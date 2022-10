Ucraina: presto che è tardi

Non so, se volete, se sto parlando da essere umano o da realista o da internazionalista, ma una dichiarazione del generale Vincenzo Camporini sulla guerra in Ucraina, mi ha colpito vivamente. Dopo i bombardamenti della scorsa settimana, il generale, parlando forse da militare di parte, afferma: «Dal punto di vista del supporto all’Ucraina, non vedo motivi di mutare atteggiamento. È necessario proseguire con il flusso di sistema d’arma, di munizioni e con l’addestramento, che finora hanno dato risultati molto positivi». Generale, scusi, ‘positivi‘ per chi o per che? Per continuare questo massacro a tempo indefinito?! A parte il fatto che, visto che si tratta di supporto e addestramento, lo dice proprio lui, è senza dubbio partecipazione attiva alla guerra. Ma su questo magari torneremo.

Certo è che l’Ucraina continua a difendersi sempre meglio grazie alle armi, ma specialmente al supporto strategico ed elettronico (insomma quella che gli esperti chiamano ‘intelligence’) che consente agli ucraini di resistere alle forze russe e magari di ricacciarle un po’ indietro.

Ma la prospettiva, generale, la prospettiva?

Sarebbe ora che gli USA, l’Europa, la NATO (che continua ad agire senza consultare nessuno) ci dicessero chiaramente quali sono gli obiettivi. La sconfitta della Russia e magari l’invasione di Mosca o l’assassinio di Vladimir Putin (come vorrebbe Volodymyr Zelenski), o il raggiungimento di una tregua d’armi che porti a colloqui di pace? Che certo poi dureranno dieci anni, ma almeno non faranno morire altre migliaia di persone. Come ho detto più volte (inascoltato, come ovvio, specie dai generali per i quali queste cose non contano e non ‘si’ contano) questo conflitto maledetto, ha finora prodotto il minor numero di morti civili di tutti gli altri conflitti che hanno avuto come attori gli USA e l’Europa. Solo a confrontarlo con l’occupazione violenta dell’Iraq (non esattamente il massimo della legittimità!), l’uccisione del suo Presidente, la costruzione di un Governo fittizio, la creazione di una Costituzione imposta, la differenza è abissale.

Non sto facendo il confronto con altri conflitti per il solito discorso, del quale viene puntualmente accusato chi cerca di razionalizzare le cose, di dire ‘e allora in quell’altro caso … ?’, pare che non si possa. E va bene, non lo facciamo, ma fare un confronto tra il numero dei morti civili si può, allo scopo di dire fermiamoci al più presto.

Ma sorvoliamo pure su questo discorso.

Ciò che è importante sapere è: ora lo scopo di questo conflitto qual è? Il ridimensionamento della Russia e poi un ‘accomodamento‘ che veda la Russia meno aggressiva di prima? Questo, infatti, mi pare l’unico obiettivo comprensibile di questo conflitto che, lo si voglia o no, è tra USA e Russia.

Bene, se così è, ed è indubbio che è così, non lo nega nessuno, nemmeno il generale Camporini penso, l’obiettivo è raggiunto. E quindi è venuto il momento di fare tacere le armi a passare alle parole. Anche perché, come dice il generale Camporini: «la posizione dell’Occidente deve essere estremamente attenta, non si devono dare pretesti indebiti alla Russia per ampliare il conflitto». Dunque, bisogna evitare che il conflitto provochi il ‘salto dei nervi’ di qualcuno. Camporini allude alla Russia, che essendo un Paese selvaggio e incivile abitato da turpi assassini, può, irresponsabilmente, fare scoppiare qualche bomba atomica.

Bene, prendiamo per buona questa convinzione (mettiamo in cantina Tolstoi, Gogol, Pasternak e, per venire a tempi più recenti, Grossman) e ragioniamo: quelli sono selvaggi, noi siamo buoni e quindi che facciamo, con spirito di sopportazione cerchiamo di trattare con i selvaggi per evitare altri massacri, e poi magari un po’ alla volta li faremo sparire. Sarebbe una cosa logica, non estranea alla storia statunitense: è il metodo con il quale gli USA hanno distrutto gli ‘indiani’ d’America.

