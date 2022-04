Cosa possono fare la NATO e l’Unione Europea per impedire alla Russia di portare il conflitto a livelli inaccettabili? Quelli che seguono sono alcuni principi per guidare la valutazione della NATO sulla prevenzione e l’evitamento dell’escalation.

Mantenere l’Ucraina nella lotta. La prima, e più immediata, ‘curativa’ è mantenere l’Ucraina in guerra. Ciò significa assistenza finanziaria continua,spedizioni di aiuti letali e condivisione di informazioni in tempo reale, nonché assistenza umanitaria e aiuto per l’assorbimento e il reinsediamento dei rifugiati. Gli Stati Uniti e l’Europa hanno mostrato unità e azione concertata nel rispondere rapidamente all’aggressione russa in Ucraina e questo deve continuare, anche se Putin cerca di trovare e creare cunei tra alleati e partner transatlantici. In questa lotta, sarà fondamentale una narrazione coerente, condivisa e articolata in comune.

A questo proposito, i continui riferimenti al pericolo di un’escalation verso la ‘terza guerra mondiale’ e un continuo tamburellare di misure da non prendere non possono che servire a rassicurare Putin di avere mano libera in Ucraina. Un certo grado di ambiguità strategica e la possibilità di un intervento degli Stati Uniti e della NATO se dovesse spingersi troppo oltre possono essere utili per moderare gli eccessi russi e controllare l’escalation. Un approccio ‘tutte le misure sul tavolo‘ costringerà i pianificatori russi a considerare e prepararsi per scenari di risposta multipla, complicando l’allocazione delle risorse e inducendo incertezza. Sebbene la deterrenza sia più arte che scienza, segnalare al proprio avversario che si è troppo spaventati per impegnarsi è più probabile che incoraggi che dissuadere.

Il modo più efficace per prevenire ricadute sul territorio della NATO e altre forme di futura aggressione russa è aiutare a sconfiggere le forze russe sul campo all’interno dell’Ucraina. Fornire all’Ucraina cibo, carburante, pezzi di ricambio e attrezzature moderne è il modo migliore per farlo, evitando comunque l’intervento diretto della NATO. Ciò significa aerei da combattimento, carri armati principali, veicoli da combattimento di fanteria, artiglieria semovente e missilistica, difesa aerea mobile, radio di sicurezza, veicoli aerei senza pilota, radar per l’acquisizione di bersagli, pezzi di ricambio e munizioni, comprese le munizioni a guida di precisione. Molti di questi sistemi di combattimento esistono in deposito in gran numero negli Stati Uniti e in Europa. L’esercito ucraino ha mostrato una notevole versatilità nell’adattarsi a sistemi sconosciuti come Javelin e Stinger, ma anche i pacchetti di addestramento esportabili e persino i siti di addestramento in Europa per specialisti selezionati meritano di essere presi in considerazione.

Se la NATO interviene, farlo con decisione. Diverse Nazioni europee, tra cui Polonia, Danimarca e Belgio, stanno valutando una qualche forma di intervento di ‘mantenimento della pace’ in Ucraina, mentre aumentano le richieste di una no-fly zone con l’aumento del bilancio delle vittime civili. Ciò suggerisce che in determinate circostanze potrebbe formarsi una massa critica di sostegno per l’intervento esterno. Un forte aiuto materiale e finanziario può consentire all’Ucraina di resistere e persino di avanzare per riconquistare il territorio occupato, ma la Russia rimane un avversario molto più grande e più forte. Se la logica secondo cui è meglio sconfiggere Putin in Ucraina che sul territorio della NATO è valida, bisogna considerare l’intervento per prevenire la caduta dell’Ucraina o il suo smembramento. Anche la prospettiva di un vero e proprio genocidio dei civili ucraini, o l’uso di armi di distruzione di massa, potrebbe innescare l’intervento della NATO. Questo può assumere diverse forme.

