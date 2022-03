L’ambientazione è un momento vicino alla fine del mondo. Un serio ufficiale della Royal Air Force, incaricato di una base aerea americana nel sud-ovest, sta cercando di fare una telefonata al presidente degli Stati Uniti. È urgente. Il comandante della base impazzì e lanciò un attacco nucleare contro l’Unione Sovietica. L’ufficiale deve crivellare una macchina della Coca-Cola con colpi di arma da fuoco per ottenere le monete per pagare la chiamata. Fallo per me, dice il britannico, il capitano Mandrake. Non si può fare, dice il soldato americano. “Questa è proprietà privata.”

Non voglio rovinare la trama, ma alla fine Mandrake ha ottenuto quelle monete e ha chiamato il presidente al telefono. Sarebbe andato tutto bene fino a quando non è successo. Poi il mondo è finito.

Proprietà privata! Che scherzo. Una piccola morale della storia del dottor Stranamore è che ci sono momenti in cui è lecito infrangere la regola che vieta il furto, come ha osservato Mandrake all’idiota con cui stava parlando. Tuttavia, l’ufficiale dell’esercito americano, interpretato in maniera meravigliosamente impassibile da Keenan Wynn, aveva ragione. Nel credo americano, non dovevi fare questo genere di cose, mai. Non dovresti prendere la proprietà di un’altra persona più di quanto dovresti prendere la vita di un’altra persona. Il rispetto della proprietà privata era una parte essenziale del patto che obbliga i cittadini a rispettare il proprio governo. Garantire che i nostri diritti siano rispettati, si diceva una volta all’unisono; allora ti obbediremo felicemente. La stessa regola valeva per il diritto delle genti, che dava protezione sia alla proprietà privata che a quella pubblica, in quanto spettante separatamente agli individui e alle nazioni.

Nella Dichiarazione di Indipendenza, Jefferson identificò alquanto maliziosamente “la vita, la libertà e la ricerca della felicità” come il nucleo irriducibile del diritto naturale dell’uomo, che i governi furono istituiti per garantire. Avrebbe potuto dire proprietà, come aveva fatto John Locke, perché tutti a quel tempo capivano, compresi i radicali come Thomas Paine, che la protezione dei diritti di proprietà era un compito centrale del governo. Alexander Hamilton, avversario di Jefferson su così tanti punti, è stato ancora più enfatico sul fatto che la protezione della proprietà spettava al governo con la stessa naturalezza del suo obbligo di punire i crimini contro la persona.

Hamilton è conosciuto soprattutto oggi come la star di un musical di Broadway di favoloso successo. Era Segretario del Tesoro quando iniziò il nuovo governo, ma la sua influenza sotto l’amministrazione di George Washington toccò tutto, soprattutto gli affari esteri. Nel 1795 era a terra ma non fuori. Si era dimesso dal Tesoro. Sua moglie Eliza aveva subito un aborto spontaneo. Era profondamente imbarazzato dallo scandalo (Ave Maria, piccola), di cui erano a conoscenza i suoi nemici politici, ma non il pubblico in quel momento.

Da questo stato infelice riemerse come un dio del mare nell’arena pubblica. Ha scritto una serie di articoli di giornale, della lunghezza di un grosso libro, in difesa del Trattato di Jay, recentemente concluso con la Gran Bretagna. Hamilton ha stupito i suoi avversari (Thomas Jefferson e James Madison) con la sua metodica distruzione del loro punto di vista. Per loro, deve essere sembrato come essere messo sotto uno sbarramento di artiglieria, martellato ogni settimana successiva da Grotius, Pufendorf e Vattel, poiché Hamilton non ha mai lasciato alcun punto senza esaminarlo in ogni modo, confutando tutte le possibili obiezioni.

Nel corso di questa straordinaria esibizione, che ancora mi fa venire i brividi, Hamilton stava cercando di spiegare perché considerava la guerra una risorsa particolarmente pericolosa nell’attuale stato delle cose dell’America. Il pericolo maggiore, scriveva, era che le violazioni grottesche dei nostri diritti derivassero dal “fermento di certe opinioni selvagge” indotto dalla guerra. In tal caso, “quelle sagge, giuste e temperate massime, che costituiranno per sempre la vera sicurezza e felicità di uno stato, sarebbero annullate”. Ne sarebbe seguita una “guerra al credito, alla fine alla proprietà”. “La confisca dei debiti dovuti al nemico, potrebbe essere stato il primo passo di questo processo distruttivo. Da una violazione della giustizia all’altra, il passaggio è facile. Avrebbero potuto seguire invasioni del diritto, ancor più fatali al credito.

