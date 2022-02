Il termine “genocidio” è stato coniato nel 1944 da un avvocato americano Raphael Lemkin, che ha usato il termine per descrivere ciò che era accaduto agli ebrei in Europa durante il nazismo tedesco e il fascismo europeo in modo più ampio dagli anni ’30. L’Europa è sempre stata un mosaico di identità etniche che si sovrappongono al graduale emergere dello stato nazione come concetto sin dal Trattato di Westfalia nel 1648 che pose fine alla Guerra dei Cent’anni, un periodo di carneficina insensata in cui diversi gruppi di persone con vari gruppi etnici o di altro genere le identità si uccisero a vicenda in nome della purezza politica.

Poiché i molteplici sensi di auto-identità dell’Europa sono sempre stati in parte associati all’etnia, ma la griglia degli stati-nazione contemporanei creata dalla pace della Westfalia non potrebbe mai sovrapporsi esattamente ai diversi sensi di identità dell’Europa, ci sarebbe sempre il rischio che i politici estremisti potrebbe tentare di forzare una riconciliazione tra i due assassinando o spostando membri di gruppi etnici in unità politiche non formalmente associate a loro. Questi atti di omicidio o espulsione forzata di persone dal territorio avrebbero d’ora in poi una classificazione giuridica: genocidio, uno dei più gravi crimini di guerra internazionalmente riconosciuti.

Gli ebrei in Europa furono le maggiori vittime degli atti di genocidio perpetrati dai nazisti e dai loro alleati in Europa negli anni ’30 e durante la seconda guerra mondiale. Tuttavia, gli atti di genocidio avevano una lunga storia prima che Lemkin coniasse il termine. Gli europei hanno cercato di ridisegnare i loro confini con l’espulsione forzata e l’omicidio di gruppi etnici per diversi secoli. Inevitabilmente si svolgevano più frequentemente in territori cuscinetto tra stati contrapposti che rappresentavano identità etniche diverse. Infatti il ​​Paese che più frequentemente ha subito atti di pulizia etnica e genocidio, in tutta Europa, è l’Ucraina. Durante le lotte storiche tra le potenze vicine sull’Ucraina, il suo popolo è stato maltrattato, trasportato e massacrato in massa mentre i politici hanno cercato di esercitare l’egemonia sul suo territorio trasformando la composizione del suo misto e delicato miscuglio etnico di persone.

Sia i polacchi che i russi lo fecero, fin dal XIV secolo, e poi cercarono di ripopolare il territorio ucraino con i propri popoli (un altro aspetto cospicuo del fenomeno storico del genocidio). I Mongoli fecero la stessa cosa in Crimea e nell’Ucraina meridionale nel XV secolo. Nel diciassettesimo secolo la Guerra di Rovina tra Polonia, Russia e Mongoli portò al massacro di centinaia di migliaia di ucraini che rimasero bloccati nel mezzo. Nel diciottesimo secolo i tartari esportarono circa due milioni di schiavi dall’Ucraina. Nel diciannovesimo secolo, l’impero russo trasportò centinaia di migliaia di ucraini in Siberia e in Asia centrale.

Durante la rivoluzione bolscevica, i russi massacrarono centinaia di migliaia di ucraini che si credeva avessero sentimenti filo-austriaci e i diritti degli ucraini di etnia ucraina furono rumorosamente repressi. Negli anni ’30, sotto il dominio stalinista dell’Unione Sovietica, l’Ucraina era un centro della collettivizzazione dell’agricoltura, causando una diffusa carestia in cui milioni di ucraini morirono di fame per mano dei russi durante la carestia di Holodmor. Durante la seconda guerra mondiale, alcuni dei peggiori combattimenti furono in Ucraina; sei milioni di ucraini furono uccisi (un quarto dell’intera popolazione) inclusi circa 1,5 milioni di ebrei e circa il 40% o più di tutte le perdite di guerra sovietiche includevano ucraini.

Ora vediamo l’inizio di un altro genocidio in Ucraina.

Venerdì 18 febbraio 2022 tutte le donne, i bambini e gli uomini non in età da combattere nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk controllate dalla Russia, parti della regione del Donbas nell’Ucraina sudorientale, sono state deportate in Russia dalle forze sostenute dalla Russia. A tutti gli uomini in età da combattimento è stato ordinato di arruolarsi per combattere contro le forze armate ucraine, il loro stesso popolo. Questi sono stati organizzati dalle infiltrazioni dell’FSB (servizio di sicurezza statale) russo nelle strutture del governo regionale ucraino in tutta l’Ucraina, innescate da operazioni sotto falsa bandiera in cui agenti dei servizi di sicurezza russi avevano organizzato esplosioni nelle aree civili di Donetsk che sono state utilizzate come pretesto per rimuovere le popolazioni in massa.

