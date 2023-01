Ucraina: Polonia, guida della risposta europea all’invasione russa

La Germania e gli Stati Uniti hanno recentemente fatto notizia decidendo di inviare carri armati in Ucraina. Tuttavia, l’eroe sconosciuto dietro questa decisione storica era in realtà la Polonia. I leader polacchi sono stati determinanti negli sforzi per persuadere Berlino in particolare della necessità di fornire all’Ucraina carri armati moderni. Questo è stato l’ultimo esempio della leadership polacca nell’ultimo anno, quando l’Europa si è trovata di fronte al più grande conflitto armato del continente dalla Seconda Guerra Mondiale.

Il ruolo guida della Polonia nella risposta europea all’invasione di Putin riflette la vasta esperienza del Paese dell’imperialismo russo sia nella sua forma zarista che in quella sovietica. Da quando la Polonia è entrata a far parte dell’Unione Europea nel 2004, i politici di Varsavia hanno avvertito l’Europa della crescente minaccia rappresentata da una Russia revisionista e risorgente.

I polacchi sono stati particolarmente allarmati dalle indicazioni di un approfondimento dei legami tra Berlino e Mosca, ed erano apertamente oppositori della partnership tedesca nel gasdotto russo Nord Stream II. I politici polacchi hanno visto questo progetto di infrastrutture energetiche strategiche come un moderno successore del patto Molotov-Ribbentrop del 1939, che ha scatenato lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l’invasione della Polonia da parte dei regimi nazista e sovietico. Hanno avvertito che il gasdotto avrebbe permesso a Putin di aggirare il sistema di transito del gas ucraino e avrebbe esposto il paese a un’invasione su vasta scala, lasciando l’intera Europa vulnerabile al ricatto energetico russo. La Germania ha scelto di ignorare questi avvertimenti fino alla vigilia dell’attacco russo del febbraio 2022.

Il ruolo di primo piano della Polonia oggi nella politica di sicurezza europea non è del tutto nuovo. Da quando è entrata a far parte della NATO nel 1999, la Polonia è emersa come perno della sicurezza sul fianco orientale dell’alleanza. Ciò è stato possibile grazie alla posizione strategica della Polonia e alla notevole crescita economica, che ha contribuito a finanziare la rapida modernizzazione ed espansione delle forze armate del Paese. L’esercito polacco è attualmente classificato come il ventesimo esercito più potente del mondo.

La Polonia ha per molti versi stabilito lo standard per la risposta umanitaria dell’Europa all’attacco russo all’Ucraina. Dall’inizio dell’invasione, la Polonia ha accolto più rifugiati ucraini di qualsiasi altro Paese europeo, fornendo anche una serie di vantaggi come l’accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione insieme a possibilità di lavoro. Durante lo scorso anno, le autorità polacche hanno registrato più di 1,5 milioni di rifugiati ucraini.

La Polonia è anche uno dei principali contributori di aiuti militari all’Ucraina. In termini pro capite, la Polonia ha effettivamente inviato più aiuti militari all’Ucraina di quasi tutti i Paesi diversi dagli Stati baltici. Questo aiuto ha incluso centinaia di carri armati e altre armi cruciali. La Polonia svolge un ruolo fondamentale negli sforzi logistici per fornire aiuti militari internazionali all’Ucraina, consentendo a una coalizione globale di Paesi di fornire all’esercito ucraino le armi, le attrezzature e le munizioni di cui ha bisogno.

Diplomaticamente, la Polonia è stata in prima linea nelle richieste di sanzioni più severe contro la Russia. Più di recente, i leader polacchi hanno fatto pressione su Berlino affinché consegnasse i carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca all’Ucraina e consentisse ad altri di farlo. Quando il cancelliere tedesco Olaf Scholz esitò, la Polonia minacciò di esportare dozzine di carri armati Leopard di fabbricazione tedesca sfidando le restrizioni tedesche alla riesportazione. “Non guarderemo solo l’Ucraina sanguinare”, ha commentato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. “Ora dipende dalla Germania se vogliono unirsi alla missione e fermare la barbarie russa, o se scelgono di osservare in silenzio e passare alla storia come coloro che erano dalla parte sbagliata”.

La Germania alla fine ha ceduto, ma l’incidente, insieme alla saga del Nord Stream 2, ha diminuito la statura di Berlino. L’apparente ambivalenza della Germania nei confronti di una Russia predatoria e i legami di Berlino con il Cremlino hanno permesso alla Polonia di assumere una posizione di leadership morale sulle questioni della sicurezza europea. Ciò ha incluso critiche all’Austria e all’Ungheria per aver presumibilmente assecondato Putin. La Polonia ha anche richiamato la Germania per esitare sulle sanzioni. Nell’aprile 2022, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accusato la Germania di “intralciare” sanzioni più severe contro la Russia. “Chiunque legga le note delle riunioni dell’UE sa che la Germania è il più grande ostacolo quando si tratta di sanzioni più decisive”, ha detto ai giornalisti a Varsavia.

La leadership polacca sta contribuendo a colmare un vuoto geopolitico creato dal declino dell’influenza delle forze di politica estera tradizionalmente dominanti in Europa. La Gran Bretagna ha votato per lasciare l’Unione Europea nel 2016, riducendo notevolmente la capacità del Regno Unito di plasmare la risposta dell’Europa alla minaccia russa. Nel frattempo, durante il suo regime, Putin ha dimostrato la capacità di cooptare politici e uomini d’affari francesi e tedeschi con accordi commerciali, oleodotti e altri incentivi. Non è un caso che il dittatore russo abbia scelto Germania e Francia nel 2014 per partecipare ai colloqui del Formato Normandia per porre fine alla guerra scatenata dalla Russia nell’Ucraina orientale. Questo approccio ha portato al fallimento degli accordi di Minsk e ha posto le basi per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022.

La Polonia sta ora tentando di mettere in guardia il resto del mondo sul pericolo rappresentato dalla Russia di Putin. “Questo non è solo un conflitto regionale. La guerra della Russia contro l’Ucraina è una potenziale fonte di conflagrazione globale. Questa guerra influenzerà i nostri Paesi così come i vostri, se non lo ha già fatto”, ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2022.

La leadership polacca della risposta europea all’invasione di Putin sta creando legami senza precedenti tra il popolo polacco e quello ucraino. Queste due nazioni hanno avuto la loro parte di lotte e disaccordi storici in passato. Tuttavia, ora si trovano uniti dalla minaccia esistenziale proveniente dalla Russia di oggi. I sondaggi d’opinione ucraini identificano regolarmente la Polonia come il partner più stretto del Paese.

Mentre il Cremlino nasconde cinicamente la sua invasione genocida dell’Ucraina nella lingua della fratellanza slava, sono i vicini slavi dell’Ucraina in Polonia che hanno dimostrato un sostegno veramente fraterno. Ciò modellerà il futuro panorama geopolitico della regione. Una volta sconfitta la Russia, l’Ucraina probabilmente approfondirà la sua partnership con la Polonia per formare un potente blocco all’interno della politica europea. Insieme, le due nazioni avranno una voce autorevole nel più ampio mondo democratico. Il centro di gravità geopolitico dell’Europa si sta spostando verso est, e la Polonia sta aprendo la strada.

