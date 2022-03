Il discorso del 25 marzo del capo di stato maggiore russo, il generale Sergei Rudskoi, è stata un’ammissione del fallimento della Russia nella guerra in Ucraina.

Il generale Rudskoi ha dichiarato che “la prima fase dell’operazione è stata completata”. In effetti, il piano russo iniziale è stato sconfitto. Questo era chiaramente per minacciare Kiev in modo da provocare una fuga del governo ucraino, un crollo della resistenza ucraina e un regime dominato dalla Russia in Ucraina.

Invece, metà delle forze russe dispiegate sono state combattute fino a un punto morto fuori Kiev, e il resto sta facendo solo progressi glaciali nel sud e nell’est. Di conseguenza, il Cremlino ha abbandonato la sua strategia di prendere Kiev e, come annunciato dal generale Rudksoi, ridistribuirà le sue forze per concentrarsi sul completamento del controllo russo delle province orientali di Donetsk e Lugansk.

Alla vigilia della guerra, la Russia riconobbe l’indipendenza delle repubbliche del Donbas sull’intero territorio di queste due province. A quel tempo, i separatisti filorussi controllavano solo una parte del loro territorio e, dopo più di un mese di guerra, l’esercito russo non è ancora riuscito a occupare il resto, nonostante un aspro assedio della loro terza città più grande, Mariupol.

È chiaro che la Russia ora si concentrerà sul consolidamento della sua posizione nell’Ucraina orientale. Nelle parole del generale Rudskoi,

“L’obiettivo principale [di quella che la Russia chiama la sua “operazione speciale”]è fornire assistenza al popolo delle repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk…

Era impossibile raggiungere questo obiettivo con mezzi politici. Kiev ha pubblicamente rifiutato di attuare gli accordi di Minsk…

In queste condizioni, è stato possibile aiutare le repubbliche di Donetsk e Lugansk solo fornendo loro assistenza militare”.

Il governo e l’esercito russo stanno ora cercando di trovare scuse per la mancata cattura di Kiev e di altre città:

“Il pubblico e gli esperti individuali si chiedono cosa stiamo facendo nell’area delle città ucraine bloccate.

Queste azioni sono condotte con l’obiettivo di causare tali danni alle infrastrutture militari, alle attrezzature, al personale delle forze armate ucraine, i cui risultati consentono non solo di incatenare le loro forze e non danno loro l’opportunità di rafforzare il loro raggruppamento nel Donbass, ma non permetterà loro di farlo fino a quando l’esercito russo non libererà completamente i territori della DPR e della LPR.

Inizialmente, non avevamo in programma di assaltarli per prevenire la distruzione e ridurre al minimo le perdite tra il personale e i civili.

E sebbene non escludiamo tale possibilità, tuttavia, quando i singoli gruppi completano i loro compiti e vengono risolti con successo, le nostre forze e i nostri mezzi si concentreranno sulla cosa principale: la completa liberazione del Donbass”.

La verità è che le forze russe hanno sofferto così pesantemente nelle prime settimane di guerra che un’offensiva più ampia e la cattura di molte più grandi città ucraine sono ora impossibili. Una volta che la città di Mariupol e il restante territorio del Donbas saranno presi – cosa che Mosca spera di completare nella prossima settimana circa – è probabile che l’esercito russo si metta sulla difensiva nel territorio che ha occupato. Potrebbe anche dichiarare un cessate il fuoco unilaterale combinato con un’offerta di condizioni di pace, e sostanzialmente sfidare gli ucraini a contrattaccare, con il rischio di incorrere a loro volta in pesantissime perdite.

La sconfitta del piano iniziale di invasione russa è un episodio piuttosto interessante nella storia militare, non perché implichi qualcosa di nuovo, ma, al contrario, perché conferma tutta una serie di canuti cliché su strategia e tattica — cliché che, per alcuni militari , devono essere reimparati nel modo più duro in ogni guerra.