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, le forze armate russe hanno invaso l’Ucraina orientale con il pretesto del mantenimento della pace, in un conflitto che non esiste se non per le invenzioni russe. I rapporti dell’intelligence occidentale hanno indicato che le unità di infiltrazione dell’FSB intendono organizzare ulteriori operazioni false flag nelle oblast ucraine fingendo che ci siano rivolte locali contro il governo centrale ucraino. Possiamo supporre che ciò porterà a ulteriori rimozioni di massa di cittadini ucraini; l’esercito ucraino è un affare irrisorio e non ha speranza da solo di resistere alle forze militari russe molto più grandi che hanno accumulato circa 200.000 soldati per invadere e presumibilmente spopolare il paese.

L’Occidente ha avviato una serie di sanzioni. Ma questo non funzionerà. Le sanzioni non possono impedire l’esercito russo; il Cremlino avrà già incorporato i costi delle sanzioni nei suoi calcoli nelle invasioni che stanno iniziando a verificarsi. Ora l’Occidente deve combattere le forze russe per impedire l’ultimo round di pulizia etnica dell’Ucraina da parte del governo russo e tutte le orrende conseguenze per il popolo ucraino che ciò potrebbe comportare. Questo è il ventunesimo secolo. Non possiamo subire il primo genocidio del secolo da parte dell’esercito russo, mentre noi occidentali, le forze della NATO, di gran lunga superiori all’esercito russo, stiamo a guardare e non facciamo nulla.

I russi agiscono per fasi nella loro politica estera e militare. Fanno manovre, poi si fermano, aspettano la reazione e poi fanno i passi successivi. Il modo per fermarli è agire in modo deciso, precocemente, in risposta alle loro escalation sequenziali. L’invasione russa di oggi è solo uno di una serie di passi che stanno facendo i russi e poi aspettiamo di vedere come reagire. Il motivo per cui la politica estera occidentale è così spesso in conflitto con la politica estera russa è che complesse burocrazie democratiche con interessi in competizione costantemente contrattati (ad es. Nordstream contro il sostegno alla Polonia, due prospettive all’interno della Germania) restano con le mani in mano e diventano ostacolate di fronte a un costante progresso Escalation militari russe. Solo quando raggiungiamo una crisi le democrazie occidentali rispondono, in genere con una reazione tutto o niente.

Ora è il momento di una tale reazione. Stiamo assistendo all’inizio di un altro genocidio russo contro gli ucraini. Deve essere fermato. Questo è il ventunesimo secolo.

Le tattiche genocide del tipo che abbiamo visto a Donetsk e Luhansk non devono diffondersi. Finora abbiamo sbagliato. Dobbiamo affrontare l’armatura russa con un’armatura occidentale superiore. Gli Stati Uniti hanno di gran lunga le più grandi forze armate del mondo in grado di agire a distanza. Ha undici portaerei a propulsione nucleare, ciascuna con una capacità del ponte di circa ottanta velivoli, che equipaggiate con missili da crociera di precisione a medio raggio a bassa quota possono distruggere concentrazioni di armature russe usando munizioni ad alto potenziale esplosivo e testate nucleari tattiche. Gli Stati Uniti hanno anche circa 3.700 missili balistici intercontinentali che possono essere dotati di munizioni simili, così come i suoi missili balistici lanciati da sottomarini. Questa massiccia distribuzione della forza, i cui strumenti sono sicuramente già predisposti in attesa dell’autorità del presidente degli Stati Uniti di procedere, può portare a un brusco arresto dell’invasione russa, il cui inizio ha comportato un’operazione di pulizia etnica. Gli alleati della NATO non dovrebbero tentare di combattere una guerra di terra contro 200.000 soldati russi. Invece dovrebbero stabilire una schiacciante supremazia aerea sul territorio ucraino e usare la forza aerea per annientare le unità corazzate russe.

