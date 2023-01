Ucraina: perché Bakhmut è importante per la Russia?

Da quando la controffensiva dell’esercito ucraino ha iniziato a prendere slancio nel settembre 2022, l’esercito russo è stato in gran parte sulla difensiva. Gli attacchi di droni e missili russi continuano a prendere di mira le principali città ucraine, ma le sue forze militari si sono ritirate dai tentativi di prendere Kherson, Kharkiv o qualsiasi altro importante insediamento ucraino. Forti fortificazioni difensive costruite dalle forze armate russe e ucraine lungo la linea del fronte hanno bloccato importanti progressi poiché le truppe di entrambe le parti hanno per lo più scelto di trincerarsi.

Ma il Cremlino ha diretto migliaia delle sue forze dall’agosto 2022 ad attaccare la piccola città di Bakhmut nel Donetsk. La guerra è stata per molti versi un “conflitto vecchio stile, basato sul logoramento, su devastanti attacchi di artiglieria e su posizioni trincerate che ricordano le trincee della prima guerra mondiale”, in contrasto con alcune delle rapide offensive e controffensive che sono stati visti durante la prima parte dell’attuale conflitto.

Secondo un articolo del 10 gennaio 2023 su PBS NewsHour, il governatore sostenuto dall’Ucraina della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, “ha stimato più di due mesi fa che il 90% della popolazione prebellica di Bakhmut di oltre 70.000 persone era fuggita da quando Mosca si era concentrata sul sequestro l’intero Donbas”. I combattimenti e la distruzione si sono solo intensificati da quando Kyrylenko ha fatto questa dichiarazione, ma il Cremlino sembra intenzionato a catturare Bakhmut per scopi di propaganda e per promuovere una vittoria tattica dopo mesi di ritirata. Secondo un analista ucraino, “Bakhmut è principalmente un obiettivo politico per la Russia – viene fatto principalmente per motivi di propaganda per mostrare a tutti che dopo così tanti mesi e fallimenti totali a Kherson e Kharkiv, può ancora catturare un più o meno città significativa”, ha affermato un articolo di TRT World.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha cercato di dimostrare che le forze ucraine hanno ancora la capacità di frenare l’avanzata russa e ha fatto una visita a sorpresa a Bakhmut il 20 dicembre. Il 9 gennaio 2023, Zelenskyy ha dichiarato che la difesa della vicina città di Soledar aveva portato al guadagno di “tempo e potere aggiuntivi per l’Ucraina”. Ma le forze armate ucraine hanno dovuto dirottare “significativi rinforzi” per la battaglia da altre parti del paese da gennaio, secondo il ministero della Difesa britannico. E nonostante le pesanti perdite russe, anche le elevate perdite ucraine sono diventate una preoccupazione per Kiev.

I funzionari occidentali e ucraini hanno spesso minimizzato l’importanza strategica di Bakhmut, descrivendolo come una voragine per le forze russe che potrebbe portare a una “vittoria di Pirro”. Tuttavia, la frase “tieni Bakhmut” è diventata un grido di battaglia ucraino e la visita di Zelenskyy ha dimostrato la crescente importanza simbolica del controllo della città.

Bakhmut, tuttavia, possiede un certo valore strategico. Esistono pochi insediamenti importanti a ovest fino al fiume Dnepr, e il terreno più pianeggiante e aperto renderebbe i tentativi ucraini di rafforzare da questa direzione vulnerabili alla sorveglianza e alla potenza di fuoco russa. L’Ucraina ha anche un’infrastruttura stradale relativamente scarsa e Bakhmut funge da snodo critico delle linee di trasporto e comunicazione per le forze ucraine nella regione, comprese le linee di rifornimento strategiche per gli insediamenti controllati dall’Ucraina di Siversk, Lyman, Slovyansk e Kramatorsk.

