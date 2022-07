Il coinvolgimento degli Stati Uniti nella crisi ucraina è andato ben oltre ogni possibile confine. Fin dall’inizio, gli Stati Uniti sono stati vigili sui crescenti movimenti militari della Russia e sull’accumulo di oltre 150.000 truppe pronte al combattimento vicino al confine ucraino, ma non avevano intenzione di provocare la Russia. Due giorni dopo che il convoglio di carri armati russi ha attraversato il confine con l’Ucraina, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che l’unico scopo degli Stati Uniti è sostenere il popolo ucraino. Un obiettivo per il quale gli Stati Uniti dovranno spendere centinaia di milioni di dollari solo per aiuti militari. La Casa Bianca ha imposto sanzioni a diverse banche, oligarchi, élite politiche, corporazioni, agenzie governative e membri della famiglia Putin per fare pressione sui leader russi affinché interrompessero le operazioni militari e rimandassero indietro le truppe russe senza alcun intervento. Uno scontro militare diretto tra NATO e Russia equivaleva alla terza guerra mondiale che Biden riteneva avrebbe dovuto essere evitata a tutti i costi.

Ora, circa tre mesi dopo, il conflitto si è trasformato in una vera e propria guerra per procura con la Russia, con potenziali conseguenze di vasta portata. Di conseguenza, i funzionari statunitensi stanno valutando un ruolo più ambizioso e aggressivo per gli Stati Uniti in questo conflitto per indebolire la Russia. Questo cambiamento di strategia e approccio ha sollevato preoccupazioni circa i crescenti livelli di tensione e la loro diffusione in altre parti d’Europa e persino nel mondo. “Nel corso della nostra storia, abbiamo imparato che quando i dittatori non pagano il prezzo della loro aggressività, causano più caos e si impegnano in più aggressività”, ha detto Biden ai giornalisti, citando l’esperienza storica”. Continuano a muoversi. E i costi, le minacce all’America e al mondo, continuano ad aumentare”.

Nel suo primo viaggio in Asia, il presidente Biden ha firmato una fattura di circa 40 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina nella guerra contro la Russia. Il disegno di legge godette del sostegno bipartisan e passò facilmente in entrambe le camere del Congresso. Questo pacchetto di aiuti equivale praticamente a circa la metà del budget totale per la difesa della Russia e a più della metà del budget annuale del Dipartimento di Stato americano. Tuttavia, secondo Biden, questa enorme quantità di denaro è solo un piccolo costo “per ridurre il rischio di conflitti futuri”.

Putin vede l’Ucraina come il rappresentante della NATO guidata dagli Stati Uniti nell’attuale conflitto. Biden ha tentato di silenziare questa narrazione; pertanto, è entrato in guerra sottolineando di non voler trasformare il conflitto in uno scontro tra Stati Uniti e Russia. Inizialmente, per gli Stati Uniti, sostenere l’Ucraina è stato come aiutare una piccola democrazia che lotta per difendersi dal dominio di un vicino più potente, autoritario ed espansionista. Tuttavia, con l’escalation delle tensioni, la guerra in Ucraina sembra ora trasformarsi in una guerra degli Stati Uniti. Il 24 aprile, il Segretario di Stato e il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti si sono incontrati con Zelensky a Kiev per sottolineare simbolicamente il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina. Questa visita riflette chiaramente come questo conflitto si sia trasformato da una guerra sull’Ucraina a uno scontro tra USA e Russia.

Al termine della sua visita in Ucraina vicino al confine polacco, Austin ha dichiarato che l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di indebolire la Russia al punto da non poter più invadere i suoi vicini. Poco dopo, analisti ed esperti hanno espresso le loro preoccupazioni per queste osservazioni in quanto potrebbero incoraggiare la Russia a portare la controversia a livello globale. Due giorni dopo, Austin ha convocato i ministri della Difesa di oltre 40 paesi a Ramstein, la più grande base militare statunitense nella Germania sudoccidentale, per coordinare il processo di sostegno all’Ucraina e formare una coalizione di nazioni di buona volontà da incontrarsi ogni mese al fine di rafforzare la cooperazione e superare le crisi e i conflitti attuali.

