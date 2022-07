Nel recente pacchetto di assistenza militare e umanitaria americano da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina, non c’era una parola sul sostegno alla ricerca scientifica, all’istruzione superiore o all’innovazione industriale high-tech in Ucraina. Eppure queste aree sono assolutamente vitali se l’Ucraina vuole essere un Paese sostenibile, sovrano e indipendente.

Negli ultimi trent’anni, l’Ucraina ha subito una massiccia fuga di cervelli di ricercatori, studenti e innovatori scientifici giovani, talentuosi e dinamici verso i laboratori e le industrie più attraenti e redditizi di Europa, Asia e Nord America. Questa perdita è stata gravemente esacerbata dall’attuale invasione russa del Paese. Sebbene siano stati compiuti sforzi su larga scala per accogliere i rifugiati ucraini in posizioni temporanee all’estero, si può presumere che molti non torneranno mai più in patria.

È sufficiente guardare al ruolo in tempo di guerra del settore informatico ucraino per capire perché la ricerca scientifica avanzata, l’istruzione e l’imprenditorialità high-tech sono così essenziali per la sicurezza militare ed economica del Paese. Dallo scoppio delle ostilità poco più di quattro mesi fa, i giovani cyber-guerrieri ucraini hanno sbalordito le aspettative che hacker militari e criminali russi (che potrebbero essere la stessa cosa) avrebbero distrutto l’Ucraina attraverso una guerra cvber.

La scienza ucraina va molto più in profondità della difesa informatica. Nella scienza dei materiali, nella fisica, nella modellazione matematica, nell’ingegneria e in una serie di altre aree, la ricerca scientifica avanzata dell’Ucraina ha avuto un impatto significativo non solo in termini di pubblicazioni scientifiche internazionali, ma anche nel mondo della tecnologia e del commercio.

È importante sottolineare che la forza della scienza e della tecnologia ucraine non si limita alla sfera civile ed è stata storicamente strettamente legata alla produzione della difesa. Il famoso Paton Electric Welding Institute di Kiev non ha solo condotto ricerche all’avanguardia sulla metallurgia e sulla saldatura; era anche un produttore primario di carri armati sovietici e metalli speciali per sottomarini e aerei. L’Ucraina deve anche avventurarsi in nuove direzioni nelle scienze della vita, in parte per ricercare contromisure alla guerra biologica e per prevenire la diffusione di malattie tra gli animali da allevamento.

Sono necessarie importanti ristrutturazioni per ottenere il massimo dal potenziale tecnologico dell’Ucraina. Proprio come altri Paesi dell’ex blocco sovietico, l’Ucraina ha ereditato il sistema di ricerca fortemente dall’alto, burocratico e inefficiente della Russia. Il concetto di moderna università di ricerca, che combina ricerca avanzata e istruzione a tutti i livelli e contribuisce all’innovazione tecnologica attraverso collegamenti con l’industria, è ancora in gran parte assente in Ucraina. A causa della fuga di cervelli trentennale post-sovietica, ora una priorità molto alta deve essere data all’istruzione delle prossime generazioni di scienziati e ingegneri ucraini.

Altri Paesi post-sovietici hanno riallineato i loro sistemi di ricerca e di istruzione superiore in modi diversi e a vari livelli. Le riforme hanno preso piede in Ucraina dalla Rivoluzione della dignità del Paese del 2014, ma nella maggior parte delle aree i progressi rimangono dolorosamente lenti.

In questa luce, la devastazione radicale della guerra presenta sia sfide profonde che grandi opportunità. Nelle parole dello storico inglese del diciassettesimo secolo Thomas Fuller, messe in musica dai Mamas e dai Papas, “l’ora più buia della notte arriva appena prima dell’alba”.

A partire da ora, l’agenda di assistenza umanitaria e di assistenza alla ricostruzione del governo degli Stati Uniti tace sul sostegno diretto al settore scientifico e tecnologico dell’Ucraina. Ci sono molteplici opportunità per USAID e altri di fare la differenza. Ci sono anche molteplici opportunità non solo di fallire per inazione o mancanza di visione, ma anche per l’assistenza degli Stati Uniti di restare indietro rispetto al sostegno di altre fonti come l’Unione Europea.

È tempo che il governo degli Stati Uniti si svegli e si renda conto che affinché l’Ucraina entri nel mondo moderno delle economie della conoscenza, è necessaria un’azione ora. Anche prima che sia in corso un’importante ricostruzione fisica, o contemporaneamente ad essa, è urgente affrontare l’immediata crisi finanziaria della scienza ucraina, indirizzando un sostegno a breve termine soprattutto ai giovani scienziati rimasti in Ucraina. È inoltre essenziale rafforzare e riallineare i sistemi di ricerca, istruzione superiore e innovazione tecnologica ucraini per avere successo nel mondo della competitività economica e della cooperazione globale.

Ora c’è un’opportunità ideale per guardare a queste questioni chiave sotto una nuova luce e fare passi coraggiosi. Senza tale pensiero e pianificazione, buttare soldi non avrà un impatto duraturo. Come ha osservato informalmente un membro ucraino di alto livello del gruppo di lavoro RESET-Ucraina, “Dobbiamo cambiare il sistema. Se torni al vecchio sistema, non cambierà nulla”.

Solo la volontà di impegnarsi in un cambiamento significativo del sistema, del tipo che innalzerà la ricerca, l’istruzione e l’innovazione ucraine a standard e pratiche simili a quelli in Europa e altrove, ispirerà la fiducia necessaria affinché i finanziatori esterni forniscano le maggiori quantità di finanziamento necessarie per fare la differenza a lungo termine e sostenibile.

Le sovvenzioni di assistenza diretta, il sostegno ai programmi STEM ucraini, in particolare nell’istruzione superiore, e le sovvenzioni di avviamento alle piccole imprese ucraine high-tech sulla falsariga del programma SBIR (Small Business Innovation Research) degli Stati Uniti possono fare molto, dollaro per dollaro, verso la garanzia della salute economica e della vitalità a lungo termine di un’Ucraina sovrana e indipendente. Ma questi sforzi devono andare di pari passo con un progetto per un cambiamento sistemico, che funzioni per tutte le parti interessate ucraine.

Ecco perché le accademie nazionali di scienze, ingegneria e medicina degli Stati Uniti hanno creato un gruppo di lavoro informale chiamato Rebuilding Engineering, Science, Education, and Technology (RESET-Ucraina) per lavorare insieme ai nostri colleghi ucraini per considerare le migliori pratiche di altri Paesi nel riallineare i loro sistemi di ricerca nazionali per il ventunesimo secolo. Il nostro lavoro è già in corso. Ma tali sforzi non possono raggiungere pienamente il loro potenziale senza un chiaro impegno, in primo luogo, da parte degli Stati Uniti e di altri governi di mettere l’assistenza materiale in questo campo in cima all’agenda.

La versione originale di questo intervento è qui.