L’approccio generale della Cina alle azioni russe nelle regioni vicine è stato quello di ridurre al minimo il suo coinvolgimento. Dopo che la Russia ha invaso la Georgia nel 2008, Pechino ha rifiutato di riconoscere le dichiarazioni di indipendenza degli stati de facto dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, ad esempio.

Oggi, di fronte a un numero crescente di restrizioni già imposte alle aziende cinesi dagli Stati Uniti, Pechino potrebbe essere più disposta a fornire un’ancora di salvezza economica alla Russia, e ai compari del presidente Putin in particolare. La Cina ha avuto la tendenza a essere molto critica nei confronti delle sanzioni in generale, e in particolare di quelle imposte dagli Stati Uniti alla Russia.

Dopo l’annessione della Crimea, Pechino ha offerto sostegno politico a Mosca, ma ha agito con moderazione quando si è trattato di fornire aiuti economici per paura che le società cinesi fossero prese di mira da sanzioni secondarie.

In Ucraina, ci sono state proposte che la Cina potrebbe aiutare la Russia dietro le quinte . Ma non è ancora chiaro fino a che punto la Cina si spingerebbe per assistere la Russia in questo senso.

Le relazioni economiche dell’Ucraina

Mentre l’Ucraina è un importante partner economico per la Cina e un importante fornitore di prodotti agricoli, Pechino deve aver realizzato le barriere alla sua influenza. Le relazioni politiche sono rimaste basse dalla rivoluzione di Maidanin Ucraina nel 2014, considerata dall’élite cinese come un altro esempio di azione sponsorizzata dall’Occidente.

L’Ucraina ha fornito alla Cina tecnologia militare che la Russia non era disposta a vendere, ma la crescente influenza degli Stati Uniti a Kiev ha rallentato la cooperazione tecnologica militare tra i due stati. Cercando di impedire il trasferimento di tecnologia, gli Stati Uniti hanno in effetti silurato la vendita del produttore di motori ucraino, Motor Sich, alla società cinese Skyrizon Aircraft .

Nel 2014, dopo che la Russia ha annesso la Crimea, la reazione cinese è stata attenuata, con la Cina che si è astenuta dalla condanna dell’annessione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Cina non ha dato alcun riconoscimento esplicito all’incorporazione della Crimea da parte della Russia. Infatti, all’epoca Pechino accusava l’Occidente di doppio standard .

Il ministero cinese degli Affari esteri si è preso il suo tempo per formulare la sua posizione relativa all’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022. Quando alla fine ha rilasciato una dichiarazione, pur non approvando esplicitamente le azioni della Russia, Pechino ha suggerito che gli Stati Uniti stavano “versando petrolio ” sulle fiamme del conflitto e “esaltando” la prospettiva della guerra. La Cina, ha affermato, aveva invece esortato le parti ad aderire agli accordi di Minsk e richiesto una riduzione dell’escalation .

Il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando telefonicamente con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ha dichiarato un sostegno generale alla “sovranità e integrità territoriale di tutti i Paesi” aggiungendo che “la Cina riconosce il contesto storico complesso e speciale della questione ucraina ”.

La formulazione somigliava alla reazione di Pechino all’annessione della Crimea, ma nel contesto attuale può essere interpretata come il sostegno indiretto della Cina all’uso della forza militare da parte della Russia. Anche il fatto che la Russia non debba preoccuparsi del suo fianco orientale ha aiutato, poiché Mosca potrebbe spostare truppe dal distretto militare orientale per aiutare con l’accumulo di truppe intorno all’Ucraina .

La Cina è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con diritto di veto e responsabilità per la pace e la sicurezza internazionale. La Cina si posiziona sempre più come una “potenza responsabile globale” e assume un ruolo più attivo negli affari internazionali in linea con il suo potere economico. Ad esempio, partecipa alle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e sollecita la mediazione e la diplomazia nelle controversie internazionali. Questa immagine potrebbe diventare più difficile da mantenere con l’escalation del conflitto militare in Ucraina.

Anche la Cina guarderà con attenzione alla risposta degli Stati Uniti. Alcuni suggeriscono che questo potrebbe essere un proxy di come gli Stati Uniti potrebbero reagire a qualsiasi azione cinese su Taiwan , ma le due situazioni non dovrebbero essere confuse poiché hanno le loro dinamiche. L’impegno di Washington per la difesa di Taiwan è più forte di quello dell’Ucraina.

Il rapporto USA/Cina

Il deterioramento delle relazioni sino-americane è il fattore principale nell’approvazione implicita da parte di Pechino dell’attacco della Russia contro l’Ucraina. Già nel 2014, la Cina stava intensificando il suo impegno politico ed economico con gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Pechino ha iniziato a costruire le proprie istituzioni multilaterali, come la Belt and Road Initiative e la Asian Infrastructure Investment Bank, sperando di ottenere gradualmente più voce in capitolo nell’ordine internazionale. L’unificazione pacifica con Taiwan governata dal Kuomintang (un partito politico taiwanese) sembrava fattibile.

Ma oggi Cina e Stati Uniti si scontrano in diversi campi, dal Mar Cinese Meridionaleal cyberspazio e alla tecnologia. Pechino ha ridimensionato i suoi investimenti esteri . Gli stati europei, a loro volta, sono diventati sospettosi delle intenzioni cinesi, con l’UE che ha definito la Cina un “concorrente economico” e un “rivale sistemico” in alcune aree delle relazioni.

Nel frattempo, il Partito Democratico Progressista al governo di Taiwan dal 2016 è determinato a mantenere l’indipendenza de facto, soprattutto dopo che la repressione di Pechino su Hong Kong ha dimostrato la vacuità del principio “un paese, due sistemi”.

All’inizio di febbraio, Putin e Xi si sono incontrati alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Alcuni hanno suggerito che Putin stesse aspettando la fine dei Giochi prima di iniziare un’invasione dell’Ucraina . Se le Olimpiadi siano state un fattore è discutibile. Tuttavia, l’attacco militare russo all’Ucraina crea un’utile distrazione, distogliendo l’attenzione degli Stati Uniti dalla Cina, pochi giorni dopo che Washington ha pubblicato la sua nuova strategia indo-pacifica .

Nel complesso, la Cina ha meno da perdere nel sostenere l’ aggressiva politica estera russa rispetto a dieci anni fa.