Un risultato innegabile dell’aggressione russa in Ucraina finora è una diffusa percezione di un profondo cambiamento nella politica estera e di sicurezza tedesca.

Nel suo storico discorso al Bundestag del 27 febbraio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato una serie di misure impensabili solo poche settimane prima. Comprendeva un aumento del budget militare fino al 2% del PIL tedesco (dall’1,5% nel 2021), un fondo speciale di 100 miliardi di euro per l’aggiornamento della Bundeswehr (esercito tedesco) e una spinta per deviare il tedesco dipendenza energetica dalla Russia, che fornisce fino al 40% del fabbisogno di gas della Germania, congelando efficacemente il gasdotto Nordstream 2.

Sebbene questi cambiamenti sembrino impressionanti, solo il tempo dirà se rappresentano un cambiamento strategico veramente sistemico nella politica estera e di sicurezza tedesca piuttosto che una risposta di emergenza una tantum. Innanzitutto, sono una reazione alla brutale invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e alle accuse di lunga data degli alleati occidentali e di alcuni tedeschi secondo cui Berlino è stata incapace di fronte all’aggressione russa.

Queste accuse precedono da tempo l’effettiva invasione di febbraio, ma sono diventate sempre più acute nel periodo precedente. La presunta posizione “pacifista” della Germania – in particolare il suo ostinato rifiuto di uccidere Nordstream 2 per sempre e di inviare armi letali in difesa dell’Ucraina – è stata invariabilmente denunciata come prova di ingenuità, codardia, dipendenza dal gas russo o corruzione. L’ex cancelliere Gerhard Schroeder, membro del consiglio di Rosneft, un gigante petrolifero statale russo, è stato oggetto di particolare disprezzo.

Questa, ovviamente, è una grossolana semplificazione. Per comprendere la riluttanza tedesca ad essere tra le nazioni più ardenti quando si tratta di affrontare la Russia, si deve fare i conti con l’eredità dell’Ostpolitik, una politica di impegno dell’era della Guerra Fredda con l’allora Unione Sovietica, sostenuta nei primi anni ’70 da il cancelliere socialdemocratico Willy Brandt e il suo visionario ministro degli esteri Egon Bahr. Questa politica ha cercato di trasformare positivamente l’Unione Sovietica e altri paesi del “blocco orientale” attraverso il dialogo commerciale e diplomatico. Nello spirito, l’Ostpolitik non era così diversa dalla distensione perseguita all’epoca dal presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. E proprio come l’intervento di Nixon nei confronti del leader sovietico Leonid Breznev, fu straordinariamente pragmatico: fu lanciato nel 1969, un anno dopo che i carri armati sovietici avevano schiacciato la Primavera di Praga in Cecoslovacchia.

Contrariamente a un malinteso diffuso, tuttavia, gli interessi economici non erano la forza trainante dell’Ostpolitik. Era piuttosto un senso di colpa storico per le atrocità naziste commesse in Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale. Questa sensazione si è tradotta in un’urgenza esclusivamente tedesca di comprendere la Russia, le sue politiche, le sue motivazioni e persino la psicologia. I ricordi della seconda guerra mondiale e la conseguente convinzione che la Germania e la Russia non avrebbero mai più dovuto essere nemiche erano alla base dell’Ostpolitik. Il commercio è stato determinante per riempire di sostanza questo quadro, ma non è mai stato una motivazione primaria.

Nel corso degli anni, tuttavia, in particolare dalla metà degli anni 2000, la classe politica tedesca è caduta in un certo compiacimento rifiutandosi di riconoscere adeguatamente i segni della svolta autoritaria e della crescente assertività della Russia nella sua politica estera.

Il cambiamento democratico in Russia attraverso il commercio e gli oleodotti evidentemente non si è concretizzato. Ma quel fallimento non è stato accompagnato da una riconcettualizzazione dell’Ostpolitik. Il pensiero strategico, un segno distintivo del tandem Brandt-Bahr, ha lasciato il posto ad aggiustamenti tattici alla geopolitica in evoluzione in Europa. Sebbene il successore di Schroeder, Angela Merkel, meriti il ​​merito delle sue capacità di gestione delle crisi e sia stata in grado di guadagnarsi il riluttante rispetto di Mosca, le vulnerabilità strategiche della Germania, come lo stato disastroso del suo esercito e l’eccessiva dipendenza energetica dalla Russia, sono state in gran parte trascurate.

