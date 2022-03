Nel 1942, un cittadino della città meridionale dell’Unione Sovietica di Rostov-on-Don ha ricordato il suo bombardamento, documentato nel libro ‘Rostov Under the Shadow of the Swastika‘ di Vladislav Vyacheslavovich Smirnov: «Le bombe caddero nella regione del giardino della città su una folla di persone. C’erano molti cadaveri. Hanno portato via il maledetto guazzabuglio sui carri. Era difficile da guardare! Qual era l’obiettivo di un simile bombardamento? E ‘difficile da dire. Non c’erano oggetti di guerra importanti nelle vicinanze. Forse era per intimidire le persone».

Questa intuizione, generata durante la seconda guerra mondiale quando Rostov sul Don era attaccata dall’esercito tedesco, è venuta in mente leggendo i resoconti della guerra in corso in Ucraina. Come questo cittadino ha appreso in prima persona, gli invasori stranieri che tentano di catturare una città hanno messo in particolare pericolo i civili innocenti attaccando gli edifici in cui si radunano e trascorrono la loro vita.

Oggi assistiamo ad attacchi aerei contro città ucraine che colpiscono ambulanze e strutture mediche, edifici universitari, complessi di appartamenti e posti di blocco per l’evacuazione dei civili.

Nelle città di tutta l’Ucraina, a causa dei bombardamenti delle strade residenziali e delle piazze centrali, gli abitanti sono stati costretti a rifugiarsi.

Durante la seconda guerra mondiale, la città di Kharkiv fu teatro di molteplici battaglie separate in tre anni che imperversarono attorno ai civili. Il fisico sovietico Mark Azbel, nato a Kharkiv, descrisse il ritorno in città da adolescente nel 1944, dicendo: «Immagina: camminando lungo una strada un tempo familiare non vedi quasi nessun edificio su entrambi i lati; nient’altro che macerie». Molti ucraini non devono più immaginare, proprio come non dovevano farlo i loro nonni e bisnonni.

Non abbiamo bisogno di guardare indietro fino alla seconda guerra mondiale per vedere il pericolo che i civili devono affrontare quando la loro città è sotto attacco. Durante la guerra in Siria, a cui ha partecipato l’aviazione russa, la battaglia di Aleppo del 2016 ha comportato un bombardamento aereo di massa di obiettivi civili come gli ospedali.

In Europa, durante le guerre successive alla disgregazione della Jugoslavia negli anni ’90, furono bombardati i civili nelle città bosniache di Sarajevo, Tuzla e Gorazde.

Putin ha ripetutamente richiamato l’attenzione alla seconda guerra mondiale, sostenendo che le truppe russe sono in Ucraina per ‘de-nazificare’ e liberare il Paese, presumibilmente a beneficio degli ucraini. Molti hanno già sottolineato quanto sia ridicolo questo argomento.

E ironicamente, le tattiche dell’esercito russo sono simili a quelle degli invasori tedeschi dell’URSS durante la seconda guerra mondiale, non ai difensori sovietici. Sono le forze russe a creare terrore civile su una scala che non si vedeva nell’Europa orientale dagli anni ’40, con l’auspicio di assumere il mantello della lotta sovietica contro il nazismo.

Se Putin avesse davvero voluto imparare una lezione dalle esperienze ucraine e russe della seconda guerra mondiale, avrebbe potuto prendere a cuore questo: civili innocenti muoiono quando gli invasori attaccano le città, e quegli invasori saranno correttamente incolpati e demonizzati dalla popolazione.

Le esperienze civili sono anche influenzate da quanto prolungata stata un’invasione. Quando le truppe nemiche arrivano e partono -periodi di invasione e ritirata- il pericolo aumenta per i civili perché è allora che è più probabile che vi sia violenza indiscriminata. Il comportamento militare cambia, diventando spesso sempre più contenuto, quando le truppe si sentono al sicuro nel controllo di una città. Con questo in mente, non è di buon auspicio per i civili che le truppe russe si muovano più lentamente del previsto e si trovino coinvolti in lunghi scontri con un esercito ucraino resiliente.

Le prove, incluso un articolo di notizie in lingua russa pubblicato prematuramente il 26 febbraio che celebrava una rapida vittoria russa, suggeriscono che gli invasori non si aspettavano di affrontare così tanta resistenza. Durante la seconda guerra mondiale, la crescente frustrazione militare tedesca, causata da risposte militari sovietiche inaspettatamente feroci, provocò un aumento delle vittime civili durante le invasioni.

Oggi in Ucraina, ora nel mezzo di una guerra su vasta scala, la fuga diventa sempre più difficile anche per i non combattenti. Quasi tre milioni sono già stati costretti a fuggire, ma le evacuazioni sono sempre più complicate in molte città sotto il pesante attacco russo.

I corridoi temporanei per la ritirata dei civili sono stati negoziati durante i colloqui tra funzionari ucraini e russi il 3 marzo. Ma le città ucraine sudorientali come Mariupol non sono state in grado di evacuare i loro residenti, né di avere accesso al cibo e alle medicine di cui hanno tanto bisogno, perché il promesso cessate il fuoco russo non si è concretizzato.

L’apparente riluttanza delle truppe russe sul campo a sospendere i loro attacchi suggerisce che evitare vittime civili non è, in pratica, una priorità assoluta. Negli ultimi giorni è diventata possibile l’evacuazione dalla città di Sumy, ma i residenti di diverse altre città, tra cui Mariupol, rimangono intrappolati.

Il 9 marzo un ospedale ostetrico della città è stato colpito da un attacco aereo, uccidendo infine la donna incinta al centro di una foto iconica della carneficina.

L’analisi delle passate esperienze di guerra rafforza l’urgenza di creare e mantenere opzioni per l’evacuazione dei civili, ove possibile. Ma queste esperienze suggeriscono anche che è sempre più probabile che i civili siano costretti sopportare il peso della crescente frustrazione delle truppe russe mentre il conflitto si estende.

Più a lungo dura questa guerra, maggiore è il pericolo che i civili dovranno affrontare, in particolare i residenti delle città assediate dagli invasori russi.