ciò dovrebbe innescare una fase di riqualificazione e investimento in Ucraina , che si manifesterà, nello stile della Belt and Road Initiative cinese, riparando vecchie infrastrutture, creando nuove costruzioni e aggiornamenti, soprattutto nei porti marittimi ucraini, e installando nuovi aggiornamenti tecnologici in tutto il Paese, compresi Kiev. La Cina è sicuramente un partner BRI interessato per l’Ucraina : ha firmato accordi per aiutare l’Ucraina a sviluppare sviluppi stradali, ferroviari e di altre infrastrutture il 30 giugno dello scorso anno. L’Ucraina è membro della Belt and Road Initiative e negli ultimi tre anni gli investitori cinesi hanno investito 2 miliardi di dollari all’anno per aiutare a sviluppare le catene di approvvigionamento e alleviare le congestioni. Tuttavia, Kiev si è dimostrato un partner inaffidabile , un’amministrazione ucraina sostenuta dalla Russia risolverà il problema.

CONCLUSIONI

L’Ucraina, nell’ambito dell’Unione economica eurasiatica e dell’adesione al commercio e al libero scambio della CSI, sembrerebbe in grado di ottenere risultati economici migliori rispetto al suo attuale status commerciale con l’UE. Si riposizionerebbe come un mercato di esportazione in grado di raggiungere l’Occidente (se l’UE continua a consentirlo) e l’Oriente, dove si prevede che il PIL reale e la crescita commerciale saranno nel corso dei prossimi due decenni.

La Russia sarà desiderosa di mostrare a Washington, Bruxelles e Pechino che è più che in grado di prendersi cura di quella che considera la sua sfera di influenza. Con le significative riserve finanziarie della Russia e l’influenza di petrolio e gas, è in grado di assorbire l’Ucraina, ancor più poiché la ricostruzione si adatta esattamente al mandato di Pechino della BRI.

Il problema principale di quanto velocemente l’economia ucraina possa riprendersi risiede ironicamente nell’UE. Alla fine Bruxelles accetterà la nuova normalità e si impegnerà, o tornerà, in stile Washington, in una negatività da Guerra Fredda e cercherà di negare all’Ucraina qualsiasi margine di manovra per tornare nell’orbita di Mosca.

Il popolo ucraino merita di avere una porta lasciata aperta, piuttosto che chiusa. La battaglia è sostanzialmente già finita. La questione del commercio e della catena di approvvigionamento è ora saldamente alle porte di Bruxelles per quanto riguarda ciò che accadrà dopo.