Per alcuni, questo cambiamento era inevitabile. Gli Stati Uniti sono profondamente coinvolti in questa crisi per una serie di ragioni. La diplomazia tra Ucraina e Russia si è fermata. In ogni caso, il coinvolgimento iniziale di Mosca nei colloqui di pace non sembrava serio e credibile. Putin è molto avido e storicamente molto motivato. La Russia ha rivendicazioni territoriali sulla Crimea, sulla regione del Donbas e sui territori tra le due lungo il Mar Nero. Putin non è abbastanza sotto pressione per venire al tavolo dei negoziati. Gli Stati Uniti sono anche motivati ​​dalla scarsa e inaspettata prestazione dell’esercito russo come secondo esercito più potente del mondo. Le agenzie di intelligence statunitensi temevano che Kiev sarebbe caduta sotto il controllo dell’esercito russo entro 72 ore. Ma l’Ucraina è riuscita a mantenere la capitale e le forze russe si sono ritirate dai loro obiettivi militari iniziali e hanno invece concentrato le loro operazioni militari sull’occupazione delle regioni orientali e meridionali dell’Ucraina.

L’aumento dell’intervento degli Stati Uniti è stato anche in risposta ai timori di lunga data dei paesi vicini o confinanti con la Russia che l’invasione di Putin potrebbe non essere limitata all’Ucraina. Il 22 aprile, un alto comandante militare russo ha dichiarato che Mosca stava cercando il pieno controllo dell’Ucraina orientale e meridionale per aprire la strada alla Moldova. Anche la retorica di Mosca sulle armi nucleari è stata sempre più allarmante per i funzionari statunitensi. “Certamente nessuno vuole vedere, o nessuno dovrebbe voler vedere, si intensifica nel regno nucleare”, ha detto il 27 aprile il portavoce del Pentagono Kirby.

La decisione di Biden di coinvolgere più profondamente gli Stati Uniti nella crisi ucraina è stata ampiamente sostenuta a livello nazionale. Nonostante le sfortunate esperienze degli ultimi due decenni in Afghanistan e Iraq, quasi due terzi degli americani credono che gli Stati Uniti abbiano la responsabilità morale di fermare l’uccisione di civili in Ucraina, secondo un rapporto pubblicato dal Quinnipiac University Polling Institute a metà Aprile. Tre quarti degli intervistati erano preoccupati per il peggioramento della situazione. Più dell’80 per cento degli intervistati considera Putin un criminale di guerra. Eppure solo il 19 per cento degli americani crede che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più, anche a costo di una guerra diretta con la Russia in Ucraina.

La crisi ucraina si è trasformata in un’attiva guerra per procura contro la Russia per gli Stati Uniti. Washington sta cercando di indebolire la Russia evitando qualsiasi confronto diretto con essa. D’altra parte, il tono di Putin è chiaramente diventato più militante poiché ha minacciato di utilizzare un arsenale nucleare. “Abbiamo tutti gli strumenti per questo, di cui nessuno può vantarsi”. “Li useremo se necessario.”

Tali dichiarazioni sono solo un bluff politico per intimidire il nemico, o dovrebbero essere considerate seri avvertimenti che richiedono un ripensamento dei rischi dell’attuale strategia? Il cambiamento nell’approccio degli Stati Uniti aumenterebbe la crisi ucraina da una crisi regionale a una globale e porterebbe a uno scontro nucleare indesiderato?

L’imminente incontro nucleare

Nonostante le previsioni iniziali degli esperti, la Russia non ha avuto successo nella guerra in Ucraina. Questo mentre, anche adesso, alcuni funzionari e analisti ritengono che date le capacità dell’esercito ucraino, la guida ispiratrice di Vladimir Zelensky, l’entità e la velocità delle spedizioni di armi occidentali e l’imposizione di sanzioni senza precedenti, la sconfitta della Russia non è lontana . Ovviamente bisogna essere molto cauti nell’accettare tali previsioni, ma se questa guerra vuole trasformarsi in una catastrofe per Mosca, è necessario che anche i leader occidentali ne considerino le conseguenze.

Il leitmotiv delle osservazioni e degli scritti di molti analisti strategici nelle ultime settimane è il timore dell’intensificarsi e del dilagare della guerra oltre i confini dell’Ucraina. Tuttavia, queste discussioni ruotano solo attorno al coinvolgimento diretto della NATO nella guerra come possibile via verso l’escalation. Questa paura è abbastanza realistica, ma fortunatamente la NATO e l’amministrazione Biden hanno dimostrato finora di esserne pienamente consapevoli. Il confronto diretto tra le forze della NATO e di Varsavia era un tabù della Guerra Fredda che è stato aggiornato nell’era successiva alla Guerra Fredda. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dimostrato il suo impegno per questa linea rossa non inviando truppe in Ucraina e opponendosi a una no-fly zone sull’Ucraina. All’inizio di marzo, appena due settimane dopo l’inizio della guerra, ha affermato che “il confronto diretto tra NATO e Russia è la terza guerra mondiale, qualcosa che dobbiamo sforzarci di prevenire”.