La prima e la più antica di queste è la massima del classico pensatore militare cinese Sun Tzu: “Conosci il tuo nemico”. Alla base di tutti i fallimenti militari russi nella guerra finora c’è la loro totale sottovalutazione della determinazione e dell’abilità della difesa ucraina. L’esercito russo sembra aver basato la sua valutazione dell’esercito ucraino sulle sue misere condizioni nel 2014, nonostante il fatto che uno dei motivi di questa invasione fosse proprio perché gli Stati Uniti avevano fatto così tanto per rafforzare le forze armate ucraine. Sembrerebbe che una volta che Putin e la sua cerchia immediata abbiano deciso per la guerra, qualsiasi intelligence che mettesse in dubbio questa decisione sia stata semplicemente esclusa o ignorata (come con l’amministrazione Bush alla vigilia dell’invasione dell’Iraq nel 2003).

Di conseguenza, i pianificatori dell’invasione russa non capirono né applicarono la massima di Napoleone, secondo cui “in guerra, il fattore morale rispetto a quello fisico è tre a uno”. Il gen. Bonaparte stava ovviamente esagerando per effetto retorico. Gli eserciti francesi delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche non avrebbero vinto senza una superba artiglieria moderna e gli ucraini non sarebbero stati in grado di resistere all’esercito russo senza i missili anticarro Javelin forniti dalla NATO e i missili antiaerei Stinger.

Allo stesso tempo, è chiaro che il morale ucraino superiore — una caratteristica degli uomini che lottano per difendere le proprie case — ha giocato un ruolo importante; e questo è qualcosa che gli stessi russi dovrebbero capire dalla loro stessa storia nella seconda guerra mondiale, quando lo spirito combattivo dell’esercito sovietico aumentò man mano che i nazisti penetravano in Russia e Ucraina.

Il notevole numero di alti ufficiali russi che secondo quanto riferito sono stati uccisi in azione in questa guerra più recente testimonia il loro coraggio personale e la devozione al dovere, ma il fatto che si siano sentiti obbligati a guidare e ispirare i loro soldati dal fronte è un’indicazione abbastanza chiara di seri problemi di morale nella base russa.

La sottovalutazione del nemico portava ai classici errori di strategia militare: forze inadeguate per il compito loro assegnato e dispersione di quelle forze di fronte al nemico. I russi hanno attaccato un paese di 233.000 miglia quadrate da sei diverse direzioni con meno di 200.000 uomini e, di conseguenza, hanno fallito quasi ovunque. Ciò enfatizza la vecchia lezione, che qualsiasi generale di successo nella storia avrebbe potuto insegnare: le armi relative e la potenza aerea sono ovviamente importanti, ma anche la concentrazione della massa in un punto particolare è ancora la chiave per la vittoria.

“Arrivare al primo posto con il massimo”, come avrebbe detto (forse in modo apocrifo) il generale confederato Nathan Bedford Forrest durante la guerra civile americana.

Infine, c’è il ruolo delle città e della guerra urbana. Man mano che l’urbanizzazione globale cresce e cresce, questa diventerà una caratteristica distintiva delle guerre future. Ciò che ha frenato soprattutto l’avanzata russa è stata la prontezza dei difensori ucraini – come i ceceni a Grozny – a resistere nelle aree urbane che si estendono in gran parte dell’Ucraina orientale e meridionale. Le aree e le popolazioni coinvolte fanno impallidire il numero degli attaccanti russi.

La guerra urbana ha contrastato la superiorità della Russia in termini di armature e potenza aerea e ha massimizzato l’efficacia delle armi della fanteria ucraina. Ciò ha costretto i russi (come gli americani a Mogadiscio, Fallujah, Hue e altrove) a ricorrere a un’enorme potenza di fuoco per rimuovere i difensori e, di conseguenza, a subire gravi danni politici dalla conseguente distruzione e vittime civili.

In altre parole, le difficoltà della Russia sono state dovute non solo a una serie notevole di errori russi, ma anche ad alcuni fattori che hanno sempre favorito difensori ben armati e altamente motivati ​​che combattono nelle proprie città. Dopo il ritorno della pace, questa lezione sarà la migliore garanzia di sicurezza dell’Ucraina contro future invasioni russe. Dovrebbe anche essere un deterrente per qualsiasi altra grande potenza che pianifica un’aggressione futura.