Le conseguenze economiche dei conflitti armati hanno ricevuto un’attenzione diffusa almeno fin da quando John Meynard Keynes ne scrisse nel 1919 in relazione alla Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, mentre il mondo si prepara a una possibile guerra in Ucraina, sappiamo ancora relativamente poco dell’interazione tra conflitti e mercati finanziari.

Una cosa che possiamo dire è che anche durante i grandi conflitti armati, i mercati finanziari hanno spesso funzionato in modo relativamente fluido. Un chiaro esempio è la Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte delle persone probabilmente ritiene che ci sia stato un forte calo nel mercato azionario nel settembre 1939 con l’invasione della Polonia, o dopo il bombardamento di Pearl Harbor nel dicembre 1941. Eppure, come si vede dal seguente grafico del Dow Jones Industrial Nella media, non è quello che è successo.

Il mercato invece toccò il fondo molto prima, nel 1938, quando Hitler annesse l’Austria come parte del suo piano Anschluss per riunire tutte le persone di lingua tedesca in Europa. Questo è stato il primo segnale concreto della costruzione di una guerra globale.

Fino alla caduta della Francia nella primavera del 1942, i mercati rimasero estremamente soddisfatti del conflitto armato in corso. Infatti, dopo aver toccato nuovamente il minimo nel 1942, il mercato iniziò una corsa rialzista ben prima della fine della guerra. Ciò forse rifletteva l’ipotesi che gli alleati stessero iniziando a mettere insieme le loro azioni. Con l’intervento a piena forza degli Stati Uniti verso la fine di quell’anno, vincere la guerra cominciava a sembrare una possibilità concreta.

Gli eventi della Seconda Guerra Mondiale mostrano una caratteristica fondamentale dei mercati finanziari: reagiscono bruscamente solo a eventi imprevisti, mentre i ‘focolai’ ampiamente attesi sono prezzati (già presi in considerazione nelle valutazioni) con largo anticipo. Quindi, per esempio, l’attacco dell’11 settembre ha innescato una violenta reazione sui mercati finanziari, ma le occupazioni militari in gran parte previste dell’Afghanistan e dell’Iraq sono state in gran parte ignorate.

Ciò è probabilmente correlato alla natura stessa dei mercati finanziari. Gli investitori odiano l’incertezza più di ogni altra cosa e ci sono poche situazioni più incerte della minaccia di una guerra. Quando inizia un conflitto armato, tuttavia, in una certa misura l’incertezza si risolve e il capitale viene riallocato.

Ucraina e mercati

Queste osservazioni possono forse aiutare a spiegare la compiacenza dei mercati finanziari internazionali in risposta all’annuncio della Russia di riconoscere come Stati indipendenti i territori dell’Ucraina orientale di Donestk e Lugansk e di inviare forze di ’mantenimento della pace’ per aiutarli a difenderli da Kiev. L’S&P 500, i principali mercati azionari europei e il VIX (che misura la volatilità del mercato) si sono mossi a malapena su base giornaliera in risposta. D’altra parte, l’indice del mercato azionario russo è sceso di circa il 10%.

Ciò potrebbe significare che i mercati dei capitali internazionali hanno già valutato i rischi di un (minore) conflitto con la Russia come parte del calo dei prezzi delle azioni negli ultimi due mesi. L’opinione potrebbe essere che, per quanto grave possa essere questa escalation, è improbabile che abbia un impatto materiale sui fondamentali economici o sui profitti aziendali degli Stati Uniti, dell’UE o del Regno Unito. In tal caso, data l’importanza strategica della Russia come esportatore netto di gas naturale e petrolio, in particolare verso l’UE, questa ipotesi potrebbe essere quanto meno discutibile.

Nel frattempo, il calo del mercato azionario russo potrebbe riflettere la convinzione che le sanzioni occidentali influenzeranno principalmente l’economia russa. Naturalmente, esiste la possibilità di effetti di contagio tra i Paesi, in particolare i vicini della Russia, ma sono difficili da quantificare poiché dipendono dall’esposizione dei singoli Paesi all’economia russa.

In ogni caso, i mercati sono stati condizionati a non reagire in modo eccessivo a shock politici e geopolitici ampiamente previsti. Tuttavia, bisogna tener presente che i gasdotti russi alimentano molte parti d’Europa. Il prezzo del gas naturale in Europa è già salito dell’11% dall’annuncio di Putin, mentre il greggio Brent è salito dell’1%.

Se la Russia chiudesse il rubinetto del gas o venisse danneggiata la sua infrastruttura petrolifera, potremmo facilmente assistere a un aumento maggiore del prezzo di queste risorse, che alimenterebbe l’inflazione già elevata. Le interruzioni ai porti intorno al Mar Nero e al Mar Baltico potrebbero anche esacerbare le continue interruzioni della catena di approvvigionamento globale, che potrebbero influire a breve termine sulla ripresa sia dell’Europa che del Regno Unito dalla pandemia.

In altre parole, mentre il compiacimento del mercato potrebbe avere una logica, dovrebbe essere preso con il proverbiale ‘granello di sale’. E tutto questo partendo dal presupposto che un’eventuale escalation in Ucraina dovrebbe essere limitata all’area del Donbas. Sfortunatamente, questo resta da vedere.