Una no-fly zone significherebbe che la NATO, o una coalizione di volontari, impiega aerei da combattimento con base al di fuori dell’Ucraina per atterrare l’aviazione militare russa, lasciando il combattimento a terra agli ucraini (un’analogia è la campagna aerea del Kosovo). Il comando e il controllo unificati sarebbero essenziali. Lo sforzo fallirebbe se tutti gli obiettivi richiedessero l’approvazione di trenta Nazioni, quindi sarebbe necessaria la discrezione dei comandanti militari che agiscono nell’ambito della guida politica. Tutti gli aerei russi che entrano nello spazio aereo ucraino sarebbero impegnati. Le difese aeree russe devono essere soppresse (forse anche all’interno della Russia), i controllori aerei avanzati devono essere incorporati con unità di terra per prevenire il fratricidio e gli elenchi di obiettivi possono essere rapidamente ampliati per includere l’attacco dei sistemi missilistici e missilistici russi che stanno distruggendo le città ucraine.

Una no-fly zone è, ovviamente, un’escalation di per sé, ma intesa a portare a una sconfitta russa in Ucraina, per prevenire un’aggressione successiva in Europa. Entrare nel conflitto dall’aria è un passo serio e sobrio. Un po’ di equipaggio sarebbe perso. Putin potrebbe vendicarsi lanciando missili balistici contro obiettivi polacchi, rumeni o altri europei. Farlo, tuttavia, significherebbe espandere il conflitto contro una NATO molto più forte e più ricca, a un punto in cui quasi tutta la potenza di combattimento disponibile della Russia è dispiegata in Ucraina. L’intervento dell’aria fornisce anche un chiaro tagliafuoco.

L’introduzione di grandi forze di terra della NATO sarebbe un passo ancora più drammatico che la Russia cercherebbe sicuramente di evitare, se possibile.

L’introduzione di ‘forze di mantenimento della pace‘ o l’istituzione di una ‘zona umanitaria senza conflitto‘ nell’Ucraina occidentale, l’uso di forze speciali e addestratori della NATO e ildispiegamento di specialisti ‘di nicchia‘ con competenze critiche come comunicazioni, mira e difesa di reti informatiche, sono altre forme di intervento che potrebbero contribuire al successo in Ucraina. A differenza delle operazioni aeree, tuttavia, queste potrebbero fornire solo contributi marginali che potrebbero non valere il rischio aggiuntivo di portare l’Alleanza in guerra. Se la campagna dovesse maturare e si concretizzasse una no-fly zone, queste misure aggiuntive potrebbero aumentare la difesa dell’Ucraina in modi utili, ma non dovrebbero precedere l’intervento aereo. L’intervento diretto è un passo importante. Non dovrebbe essere intrapreso se non per ottenere un risultato decisivo.

Rafforzare la presenza in avanti. Come copertura contro un’ulteriore aggressione russa e per rassicurare gli alleati, gli Stati Uniti hanno schierato altre due brigate pesanti in Polonia a febbraio e all’inizio di marzo, insieme a una brigata aviotrasportata, portando lì la brigata rotazionale ‘tacco ai piedi’ degli Stati Uniti alla forza della divisione. Sono stati inviati anche quartier generali di divisione e di corpo degli Stati Uniti. Il 2 ° reggimento di cavalleria degli Stati Uniti con sede in Germania (in realtà una brigata Stryker) è stato trasferito in Romania. Ulteriori unità aeree e truppe di terra di un certo numero di alleati sono state dispiegate sul fianco orientale della NATO, mentre la NATO Response Force (NRF), composta da quarantamila soldati, è stata allertata per la prima volta nella sua storia.

La retorica e gli sforzi aggressivi di disinformazione e sovversione di Putin hanno preso di mira da anni gli Stati baltici, che si trovano tra Kaliningrad e la Russia contigua e si estendono fin quasi alla periferia di San Pietroburgo. Per prevenire future aggressioni e cementare una forte deterrenza, queste forze dovrebbero rimanere nell’Europa orientale almeno per un breve periodo (cioè 3-5 anni). Mentre la campagna in Ucraina si svolge, Putin dovrebbe capire chiaramente che la NATO è pronta a rispondere con forza a un’ulteriore escalation.

