Ucraina: propaganda, repressione del dissenso, e le troppe cose che restano oscure

Comincia ad essere sempre più difficile parlare di questa guerra ucraina, sporca che più sporca non si può. Sporca, sì, intanto perchè è la guerra dell’ipocrisia elevata a ragione di vita.

Perfino il Papa, al quale va tutta la mia ammirazione e il mio affetto, finisce, forse, anzi certamente, senza volere, per ‘prendere parte‘. Eh sì! perché mostra la bandiera ucraina e chiede di smettere di sparare. Cerca di essere super partes e, ripeto, secondo me contro il suo volere reale, ne sceglie una, dimenticando o abbandonando chi, magari in buona fede (ce ne sarà qualcuno, no?) sente il Donbass come sua Patria più dell’Ucraina. Cade anche lui nella rete della propaganda furibonda che circonda la guerra, e in particolare in quella più rumorosa, invadente, arrogante e violenta della ‘parte‘ statunitense. Ma, Papa a parte, tutti parlano, giustamente, dei ‘poveri ucraini’ bombardati, ma nessuno degli abitanti del Donbass!

Ipocrisia, ripeto, Papa a parte, perché è quanto di più ipocrita e falso vedere la sfilata in favore di telecamere di capi di Governo più o meno credibili e ora anche allo scoperto, come commenta soddisfatto e ammirato Enrico Mentana, forse per dire che la Russia ha ormai perso questa guerra (che è vero), ma nascondendo che si tratta di una guerra inutile e assurda, che finisce solo per colpire la popolazione civile, mentre la partita vera si gioca dietro le quinte.

Perché, lo abbiamo capito tutti, credo, che la partita vera è la preminenza nel mondo.

Dell’Ucraina non importa nulla a nessuno, perfino alla Russia.

La partita è tagliare fuori la Russia dalla competizione internazionale, per limitare poi la concorrenze e la relativa lotta ai due superstiti: Cina e USA. Con, a mio parere, un errore di fondo, perché l’arroganza statunitense non sembra comprendere che lo scontro del futuro, quello economico ma, perché no, non si sa mai, magari anche armato, sarà da un lato tra gli USA, ormai senza alleati, e la Cina, con alle spalle una Russia impoverita e imbufalita, ma con accanto l’India e, forse, un po’ di sud America. Non per nulla gli USA armano l’Australia, ma la Cina insiste a dire che Taiwan è territorio cinese.

Gli USA, dicevo, senza alleati. Perché gli unici alleati possibili sono, appunto, i Paesi europei, anzi, l’Europa. Che, però, avrà subito i colpi mostruosi della guerra sul proprio suolo, con le difficoltà di approvvigionamento energetico e, probabilmente, carica di spese folli per armamenti … statunitensi. E per di più finalmente, dal punto di vita statunitense, divisa tra filo-USA e NATO e filo-difesa europea, cioè indipendenza.

Intanto, i vari capi di Governo europei fanno la fila per andare a rendere omaggio a Volodymyr Zelenski, impavidi, all’aperto, perché -e questo è veramente incredibile, o almeno io non so qualificarlo- la Russia, dopo avare quasi raso al suolo molte città ucraine, si ritira per il suo obiettivo ufficialmente primario, ovvero il Donbass, dove si prepara, si dice, una battaglia epocale.

Francamente non si comprende come mai un Paese come la Russia, considerato il Paese con l’esercito più forte del mondo, non solo non sia riuscito a scalzare gli ucraini dalle loro città principali, ma nemmeno sia riuscita, o abbia forse nemmeno pensato, che so, tra tante distruzioni, di colpire il palazzo presidenziale di Zelenski, permettendogli così di fare i ricevimenti ai capi di Governo stranieri e fare le boccacce ai russi, e nemmeno sia riuscita (ma a me pare che, anche qui, non abbia nemmeno tentato) a chiudere almeno le frontiere e impedire i rifornimenti di armi ‘occidentali‘, che mica si materializzano sul terreno, credo!

Sono convinto che, quando sarà finita, questa guerra andrà studiata a fondo per capire cosa realmente è accaduto e se davvero la Russia sia così debole da doversi ridurre a combattere per il Donbass che già ha.

Lo dico chiaramente, ben sapendo di rischiare di passare per un guerrafondaio amico della Russia -anzi, di Putin, come si dice quasi sputando- ma a me di questa guerra troppe cose restano oscure, incomplete.

