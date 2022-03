I prezzi dell’energia stanno salendo a livelli che non si vedevano da un decennio. L’attenzione dei media si è giustamente concentrata sul prezzo che i consumatori stanno pagando alla pompa di benzina, ma ci sono stati meno riflettori sul prezzo di materie prime “morbide” come grano, mais e olio di girasole, che da allora hanno raggiunto livelli record l’invasione russa dell’Ucraina

Questi prodotti sono essenziali per il consumo umano da tutto il pane che mangiamo e il cibo che consumano animali come mucche, polli e maiali e sono fonti di proteine ​​per molti nel mondo.

Già sconvolti da una catena di approvvigionamento che è stata distrutta dalla pandemia di COVID-19 e dall’inflazione galoppante, i consumatori stanno per affrontare un super ciclo delle materie prime che vedrà il prezzo degli elementi essenziali della “tavola della cucina”, come una scatola di cereali o una pagnotta di pane – librarsi. Ecco perché: Russia e Ucraina sono i cosiddetti paesi del “cestino del pane”. La Russia è il primo esportatore mondiale di grano; rappresenta il 20 per cento dell’offerta globale.

Nel frattempo, l’Ucraina è il sesto maggiore esportatore di grano e produce circa l’8% dell’offerta globale. L’Ucraina è benedetta dal suolo nero noto come “chernozem” ed è il leader mondiale nell’olio di girasole e uno dei primi 10 esportatori di mais, colza e orzo. Europa, Medio Oriente e Cina sono le principali destinazioni per le materie prime agricole di Russia e Ucraina.

I mercati delle materie prime stanno scontando questo conflitto e i segnali indicano prezzi che non abbiamo mai visto per il cibo necessario per il consumo globale. L’indice di riferimento dei prezzi alimentari delle Nazioni Unite ha raggiunto un livello record, aumentando del 40% dall’inizio della pandemia. Nel frattempo, la scorsa settimana i prezzi del grano hanno chiuso a livelli record al Chicago Board of Trade. Mais, semi di soia e olio di girasole non sono molto indietro.

Le popolazioni che soffriranno di più sono quelle dei paesi più poveri come Pakistan, Bangladesh, Egitto, Libano e Marocco, che ottengono oltre il 40 per cento del loro mais e grano dalla regione del Mar Nero. Come afferma il rapporto delle Nazioni Unite, “Questi paesi sono già alle prese con problemi di fame e dove ulteriori carenze alimentari e aumenti dei prezzi potrebbero alimentare disordini sociali”. Per quanto riguarda le conseguenze di questa situazione, basta guardare al ruolo svolto dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari nel periodo 2007-2010 nell’alimentare la rivolta araba.

Mentre la macchina da guerra russa continua a spingere la sua campagna in Ucraina, e gli Stati Uniti e l’Europa continuano ad accumulare sanzioni, è molto probabile che il Cremlino armerà la catena alimentare per fare pressione sui suoi avversari e ricordare loro l’influenza che Mosca esercita sulla mercato delle materie prime. Anche se non ci sono sanzioni dell’UE o degli Stati Uniti sulle esportazioni di materie prime russe, l’Occidente ha bloccato l’accesso della Russia alle banche e alla tecnologia. Pertanto il Cremlino diventerà più protezionista e renderà difficile per il settore privato esportare beni come grano, mais e fertilizzanti (di cui la Russia è uno dei primi 5 produttori). Mosca ha già annunciato un embargo sul grano ai suoi vicini poveri nell’Unione economica eurasiatica e ha vietato l’esportazione di potassio e fosfati, ingredienti essenziali nei fertilizzanti verso il mondo esterno.

Mentre gli Stati Uniti e i loro alleati possono trarre conforto dallo “scollegare” la Russia dall’economia globale per la sua aggressione in Ucraina, i rischi di trascinare il mondo in una recessione globale, una crisi alimentare e disordini sociali sono in aumento. Sanzioni di questa portata sono state applicate in passato a paesi come Iran, Venezuela e Corea del Nord, ma sono piccoli attori nell’economia globale.

Il mondo può adattarsi rapidamente alla vita senza petrolio iraniano e venezuelano, ma un’economia delle dimensioni e delle dimensioni della Russia che produce molte delle merci che usiamo e consumiamo nella vita di tutti i giorni non ha precedenti. Siamo veramente in acque inesplorate e apparentemente impreparati alle conseguenze.

Poiché l’Europa non dispone di fonti energetiche alternative, le sanzioni occidentali finora hanno lasciato intatta la linfa vitale dell’economia russa: la sua capacità di esportare petrolio e gas in Europa e per le banche russe che elaborano quei pagamenti. Ma non sembra che sia stata data una considerazione simile alle conseguenze del fatto che la Russia non fa più parte della catena di approvvigionamento alimentare globale.

Gli americani e gli europei non sono abituati ai postumi delle sanzioni contro gli stati canaglia perché si trovano in terre lontane e non hanno un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. La capacità dell’Iran e della Corea del Nord di scuotere l’economia globale è una seccatura. La Russia può e ha applaudito, e presto le famiglie negli Stati Uniti e in Europa discuteranno degli alti prezzi di fiocchi di mais, pane e carne. Per molti di noi sarà un corso accelerato sull’impatto delle sanzioni