Per molti anni, i responsabili politici hanno discusso strenuamente contro la fornitura agli Stati baltici, e al fianco orientale della NATO in generale, di una difesa adeguata per paura di ‘provocare’ la Russia e di ‘mantenere l’unità dell’Alleanza’. Le misure per rafforzare la capacità difensiva dell’Ucraina sono state contrastate per le stesse ragioni; l’amministrazione Barack Obama si è opposta agli aiuti letali, anche dopo le invasioni della Crimea e del Donbass, mentre l’amministrazione Donald Trump ha fornito solo un rivolo. L’invasione dell’Ucraina ha mostrato le insidie di questo pensiero. Le minacce di Putin avevano lo scopo di mantenere deboli i suoi vicini, ma i recenti eventi hanno dimostrato che è la percezione della debolezza, non la forza, a provocarlo di più. Di conseguenza, una ferma difesadai confini del Finnmark al Mar Nero può prevenire ricadute o escalation regionale, comunicare determinazione e rassicurare i cittadini della Nazione ospitante sul fatto che il conflitto in Ucraina non atterrerà alle loro porte. Ciò è in corso con il recente annuncio che i gruppi tattici della NATO saranno inviati in Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia . Nel frattempo, anche Germania, Regno Unito (Regno Unito), Danimarca e altri si sono impegnati ad aumentare le loro forze negli Stati baltici.

Per rafforzare ulteriormente la deterrenza e scongiurare l’escalation, la NATO dovrebbe considerare attentamente il modo migliore per aiutare gli Stati baltici ad aiutare se stessi. Sebbene membri orgogliosi del club del 2%, le loro piccole economie impediscono loro di acquisire la difesa aerea e le forze pesanti di cui hanno bisogno per scoraggiare la futura aggressione russa. Estonia e Lettonia schierano una sola brigata leggera ciascuna, mentre la Lituania schiera una brigata meccanizzata senza carri armati e una brigata motorizzata. Utilizzo di fondi di assistenza alla sicurezza (come l’European Deterrence Initiative), gli Stati Uniti e la NATO potrebbero equipaggiare le formazioni baltiche esistenti con carri armati moderni, artiglieria semovente e difesa aerea dalle scorte di riserva, insieme all’addestramento, ai pezzi di ricambio e alle munizioni necessarie per renderli praticabili. L’Alleanza dovrebbe anche rafforzare le formazioni avanzate di Presenza avanzata (eFP) negli Stati baltici, come ha suggeritoil Segretario generale Jens Stoltenberg. Queste forze sono troppo piccole per rappresentare una minaccia offensiva credibile, ma possono difendersi abbastanza a lungo perché altre forze della NATO, come la NRF e le unità corazzate statunitensi in Polonia, si muovano in aiuto.

Nel settore marittimo, la forza navale della NATO supera chiaramente quella russa, ma le operazioni in acque confinate come il Mar Baltico o il Mar Nero sono complicate da minacce aeree e missilistiche terrestri, nonché dalle mine marine. I missili anti-nave russi superano quelli della NATO. Se le forze navali russe dovessero iniziare ad attaccare le navi mercantili in acque internazionali, la NATO può rispondere con armi di stallo, ma dovrebbe prestare attenzione entro la portata dei sistemi terrestri fino a quando non saranno soppresse. Se la Turchia è d’accordo, forze navali NATO più forti dovrebbero entrare nel Mar Nero per fornire opzioni di risposta flessibili per contrastare l’aggressione marittima russa.

Assumere una posizione inequivocabile sulla politica nucleare. Per alleviare la minaccia di un attacco nucleare russo di primo utilizzo e riconquistare la libertà d’azione, gli Stati Uniti e la NATO devono tornare ai principi fondamentali di deterrenza. Come per molti decenni, la deterrenza nucleare si basa sia sulla capacità che sulla credibilità. Le forze nucleari della NATO, sebbene molto ridotte dalla Guerra Fredda (soprattutto per quanto riguarda i sistemi nucleari di teatro) sono ridondanti, sopravvissute e assolutamente in grado di distruggere la Russia da un capo all’altro. La credibilità della NATO, d’altro canto, è costantemente minata quando i leader esprimono pubblicamente palpabili timori che Putin impiegherà il suo arsenale nucleare, per ragioni poco chiare e in modi poco chiari, e che debbano a tutti i costi evitare di metterlo in un angolo. La determinazione a non essere vittima di bullismo è essenziale. La deterrenza funziona meglio quando i leader sono diretti, inequivocabili, risoluti e calmi, come lo era John Kennedy durante la crisi dei missili cubani. Come il presidente Emmanuel Macron ha recentemente ricordato al suo pubblico, anche l’Occidente ha armi nucleari.