Le tanto acclamate armi moderne russe esistono in numero insufficiente e non sono state testate contro l’equipaggiamento occidentale. C’è solo un MIG-31 russo armato con i missili ipersonici “pugnali” russi con base a Kaliningrad, e non c’è alcun valore in essi se non quello di attaccare una portaerei e bypassare i suoi cannoni sentinella (cannoni automatici progettati per neutralizzare i missili in arrivo diretti verso una nave ). Ma i russi non attaccheranno mai una portaerei americana, o gli americani appiattiranno Mosca con il semplice tocco di un interruttore. I missili ipersonici sono un enorme bluff. Gli S-400, i tanto decantati missili terra-aria della Russia, sono più impressionanti ma non sono stati testati contro i contemporanei missili da crociera statunitensi Tomahawk, che volano fino a 30 m, tracciando il terreno, allontanandosi dagli ostacoli e con comprovati esattezza, nel bombardamento NATO della Serbia nel 1999 mostrandosi in grado di entrare in un’unica finestra mirata nel centro di Belgrado, una grande città. Gli S-400 hanno una portata di circa 40 km, e ce n’è solo un numero limitato mentre gli alleati della NATO hanno decine di migliaia di missili da crociera Tomahawk; gli Stati Uniti hanno trasformato la Polonia in un enorme silo missilistico proprio per scoraggiare un attacco del tipo che la Russia ha iniziato oggi. Devi essere pronto a usare un deterrente dopo averlo usato. Dobbiamo avviare un’immediata risposta militare contro l’aggressione russa, per farla fermare e pensare. Altrimenti la Russia andrà avanti, tentando sempre di più fino a quando noi della NATO non agiamo per fermarla. Così è sempre stata la politica estera russa; ed è così che sarà adesso. Prima agiamo, più territorio impediamo alla Russia di impadronirsi con la forza e la pulizia etnica. Dobbiamo agire subito.

Di conseguenza, ci sarà una nuova corsa agli armamenti e una nuova Guerra Fredda. Ma la nuova Guerra Fredda è già iniziata, con la massiccia serie di sanzioni imposte alla Russia in risposta immediata all’attacco russo di questa mattina. La corsa agli armamenti è già andata avanti silenziosamente e inosservata da tutti tranne che dagli analisti militari. Chi ha i migliori droni, SAM, cannoni sentinella, missili ipersonici e portaerei? Ora viene allo scoperto, poiché la Russia minaccia la pace europea con i suoi presunti risultati tecnologici superiori. Ci sarà un altro momento di crisi dei missili cubani, poiché dobbiamo affrontare l’aggressione militare russa anche se molto più tardi di quanto sarebbe stato l’ideale. Non dobbiamo permettere un altro genocidio in Europa.

Una volta scongiurato il genocidio in Ucraina, possiamo e vinceremo la nuova corsa agli armamenti, perché le nostre economie sono così superiori e più efficienti del modello cleptocratico russo del capitalismo aziendale.

Il poeta britannico Wilfred Own scrisse del massacro di uomini innocenti nelle trincee della prima guerra mondiale, le seguenti parole strazianti:

Quali campanelli di passaggio per questi che muoiono come bestiame? Solo la rabbia mostruosa dei fucili. Solo il rapido tintinnio dei fucili balbettanti può scandire le loro frettolose orazioni. Nessuna presa in giro ora per loro; niente preghiere né campane; Né nessuna voce di lutto se non i cori, i cori striduli e folli di conchiglie lamentose; E le trombe che li chiamano da tristi contee. Quali candele possono essere tenute per accelerarle tutte? Non nelle mani dei ragazzi, ma nei loro occhi brilleranno i santi barlumi degli addii. Il pallore delle sopracciglia delle ragazze sarà il loro drappo; I loro fiori la tenerezza di menti pazienti, e ogni lento crepuscolo un abbassamento delle persiane.

Le nazioni civili della NATO hanno raggiunto un accordo di sicurezza comune per garantire che i massicci massacri di popoli europei da parte di campi armati rivali nella prima e nella seconda guerra mondiale non si sarebbero ripetuti. La NATO ora ha bisogno di usare la sua forza collettiva per difendere ancora una volta l’Europa e per impedire che l’Ucraina venga ridotta a un altro mattatoio. Occorre impedire alle forze di terra russe di avanzare ulteriormente in Ucraina e provocare carneficina contro la popolazione civile. L’ultima parola spetta al Presidente degli Stati Uniti, l’autorità militare più potente del mondo. Il motivo per tenere a portata di mano una forza militare così schiacciante è usare la forza minima necessaria per prevenire il ripetersi degli orrori aberranti del ventesimo secolo. Preghiamo affinché agisca prima piuttosto che dopo nel Bene Superiore, in modo che il popolo ucraino non subisca il destino che riecheggia nelle parole indimenticabili di Owen.