Questo, nonostante il fatto che la Germania fosse l’obiettivo preferito della campagna di Mosca per indebolire l’UE e i suoi Stati membri. Il regime di Putin ha cercato di sfruttare la crisi dei rifugiati nel 2016 per rafforzare le forze anti-immigrazione di estrema destra, come il partito Alternative für Deutschland, che l’intelligence tedesca ha posto sotto sorveglianza come una minaccia all’ordine democratico del paese. Fu uno shock per molti tedeschi che, dopo aver subito perdite colossali combattendo il nazismo, la Russia avrebbe coltivato partiti estremisti in Europa.

L’invasione dell’Ucraina ha fornito una resa dei conti finale per l’Ostpolitik vecchio stile. Tuttavia, è meno chiaro cosa prenderà il suo posto. Che l’apparente inversione di marcia di Scholz sulla difesa sia più una reazione all’ambiente in evoluzione che un prodotto di una visione strategica coerente è sottolineato dal fatto che l’eccezionale spesa senza precedenti è incanalata attraverso un fondo una tantum, integrato, piuttosto che un aumento del bilancio regolare della difesa. Ciononostante, dovrà convincere gli scettici all’interno del suo stesso Partito socialdemocratico che si sentono a disagio per un aumento così drastico del bilancio militare.

Anche i vicini della Germania dovranno essere impegnati diligentemente. Sebbene una Germania pacifica e democratica governata dai suoi partiti centristi non possa in alcun modo essere descritta come una minaccia, a lungo termine una Germania militarmente potente potrebbe evocare alcune associazioni storiche sgradite nel continente. Potrebbe non esserci modo di aggirare questo se la Germania vuole stabilire una presenza più muscolosa nel concerto europeo. Questo è probabilmente ciò che ha suggerito Romano Prodi, ex primo ministro italiano, quando ha affermato che i quattro paesi più grandi dell’UE – Germania, Francia, Italia e Spagna – uniscono le forze come avanguardia di una nuova e più efficace politica estera e di sicurezza comune.

In termini strategico-militari, ciò significherebbe, prima di tutto, sposare il potere appena ritrovato della Germania con il concetto francese di autonomia strategica dell’UE. La probabile rielezione del presidente francese Emmanuel Macron nell’aprile 2022 fornirà tempo e spazio a lui e Scholz per lavorare insieme per forgiare quell’alleanza.

Con tutti gli investimenti necessari nell’hard power, tuttavia, Berlino dovrebbe stare attenta a non sprecare il suo soft power. In effetti, in luoghi come il Medio Oriente, il fascino della Germania sta nel fatto che non è vista come una potenza militarista, a differenza della Francia o della Gran Bretagna, con il loro lungo e violento passato coloniale nella regione. L’apparente fine del pacifismo tedesco non deve essere confuso con gli istinti tedeschi, che negli ultimi tempi si sono dimostrati molto più solidi di quelli dei suoi più bellicosi alleati anglosassoni: l’opposizione di Berlino alla disastrosa invasione dell’Iraq ne è un esempio lampante. Non c’è bisogno di scartare il sano scetticismo tedesco sulle soluzioni militari come misure di prima istanza.

Il riarmo della Germania è solo una parte di una risposta necessaria all’aggressione russa in Ucraina. È in corso una revisione più ampia della politica estera e di sicurezza del Paese. Sebbene la vecchia Ostpolitik abbia fatto il suo corso, conserva ancora alcune lezioni valide, vale a dire che la diplomazia con gli avversari è uno strumento essenziale dell’arte di stato. Dopo la guerra in Ucraina, la Russia sarà ancora il più grande vicino d’Europa. Alcuni ponti dovranno essere preservati per ricostruire il rapporto in futuro.