In altre parole, posto che sia vero come dicono tutti quelli che sanno tutto, che la Russia è nell’angolo e che bombarda perché è disperata, questo è il momento di fare la pace, o meglio di cercare un cessate il fuoco, che permetta agli USA (ma sostanzialmente a Joe Biden, che ci si sta giocando la Presidenza … tanto per parlare di generosità e civiltà) di dire che hanno vinto, e alla Russia di dire che non ha perso, ma di ridimensionarla, la Russia. Tanto più, si dice, che se le elezioni in USA le vincessero i repubblicani, probabilmente Biden si troverebbe costretto a negoziare, e allora è molto meglio farlo subito, no?

Tutto induce a pensare che proprio questo sia il momento di farlo. Perché ora la Russia è (sarebbe) alle corde, e quindi potrebbe accettare di negoziare. Tra l’altro Sergej Lavrov lo ha appena detto pubblicamente. Certo, a Zelenski non piace, perché lui vuole morto Putin, nemmeno la Russia: lui vuole impiccare il criminale come fu impiccato Saddam Hussein.

Forse i ‘servizi segreti‘ USA, e magari da noi la signora Elisabetta Belloni, sanno che per Putin è questione di ore, e che, come a suo tempo con lo zar, una rivoluzione o un colpo di Stato porterà una ‘nuova Russia’ al tavolo delle trattative.

Se è così, per favore ce lo dicano, perché a me (e non solo a me) non pare che le cose stiano così. A parte il fatto che un colpo di Stato contro Putin in Russia potrebbe portare ad una vera e propria esplosione della Federazione, e allora sì che sarebbero guai, e guai forti.

Certamente, è facilmente ipotizzabile (la SPECTRE non la ho inventata io!) che gli USA vogliano proprio questo per potersi poi misurare con la Cina, privata delle sue retrovie russe e quindi definitivamente accerchiata. Può darsi, certo, può darsi benissimo: che l’impero USA abbia intenzione di espandersi è evidente da tempo, ma ancora più evidente è che l’impero USA non vuole affatto che se ne crei un altro, guidato dalla Cina.

Ma il prezzo da pagare sarebbe altissimo, e lo pagheremmo in gran parte noi europei a cominciare dagli ucraini, e gran parte del resto del mondo. Sarebbe quindi ora che i governanti europei si svegliassero e cominciassero a ragionare degli interessi europei, cioè dell’Ucraina e dell’Europa in genere, a trattare.

Ciò vuol dire ‘abbandonare l’Ucraina‘ al suo destino? A parte il fatto, per dirla in tutta chiarezza, che in realtà dell’Ucraina non importa nulla di nulla a nessuno al mondo, USA e Europa in testa, a parte ciò, per ripetere le parole pacate e riflessive del professor Mario Giro: «Chi sostiene che il negoziato sarebbe una resa non sa cosa significa negoziare. Una trattativa seria è in primo luogo un compromesso, in cui -ovvio- tutti cedono qualcosa. Si può arrivare al tavolo con l’intenzione di non cedere nulla, ma qualcosa alla fine si cede». E poi va avanti con una frase, secondo me, bellissima: «Non si deve diffidare del negoziato né considerarlo una resa o una deminutio: è piuttosto una terra promessa per le parti che fa risorgere dentro di loro un desidero di futuro». Poi, stentoreo: «Il negoziato è l’unico modo per imbrigliare una potenza nucleare». Eccola lì la frase chiave.

Chi la dice, stanno già strillando come ossessi gli adamantini sostenitori dell’onorabilità della guerra e della inciviltà della Russia, è un vigliacco, che per paura della guerra (nucleare!) cede al ricatto.

Suvvia, allora: chi se la sente, qui in Italia, a Bruxelles, e a Washington (dove i rischi sarebbero infinitamente minori) di dire che l’integrità territoriale dell’Ucraina (discutibilissima e probabilmente fasulla, per il diritto internazionale) vale la distruzione dell’Europa?

Coraggio, fatevi avanti!

C’era un tale che sosteneva che ci vuole molto più coraggio a fare la pace che a fare la guerra. Sbaglio?