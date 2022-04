Il 14 marzo, una giornalista della TV di stato russa di nome Maria Ovsyannikova è entrata sul set di un telegiornale in diretta sul principale canale televisivo statale russo con in mano un cartello con messaggi contro la guerra in inglese e russo. In poche ore, ha dovuto affrontare un’indagine penale ai sensi di una nuova legge russa contro il ‘scredito’ delle forze armate del Paese adottata appena dieci giorni prima della protesta di Ovsyannikova, accuse che comportano pene fino a 15 anni di reclusione.

Nelle tre settimane trascorse da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina, molti russi hanno cercato di esprimere la loro opposizione alla guerra brutale e distruttiva del loro Paese. Secondo il gruppo per i diritti umani OVD-Info, quasi 15.000 russi in oltre 150 città sono stati detenuti per proteste contro la guerra, di cui oltre 5.000 il 6 marzo. Date le potenziali conseguenze, questi atti dimostrano chiaramente coraggio e convinzione. Meno chiara, tuttavia, è la portata dell’opposizione generale dell’opinione pubblica russa alla guerra.

La questione del sentimento contro la guerra in Russia è importante. Alcuni esperti e politici vedono l’opposizione del pubblico russo come una potenziale via d’uscita dalle tragiche circostanze attuali. Altri, indicando i numeri dei sondaggi e le dimostrazioni pubbliche di militarismo, vedono l’opinione pubblica russa come ampiamente favorevole alla guerra e persino complice. Sia l’ottimismo della prima prospettiva che il pessimismo della seconda sono fuori luogo. Sebbene ci siano alcune prove che la guerra contro l’Ucraina sia impopolare tra il pubblico russo, le realtà politiche della Russia di Putin significano che questo sentimento non si rifletterà nei sondaggi di opinione.

Un sondaggio nazionale condotto una settimana dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia ha rilevato che il 58% dei russi ha sostenuto la guerra mentre il 23% si è opposto. Come per qualsiasi ricerca sull’opinione pubblica condotta in paesi autoritari, quei numeri devono essere considerati nel contesto. Nella Russia contemporanea, dove il dissenso è completamente criminalizzato, è inevitabile che una parte significativa degli intervistati abbia paura di condividere opinioni contrarie al governo Putin e alle sue politiche.

Un altro avvertimento per la visualizzazione di questi risultati è l’ambiente mediatico russo, che è dominato da organi di informazione controllati dallo stato che spingono linee di propaganda coordinate per creare un’immagine falsa di una “operazione speciale militare” nascondendo i veri obiettivi e costi della guerra. Se i media mainstream in Russia potessero coprire onestamente le atrocità militari russe in città come Kharkiv, Kiev e Mariupol, il sostegno alla politica di Putin in Ucraina potrebbe diminuire drasticamente.

Un modo per comprendere questa potenziale reazione è considerare fino a che punto il regime di Putin è andato per impedire al pubblico di apprendere la realtà della guerra. Uno dei primi passi del governo dopo l’invasione è stato il rapido passaggio di una nuova legge sul “scredito delle forze armate” che ha avuto l’effetto di spingere pesantemente i media all’autocensura minacciando lunghe pene detentive contro chiunque riferisse accuratamente sulla guerra.

Il governo russo ha anche bloccato molte delle poche testate giornalistiche indipendenti russe rimaste, nonché le principali piattaforme di social media internazionali tra cui Twitter e Facebook. L’anno che ha preceduto la guerra ha visto una forte escalation nella lunga campagna del regime di Putin contro i media indipendenti russi, con dozzine di punti vendita aggiunti all’elenco degli “agenti stranieri” del paese e nuove tattiche aggressive di estorsione impiegate per fare pressione sulle piattaforme dei social media internazionali affinché aiutino la censura sforzi.

Nonostante queste misure estreme volte a isolare i russi dalla realtà di ciò che il loro governo sta facendo in loro nome, dalle proteste pubbliche è evidente che un piccolo ma significativo numero di russi sta scoprendo la verità e che sta sconvolgendo le loro coscienze. Migliaia di russi si stanno dimostrando disposti a correre rischi personali per far sentire la propria voce; coloro che sfuggono alla responsabilità penale devono ancora affrontare la potenziale perdita di opportunità di lavoro e istruzione. In un paese di oltre 140 milioni, rappresenta una piccola frazione della popolazione. Tuttavia, ce ne sono sicuramente molti di più che si oppongono alla guerra ma non vogliono rischiare l’espulsione dall’università o la violenza della polizia per avanzare pretese su un governo che non dà valore al consenso dei governati.

Sebbene le condizioni in Russia rendano impossibile valutare livelli precisi di sostegno alla guerra, è importante respingere le idee di colpevolizzazione collettiva e riconoscere che l’opinione pubblica russa non è un monolito di sentimenti favorevoli alla guerra, né l’opinione pubblica russa è complice di politiche di governo sulle quali non ha voce in capitolo. Le sanzioni senza precedenti imposte alla Russia porteranno povertà e sofferenza a milioni di russi comuni il cui governo si rifiuta di dire loro la verità sulle politiche che persegue senza il loro consenso. Riconoscere che anche questi russi sono vittime di questa guerra non scusa il regime di Putin per la sua responsabilità per le decisioni che hanno portato a queste sanzioni, né diminuisce la sofferenza di gran lunga maggiore degli ucraini che affrontano la morte di massa e lo spostamento per mano di un esercito russo che commette diffusi crimini di guerra.

La guerra e le conseguenti sanzioni rappresentano lo sconvolgimento più significativo per la società russa dal crollo dell’Unione Sovietica. In questa fase iniziale, non possiamo prevedere con certezza gli sviluppi futuri. Ma ciò che è chiaro è che qualsiasi speranza per una Russia più pacifica richiederà l’impegno di quei russi che rifiutano la repressione e il militarismo dell’attuale governo.

Gli osservatori in cerca di ottimismo dovrebbero notare che la ricerca dell’opinione pubblica mostra che il sostegno alla guerra si è concentrato tra i russi più anziani, mentre gli intervistati nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni sono in realtà più propensi a esprimere opposizione che sostegno (39% contrario contro 29% favorevole). Piuttosto che alienare questa coorte trattandola come responsabile di un conflitto a cui si oppongono, i politici e i commentatori occidentali dovrebbero rifiutare la narrativa del Cremlino di un pubblico unito a sostegno dell’invasione di Putin ed esprimere invece solidarietà ai russi che si oppongono a questa guerra disastrosa.