Usare gli strumenti economici come arma ‘offensiva‘ primaria. Con il progredire della campagna militare, le sanzioni continueranno a strangolare l’economia russa. Questa pressione deve continuare -e, se possibile, intensificarsi- per costringere la Russia non solo al tavolo dei negoziati, ma a ritirarsi del tutto dal territorio ucraino. Ad oggi, non tutte le banche russe sono state bandite da SWIFT e molti oligarchi rimangono non autorizzati. Anche se doloroso e difficile, svezzare l’Europa dall’energia russa, disinvestire dalle imprese russe e chiudere i mercati europei sono armi potenti che l’UE può utilizzare a pieno titolo. (Mentre il 37% del commercio russo è con l’Europa, solo il 4% delle esportazioni di beni dell’UE va alla Russia) Oggi l’energia russa resta esente dalle sanzioni dell’UE. Lo sviluppo di fonti di energia alternative, in particolare, richiederà tempo e investimenti, ma la continua dipendenza dal petrolio e dal gas naturale russi può solo consentire a Putin di continuare a finanziare la guerra in Ucraina.

Nel marzo 2022 l’UE ha imposto la sua quarta tranche di sanzioni commerciali alla Russia, inasprendo le restrizioni all’esportazione sulle tecnologie a duplice uso, ampliando l’elenco delle persone sanzionate legate alle industrie della difesa; imporre ulteriori restrizioni al commercio per acciaio, ferro e beni di lusso; e vietare le transazioni con specifiche imprese statali. La sfida ora sarà quella di mantenere l’intera gamma di sanzioni fino a quando non daranno i loro frutti. La carenza di cibo globale, l’aumento dei prezzi dell’energia e la scarsità di alcune materie prime sfideranno il regime delle sanzioni. Molto dipende dalla tenacia e dalla determinazione dei leader occidentali.

Sanzioni economiche globali adeguatamente intese contro la Russia -quella che il Ministro delle finanze francese ha definito ‘guerra economica e finanziaria totale alla Russia‘- possono essere uno strumento importante, negando a Putin le risorse finanziarie per portare avanti la guerra e generando pressioni interne sulle élite che potrebbero portare alla sua rimozione. Da sole, tuttavia, probabilmente non porranno fine alla guerra. Cina, Brasile e India rimangono mercati e fornitori aperti, se non sostenitori attivi, mentre Ungheria e Serbia mantengono stretti legami. Come l’ex vice consigliere generale per la sicurezza nazionale Rick Waddell ha sottolineato all’autore, «Un’economia autosufficiente in termini di energia e cibo richiede molte uccisioni». Di concerto con la diplomazia, le operazioni di informazione aggressiva e lo strumento militare del potere, le sanzioni possono essere una componente vitale di una strategia generale per controllare e limitare l’escalation e guidare la fine del conflitto prosciugando la Russia delle risorse finanziarie di cui ha bisogno per portare avanti la guerra.

Prepararsi per l’area di escalation più probabile: il cyberspazio. Man mano che gli eventi si rivolgono progressivamente contro Putin, la prospettiva di una guerra informatica si profila sempre più ampiamente, poiché rappresenta una delle armi rimaste più potenti della Russia. Poche Nazioni occidentali possiedono vere capacità cibernetiche offensive e gli Stati Uniti da soli possiedono la capacità di scoraggiare i principali attacchi informatici fornendo rappresaglie efficaci e su larga scala. Il presidente Joe Biden ha lanciato chiari avvertimenti al settore privato di rafforzare le sue difese informatiche, che rimangono irregolari e incomplete, e ha avvertito Putin che gli attacchi informatici alle infrastrutture critiche, al settore finanziario e ad altri obiettivi chiave saranno affrontati con gravi ritorsioni. Un fattore complicante è che la guerra informatica su scala strategica non si è mai verificata e molto rimane sconosciuto a proposito. Ad esempio, gli attacchi alle infrastrutture critiche russe, come le reti elettriche e le reti di trasporto, potrebbero causare involontariamente la morte di civili, mentre l’intrusione nei nodi di comando e controllo militari potrebbe allarmare i comandanti delle forze nucleari russe. Per molti aspetti, il dominio cibernetico rimane il regno dell’ignoto. Come la guerra aerea all’inizio del ventesimo secolo, entrambe le parti devono avanzare a tentoni e imparare mentre procedono. Un regime di cyber-deterrenza forte e chiaramente articolato, punteggiato da aspre dimostrazioni se necessario, è la migliore difesa in questo caso.

