Gli Stati Uniti potrebbero trovarsi in una posizione paradossale in cui le armi sempre più avanzateche stanno inviando all’Ucraina potrebbero minare l’obiettivo di perseguire una fine diplomatica alla guerra.

All’inizio di giugno, Washington ha annunciato che avrebbe inviato sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) che trasportano missili con una portata di 50 miglia e sono in grado di colpire all’interno dei confini della Russia. Allo stesso tempo, il Regno Unito ha annunciato che stava cercando l’approvazione degli Stati Uniti per fornire all’Ucraina sistemi missilistici a lancio multiplo M270 di fabbricazione statunitense che hanno la stessa portata e la stessa capacità. Gli Stati Uniti hanno approvato questa disposizione e domenica il Regno Unito ha annunciato che invierà il sistema missilistico in Ucraina.

Gli HIMARS hanno anche la capacità di trasportare missili a raggio ancora più lungo, fino a 186 miglia. La Casa Bianca ha affermato di avere ‘assicurazioni ‘ dall’Ucraina che non utilizzerà le nuove armi per colpire all’interno del territorio russo.

Tuttavia, il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha avvertito gli Stati Uniti che la fornitura di questi sistemi avanzati di missili sarebbe un«passo serio verso un’escalation inaccettabile».

Vladimir Putin afferma che gli annunci di Stati Uniti e Regno Unito dimostrano l’intenzione dell’Occidente di perseguire «l’unico obiettivo di prolungare il conflitto armato il più a lungo possibile». Inoltre, ha avvertito che «se ora si tratta di razzi e vengono forniti, ne trarremo delle conclusioni e utilizzeremo le nostre armi che abbiamo in quantità sufficienti per colpire quelle strutture che non stiamo attaccando finora».

Lavrov è andato oltre, avvertendo che «maggiore è la gamma di armi che fornisci, più lontana sarà la linea da cui [l’Ucraina] potrebbe minacciare la Federazione Russa».

Ignorare questo potrebbe non solo rischiare di prolungare la guerra, ma rischia anche di mettere in pericolo gli ucraini con ulteriore violenza e alla fine potrebbe essere controproducente per gli obiettivi dell’Occidente.

La CNN ha recentemente riferito che i funzionari statunitensi si sono incontrati con le loro controparti britanniche ed europee per discutere «potenziali quadri per un cessate il fuoco e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato», anche se non vedono «alcuna prospettiva reale per qualsiasi svolta diplomatica o cessate il fuoco in qualsiasi momento». Nel frattempo, il ‘Wall Street Journal‘riporta che Francia e Germania guidano un blocco NATO a favore dei negoziati, mentre Stati Uniti e Regno Unito guidano un blocco che potrebbe favorire la continuazione dell’invio di armi più avanzate.

Joe Biden ha recentemente citato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dicendo che «alla fine questa guerra ‘finirà definitivamente solo attraverso la diplomazia’». Ha poi fornito un lungo elenco di armi statunitensi inviate in Ucraina. Biden ha poi quadrato le due affermazioni spiegando che «ogni trattativa riflette i fatti sul campo. Ci siamo mossi rapidamente per inviare all’Ucraina una quantità significativa di armi e munizioni in modo che possa combattere sul campo di battaglia ed essere nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati».

Ignorare gli avvertimenti russi contro la fornitura di missili a lungo raggio da parte degli Stati Uniti potrebbe essere controproducente per l’obiettivo dichiarato.

Il rapporto della ‘CNN‘ afferma che uno dei potenziali quadri in discussione per una soluzione negoziata è una proposta italiana in quattro punti, che chiede che l’Ucraina si impegni alla neutralità e non aderisca alla NATO, garanzie di sicurezza per l’Ucraina e negoziati tra Ucraina e Russia sulla Crimea e sul Donbass.

Questa proposta suona molto come le proposte precedenti che Ucraina e Russia stavanoapparentemente discutendo con qualche promessa. Una delle tragedie di questa guerra sarebbe se si prolungasse solo per arrivare allo stesso accordo che avrebbe potuto essere trovato molti mesi, e molti morti, fa.

Oltre alla tragedia, l’invio dei sistemi missilistici avanzati in Ucraina rischia di minare l’obiettivo dichiarato di Biden di creare «fatti sul campo» che mettano l’Ucraina «nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati». Gli attuali fatti sul campo sono coerenti con la proposta italiana. L’Ucraina controlla l’intero Paese a ovest del Donbass e può negoziare il futuro del Donbass e della Crimea.

Lavrov ha chiaramente avvertito che la fornitura di missili a lungo raggio rischia che la Russia spinga il confine della regione che controlla più a ovest. Ciò metterebbe l’Ucraina in una posizione più debole al tavolo, dovendo negoziare la bonifica del territorio a ovest del Donbass.

L’invio di sistemi missilistici avanzati con una portata sufficientemente lunga da minacciare lo Stato russo non solo potrebbe prolungare la guerra e causare maggiori sofferenze agli ucraini estendendo l’attuale campo di battaglia, ma potrebbe anche, in definitiva, mettere l’Ucraina in una posizione più debole al tavolo dei negoziati.