Resta il fatto -e questo è un aspetto della vicenda che davvero mi preoccupa e dovrebbe preoccupare tutti gli italiani- che la violenza e la potenza della propaganda su questa guerra è davvero di una dimensione mai vista prima. Una propaganda che ha letteralmente coinvolto tutti senza eccezioni visibili: tutti a sputare veleno su Vladimir Putin e a esaltare le bellezze della ‘libertà americana’, dimenticando, però, che i 141 Stati delle Nazioni Unite della risoluzione del 2 marzo sono … una minoranza.

Guardando all’Italia, vedo (sarò maniaco, forse) ogni giorno, ma davvero ogni giorno, ridursi gli spazi della nostra democrazia, rispetto alla quale riduzione colpisce la faccia tosta, la convinzione che non valga nemmeno la pena di fingere di non volere reprimere i pareri contrari, quando lo si fa brutalmente. Basta pensare a Massimo Gramellini, che ha scritto almeno tre o forse più trafiletti dei suoi contro -sì, contro, proprio così- contro il professor Alessandro Orsini. Una volta si sarebbe parlato di libelli contro questo tale, che ha mille e uno difetti, e se ne è anche un po’ ‘andato di testa’, ma dice cose ragionevoli, discutibili, ma ragionevoli e documentate. Magari gli piacciono un po’ troppo le frasi ad effetto, ma basta ascoltarle senza prevenzioni e si capisce il senso vero di esse.

Certo, è un eccesso dire che preferisce i bambini sotto una dittatura che sotto le bombe, ma, diciamoci la verità, è ovvio che si tratta di una esagerazione voluta per estremizzare un discorso. E, adesso non voglio fare il difensore di Orsini, in realtà il su discorso non è dissimile da quello del Papa: è come dire ‘smettetela di spararvi addosso, qualunque sacrificio vale la fine delle ostilità’.

Quando lo dice il Papa a modo suo, va bene, se lo dice un altro no?

Ma poi, i servi sciocchi non mancano mai. E subito si trova quello che minaccia (beh sì, qui si tratta di minacce) Bianca Berlinguer perché ha invitato Orsini, e parla di revisione dei talk show, di necessità di controllare gli invitati e quant’altro: siamo alla censura putiniana, come in Russia non si può dire ‘guerra‘, in Italia non si potrà dire che Putin non ha torto.

Eh no. Qui siamo ad attacchi alla nostra democrazia. Siamo al pensiero unico imposto senza vergogna, e magari espresso con la frasaccia del Federico Rampini in bretelle sui ‘pacifisti equidistanti‘, che vergogna!

È questo, come dicevo, che mi preoccupa molto. La volontà, non più minimamente nascosta, di colpire i dissidenti, che trova anche delle cadute di stile mostruose ma preoccupanti assai, quando, ad esempio, Mario Draghi dice se vogliamo scambiare la pace con i condizionatori. Eh no, di nuovo eh no: un po’di elaborazione del pensiero è doverosa. Ma poi che vuol dire? Che bisogna ‘obbedire’ agli statunitensi che impongono il loro ‘pensiero’ attraverso quella macchietta di sé stesso che è divenuto il signor Edward Luttwak, soldato in tre guerre … vorrei vederlo!

Certo non è né meglio né più saggio chi si scatena in complottismi ridicoli e inappropriati, come quei tali della Commissione Dupre, che perdono una volta di più l’occasione di essere uno stimolo per la libertà di pensiero e di analisi, costringendo qualcuno come Massimo Cacciari a prenderne le distanze, ma lasciandosi mettere nell’angolo del pensiero trascurabile e trascurato. Si finisce così a fare proprio il gioco del principe che si accusa di volere imporre il pensiero unico, permettendo che il loro pensiero venga ridicolizzato e marginalizzato.

Sarò pessimista e male informato, ma mai come oggi -proprio letteralmente mai, nemmeno negli anni di piombo, nemmeno negli anni del craxismo, nemmeno negli anni di mani pulite- ho paura forte per la nostra democrazia, sballottata come è tra un Joe Biden assetato di sangue, una Ursula von der Leyen che fa le belle figurine e svende l’Europa, un Mario Draghi inopinatamente nei secoli fedele, un ceto politico inesistente che razzola tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio amorevolmente guardati da un sorridente Enrico Letta, visibilmente felice di non avere capito nulla.