L’amministrazione Biden riconosce che il confronto diretto tra Russia e NATO potrebbe portare alla competizione nell’assunzione di rischi: una situazione in cui ogni volta le parti si impegnano in comportamenti più rischiosi per persuadere l’altra a fare marcia indietro e mostrare quanto la questione sia cruciale per loro. È palesemente ovvio che nel caso della NATO e della Russia il comportamento più rischioso è l’uso di armi nucleari. La realtà, tuttavia, è che anche la tendenza a evitare il confronto diretto attraverso la guerra per procura non garantirà che il conflitto non si intensifichi a un livello catastrofico. Pertanto, è necessario considerare anche altri modi che possono intensificare questo conflitto.

La prospettiva più preoccupante immaginabile è quella in cui le pressioni militari ed economiche dell’Occidente spingono la Russia a intensificare le tensioni per sopravvivere al conflitto. Ci sono due possibilità sulla base del fatto che l’Occidente può minacciare la sopravvivenza del governo russo anche senza un confronto diretto con le sue forze militari: distruggendo l’economia e l’esercito russi.

Le prestazioni militari della Russia come il secondo esercito più potente del mondo non sono state all’altezza delle aspettative. Tuttavia, l’impatto dell’intervento occidentale non deve essere sottovalutato. Il New York Times ha riferito che 17.000 missili anticarro sono stati inviati in Ucraina solo nei primi sei giorni di guerra, per non parlare del numero di missili antiaerei o del livello di supporto dell’intelligence occidentale. Questa situazione può rendere più difficile, o addirittura impossibile, per l’esercito russo raggiungere i suoi obiettivi e nel peggiore dei casi potrebbe persino crollare.

Secondo una stima del ministero della Difesa britannico, la Russia ha già perso un terzo delle sue forze di terra in guerra. Alcuni credono che il numero delle vittime sia ancora più alto. La Russia sarà completamente indifesa se le sue forze di terra perderanno la loro efficacia a causa di fattori come un comando debole, perdite elevate, morale basso e gravi carenze logistiche. Una Russia militarmente indifesa rende Putin estremamente vulnerabile in patria e all’estero.

Putin sarebbe profondamente preoccupato per la rivolta dei vicini con cui la Russia ha una disputa di lunga data. Il Giappone, ad esempio, ha rivendicazioni territoriali su un certo numero di isole del Pacifico settentrionale che ora fanno parte del territorio russo. Putin vede anche la NATO guidata dagli Stati Uniti come una forza offensiva espansionista che cerca il dominio completo dell’Europa. Tali minacce possono sembrare fittizie, ma Putin certamente la pensa diversamente.

Inoltre, potrebbe essere ritenuto responsabile dai suoi rivali e oppositori interni per l’umiliazione dell’esercito russo in quanto istituzione più sacra della Russia. Tutta la sua credibilità andrà perduta e Putin sarà terrorizzato dalla possibilità di qualsiasi azione contro la sua leadership. Proprio come qualsiasi altro dittatore, non vi è alcuna garanzia che verrà rimosso silenziosamente dal potere. Pertanto, temerà anche per la sua sicurezza e salute.

L’entità delle sanzioni imposte all’economia russa è stata senza precedenti dall’inizio della crisi ucraina. Le sanzioni dovrebbero avere conseguenze a lungo termine senza precedenti. I grandi investitori e i rivenditori esteri stanno lasciando la Russia e si prevede che l’aumento dell’inflazione e il deprezzamento del rublo continueranno nel lungo periodo, nonostante i recenti successi della banca centrale russa. Le aziende manifatturiere saranno presto chiuse a causa delle restrizioni all’importazione di materie prime per la produzione e attrezzature per la manutenzione dei macchinari. Inoltre, a seguito delle sanzioni, si prevedono un rallentamento dei tassi di occupazione, un aumento della disoccupazione e, di conseguenza, un abbassamento del tenore di vita. La Russia potrebbe continuare a guadagnare valuta estera, ma le sanzioni assicurano che il denaro non possa essere utilizzato.

Le sanzioni sono un’alternativa moderna e civile alla guerra progettata per indebolire il nemico, portarlo al tavolo dei negoziati o soccombere. Tuttavia, le prove che mostrano un cambiamento nel comportamento e nella politica del paese soggetto a sanzioni non sono considerevoli e convincenti. Il pericolo è che le sanzioni possano persino aggravare il conflitto provocando opposizione. Ciò che rende ancora più fragile il regime delle sanzioni contro la Russia è che nulla di simile è mai stato utilizzato contro nessuna grande potenza nucleare. I governi occidentali non sembrano avere un’idea realistica di dove porteranno queste attività. Le sanzioni sembrano mirare esclusivamente a punire la Russia, ma a costo di ignorare le conseguenze di più ampia portata che potrebbero avere per il mondo.