Se il lettore moderno sta seguendo, Hamilton sta dicendo che la confisca delle proprietà del nemico in guerra è una grottesca violazione della giustizia e che le invasioni della giustizia sono fatali per il credito e la reputazione. Hamilton pensava che tali trasgressioni sarebbero potute accadere se gli Stati Uniti fossero stati in guerra. Non poteva immaginare che gli Stati Uniti, in tempi lontani, lo avrebbero fatto prima della guerra.

Il recente atto dell ‘”Occidente” – governi e banchieri centrali in combutta e all’unisono – di espropriare quello che Biden ha chiamato “il fondo per la guerra di Putin da 630 miliardi di dollari” è davvero fuori scala per mezzo di una guerra economica, qualcosa che semplicemente non è stato fatto in il 18° e 19° secolo, anche in terribili estremità. I debiti sono stati pagati, anche ai cretini. La reputazione di affidabilità era il bene più prezioso del banchiere e divenne il credo delle nazioni. Solo attraverso un processo legale autorevole, regolato dal diritto delle nazioni, qualcun altro potrebbe mettere le mani sulla tua scorta.

Nei tre secoli precedenti il ​​1914, all’inizio dell’epoca in cui tutte le restrizioni belliche, militari ed economiche, erano state cancellate, tale default era visto nell'”Europa civile” come equivalente al metodo del “barbaro” – “ci piace, ci prendere.” Ma non solo da loro. Vigorosi scuotimenti del capo in segno di disapprovazione sarebbero venuti anche dai Principi d’Africa, dal Sultano dei Turchi, dai Re di Persia e Cina, dal Gran Mogol dell’India, dal Granduca di Moscovia, dall’Imperatore d’Etiopia (Prete Giovanni) , i governanti del Giappone e del Marocco e il Khanato di Crimea.

A pesare con un effetto simile nel 19° secolo sarebbero stati il ​​Parlamento britannico, il Congresso americano, la Dieta tedesca e la Camera dei Deputati francese. Alla proposta che grandi contratti finanziari potrebbero essere infranti a piacimento, direbbero perché, signore, una tale arroganza tradisce “un deserto di poteri, di cui la fantasia, nel suo stato d’animo più felice, non è in grado di percepire il confine lontano e oscuro . Armato di un tale potere, potresti ottenere più conquiste su sovranità non tue, di quante ricadano nella comune sorte di un’ambizione anche fuori dal comune.

Il commento tratta questa vasta e senza precedenti espropriazione, questa bomba H finanziaria, insieme a cose come sanzionare la nipote di Putin come parti di una generica classe di “sanzioni”, come se fossero due piselli in un baccello, quando le espropriazioni della banca centrale sono un partecipazione rivoluzionaria nel cuore del sistema economico globale. Un giorno saranno visti come un slancio verso un nuovo ordine monetario, caratterizzato attraverso il divario est-ovest da un neomercantilismo rabbioso, distruttore di ricchezza ma inesorabile.

Di nome le azioni della banca centrale sono un congelamento, ma in realtà costituiscono un ripudio del debito, un default, su scala molto più grande di qualsiasi cosa architettata dai bolscevichi, che diedero fuoco ai debiti dello zar quando salirono al potere.

La situazione è resa ancora più incredibile da due fatti. In primo luogo, il default contemporaneo si è verificato al centro dell’ordine finanziario, non alla sua periferia. Ciò lo rende sbalorditivo e diverso da qualsiasi altro. In secondo luogo, è stato preparato in un paio d’ore dal personale del governo degli Stati Uniti. Le precedenti discussioni sulle sanzioni avevano sempre considerato la rimozione della Russia da SWIFT come l’arma assoluta. Il grande congelamento dei beni russi non è mai apparso sulla stampa.

I nostri leader nel pensiero e nell’azione, quelli al vertice della gerarchia politica e finanziaria e dei media aziendali, hanno violato la prima regola, la regola indispensabile, la regola su cui è stato costruito il nostro grande edificio finanziario. Piena fede e credito non erano solo una frase; era uno stile di vita. L’idea di un nuovo modello di civiltà generò regole che la maggior parte dei principi e dei popoli giunsero a rispettare. Non piu.

Il commento è ignaro di quello che sarebbe stato il primo pensiero di persone di queste epoche lontane. Il commento è tipo, ehi, è il 21° secolo e ci occuperemo delle conseguenze in seguito.

Cassandra vorrebbe rispondere: la ‘Grande Espropriazione’ verrà considerata come l’equivalente finanziario dell’Operazione Barbarossa, che seminava il terrore in tutto ciò che si trovava sul suo cammino ma che ha creato, attraverso l’eccessiva estensione e l’arroganza, le basi per il suo successivo capovolgimento. I nostri leader, i nostri ‘oligarchi’, non si sono necessariamente sparati ai piedi con queste misure, ma hanno sicuramente sparato ai loro popoli e non sembrano preoccuparsene.