Mantenere l’unità sul fronte diplomatico. Nel bel mezzo di una guerra aggressiva, la diplomazia potrebbe non catturare i titoli dei giornali. Ma deve restare in gioco, soprattutto perché gli obiettivi politici alla fine devono governare ciò che accade sul campo di battaglia. Qui ci sono campi minati. La NATO e l’UE potrebbero essere tentate di intervenire nei negoziati e offrire soluzioni -‘fuori rampa’ è au courant- per ottenere più rapidamente una cessazione delle ostilità. Questi potrebbero assumere la forma di riduzione delle sanzioni e riconoscimento della sovranità russa su parti dell’Ucraina in cambio di ‘pace’. Questo sarebbe un errore fatale.

I praticanti della realpolitik possono minimizzare l’enfasi di Zelenskyy sui valori condivisi e sul conflitto in corso tra democrazia e autocrazia, ma i suoi cittadini e milioni in Europa e negli Stati Uniti non lo faranno. Nonostante l’influenza che l’Occidente ha sull’Ucraina come magazzino e quartiermastro, il popolo ucraino deciderà ‘come finirà’. Il finale politico -la definizione di ‘vittoria’- deve riflettere i risultati che ritengono degni degli enormi sacrifici che hanno fatto. La trappola qui è che Putin non rinuncerà alle sue aspirazioni se gli sarà permesso di mantenere alcuni dei suoi guadagni, ripristinare le sue finanze, ricostruire le sue forze e riprovare.

L’Occidente ha l’opportunità di escludere del tutto quel futuro. Tale risultato si basa sulla continua pressione, sull’assistenza all’Ucraina, su un fronte risoluto e unito e sulla volontà di affrontare con decisione la Russia se Putin dovesse espandere il conflitto. La diplomazia occidentale deve basarsi su qualcosa di più che ‘fermare i combattimenti‘. Gli Stati Uniti e i loro alleati devono vedere attraverso e oltre la fine del gioco verso una pace stabile e duratura. Ciò significa la completa sconfitta dell’esercito russo in Ucraina, prima che il conflitto metastatizzi ulteriormente e si diffonda in Europa e oltre.

In tutto, la diplomazia dovrebbe sfruttare la forte opposizione mondiale all’aggressione russa, come espressa nel voto schiacciante dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo, in tutti i forum internazionali. I neutrali tradizionali come Svezia, Finlandia e Austria si sono uniti nel condannare fermamente le azioni di Putin e hanno una voce crescente. Costruire e sostenere questa coalizione dovrebbe rimanere una delle massime priorità diplomatiche.

CONCLUSIONE

L’esito dell’invasione russa dell’Ucraina è ancora incerto. Molto dipende da una risposta risoluta da parte dell’Occidente. Tutti i corsi d’azione comportano rischi, ma il rischio maggiore è un accordo che lasci Putin con guadagni sostanziali e pronto a commettere ulteriori aggressioni dopo un periodo di ridimensionamento e ripresa.

L’invasione russa dell’Ucraina è l’evento più pericoloso verificatosi in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. Nel suo potenziale di enormi perdite, distruzione su scala epica e un’escalation a estremi impensabili, richiede l’attenzione e l’azione ponderata della NATO, dell’Unione Europea e del mondo intero. Nessuno può vedere chiaramente come andrà a finire la crisi. Questo ‘strano viaggio‘, nelle parole di Winston Churchill, è un viaggio nell’ignoto, come lo sono tutte le guerre. Il meglio che l’Occidente può fare è prepararsi al peggio, mantenere i nervi saldi e impiegare tutte le sue risorse quando i suoi interessi vitali e i suoi valori più cari vengono attaccati. Le cose sono molto vicine a quella fase ora. In gioco c’è un ordine internazionale fondato su qualcosa di diverso dalla forza bruta, dall’ambizione imperiale e dall’auto-aiuto autocratico. Una vittoria russa in Ucraina, anche a caro prezzo, porrebbe un Putin vendicativo alle porte dell’Europa, con le sue ambizioni parzialmente raggiunte ma ancora irrealizzate. Il prossimo colpo cadrebbe sul fianco orientale della NATO. Ora è il momento di assicurarsi che ciò non accada mai.