Ovviamente, quando la Russia come stato dotato di armi nucleari è minacciata, è ragionevole considerare l’uso effettivo di una bomba nucleare da parte di questo paese in un conflitto poiché ciò è in linea con la loro dottrina dell'”escalation to deescalation”. Naturalmente, la mera esistenza di una minaccia esistenziale non significa necessariamente lo scoppio di una vera e propria guerra nucleare.

Almeno inizialmente, Putin potrebbe testare una bomba nucleare sotterranea o atmosferica come avvertimento, oppure potrebbe usare un’arma nucleare a basso rendimento contro un remoto obiettivo militare in Ucraina. Una mossa del genere infrangerebbe un rigido tabù, ma Putin ha già violato altre norme internazionali. Potrebbe evitare un attacco diretto ai membri della NATO o vittime su larga scala in Ucraina perché crede che le sue azioni dovrebbero riflettere la determinazione della Russia ma non andare oltre la soglia di tolleranza degli Stati Uniti. Agli occhi di Putin, una tale mossa aprirebbe la strada a una rapida fine del conflitto, poiché costringerebbe l’Occidente a ripensare alla continuazione delle sue politiche a sostegno del governo Zelensky.

Indubbiamente, questa è una scommessa enorme in quanto nessuno può essere sicuro che l’uso delle armi nucleari rimarrà sicuramente limitato a un tale livello. Ma se Putin pensa di essere sul punto di subire un completo fallimento, un crollo militare o addirittura essere estromesso dal potere, non c’è motivo per cui non dovrebbe considerare di aumentare il livello del conflitto e correre il rischio? Il rischio di un’escalation del conflitto in una vera e propria guerra nucleare tra NATO e Russia è forse maggiore ora che mai durante la Guerra Fredda. Mentre il governo di Biden persegue l’idea di una Russia indebolita, è improbabile che la Russia subirà il crollo militare ed economico immaginato solo come un perdente.

Passando dall’Ucraina alla Libia e alla Siria

Gli Stati Uniti e la NATO hanno scelto l’Ucraina come base per una guerra per procura contro la Russia, che ha un grande potenziale per una catastrofe nucleare. Inoltre, l’invio di armi e militanti da parte della NATO e dell’Occidente in Ucraina aggiunge la beffa al danno. Con l’afflusso di armi straniere e combattenti in Ucraina, i leader occidentali stanno aprendo la strada a futuri conflitti di diverso tipo.

L’invasione russa dell’Ucraina è stato un momento decisivo per il mondo occidentale. È stato il momento in cui la storia si è ripetuta e in Occidente si sono rinnovati gli appelli all’azione e alla lotta per la sopravvivenza. Il gigante del ventesimo secolo è tornato ed è determinato a separare l’Europa e ripristinare la cortina di ferro. Questo è stato un motore emotivo per gli ucraini che è stato profondamente commosso e sostenuto dall’Occidente attraverso la militarizzazione dell’intera popolazione.

Questa situazione ricorda esattamente i giorni in cui le rivoluzioni popolari contro l’ex leader libico Muammar Gheddafi e il presidente siriano Bashar al-Assad divennero violente e le misure adottate per sostenere i rivoluzionari mancavano della necessaria precisione e lungimiranza. Di conseguenza, proprio come in Medio Oriente e in Nord Africa, questa volta in Europa verranno gettate le basi delle crisi in corso.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, un gran numero di armi e munizioni è stato inviato nel paese dall’Europa e dal Nord America a sostegno del governo ucraino. Armi avanzate come missili anticarro Javelin e missili antiaerei Stinger, armi leggere e munizioni, nonché veicoli militari, radio avanzate e tutto il necessario per vincere una guerra moderna, sono state inviate in Ucraina. La portata e la velocità delle spedizioni aeree di armi in Ucraina sono probabilmente senza precedenti nella storia moderna. Si stima che più di 20 paesi, tra cui Belgio, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania, siano attualmente coinvolti nell’invio di armi in Ucraina.

L’obiettivo era neutralizzare la superiorità militare e tecnologica della Russia fornendo immediatamente tutto ciò di cui l’Ucraina aveva bisogno. L’Occidente ha raddoppiato i suoi sforzi dopo il fallimento iniziale dell’esercito russo nella cattura di Kiev e mentre l’Ucraina ha tentato di contrastare il piano alternativo della Russia di invadere la regione del Donbas. Pertanto, il processo di supporto militare occidentale all’Ucraina è ora entrato in un’altra fase, sia quantitativamente che qualitativamente, con l’invio di armi più pesanti, più avanzate e più avanzate nel paese. Ma questa logica apparentemente valida ha molte conseguenze non intenzionali.