Per la Russia, la conquista di Bakhmut le consentirebbe di interrompere queste linee di rifornimento, oltre a togliere pressione dalla battaglia sulla Kremmina controllata dalla Russia, che le forze ucraine hanno combattuto per riprendersi. Bakhmut è quindi la chiave dei tentativi russi di consolidare e stabilizzare il Donbass, dove la Russia ha combattuto dal 2014 e ha inizialmente ottenuto guadagni nel 2022, prima della controffensiva ucraina di settembre.

Prendere o distruggere importanti centri industriali nella regione del Donbass ridurrà anche la produzione industriale dell’Ucraina, causando ulteriori sofferenze alla sua economia.

Bakhmut si distingue come l’unica grande area in cui le forze russe sono all’offensiva, ma la linea del fronte è stata relativamente stabile fino a poco tempo fa. Tuttavia, per tutto il gennaio 2023, le forze russe si sono spostate sul fianco della città e hanno ottenuto crescenti guadagni nella vicina città di Soledar. Dopo settimane di combattimenti, il Cremlino ha dichiarato che Soledar era stato catturato il 13 gennaio, ciò è stato successivamente confermato dall’Istituto per lo studio della guerra e delle forze armate ucraine.

Le forze russe hanno goduto di un vantaggio sulle forze ucraine in termini di numero di artiglieria, e una rapida transizione verso un’economia in tempo di guerra da parte del Cremlino ha ulteriormente contribuito a sostenere mesi di incessanti attacchi di artiglieria da parte sua. Tuttavia, negli ultimi mesi la Russia si è rivolta a paesi come la Corea del Nord per ottenere più artiglieria e il suo fuoco di artiglieria è diminuito negli ultimi giorni, secondo funzionari statunitensi e ucraini.

Ma anche le capacità di artiglieria più limitate dell’Ucraina sono state recentemente minacciate. Nonostante le richieste di più colpi di artiglieria da 155 millimetri, i produttori occidentali hanno lottato per fornire una quantità adeguata e aumentare la produzione. Ciò ha costretto gli Stati Uniti a chiedere artiglieria alla Corea del Sud e Washington ha anche assicurato centinaia di migliaia di proiettili di artiglieria da 155 mm per l’Ucraina dalle sue scorte in Israele. Nel frattempo, secondo i funzionari della difesa degli Stati Uniti, “un terzo dei circa 350 obici di fabbricazione occidentale donati a Kiev sono fuori combattimento in un dato momento”.

I paesi occidentali si stanno ora concentrando sulla fornitura di armi più avanzate all’Ucraina, come sistemi di difesa missilistica, carri armati e veicoli corazzati. I recenti impegni del Regno Unito e del Canada a fornire all’Ucraina veicoli pesanti (così come le pressioni su Germania e Stati Uniti affinché lo facciano) senza dubbio aiuteranno le forze ucraine in prima linea. Ma con la Russia che attualmente detta dove si svolgeranno i combattimenti più feroci, la vulnerabilità di Bakhmut all’artiglieria ha reso il suo mantenimento una sfida significativa.

I gruppi di milizie locali e l’esercito russo hanno naturalmente svolto un ruolo essenziale nella battaglia in corso per Bakhmut e le regioni circostanti. Ma forse la cosa più notevole è che gran parte dei recenti progressi della Russia sono stati compiuti dalla compagnia militare privata russa Wagner.

Wagner opera in Ucraina dal 2014 e ha ampliato la sua portata in paesi dell’Africa e del Medio Oriente, mentre il proprietario dell’azienda, Yevgeny Prigozhin, ha voluto dimostrare che il suo esercito privato può raggiungere importanti obiettivi militari. Inoltre, le morti dei mercenari Wagner non vengono conteggiate come vittime russe ufficiali, rendendo più facile per il pubblico russo lo sforzo costoso di prendere Bakhmut. All’inizio di gennaio 2023, i primi combattenti Wagner, che erano “condannati segretamente graziati” reclutati dalla compagnia, sono tornati a casa dopo aver completato i loro contratti, provocando polemiche in Russia ed evidenziando il ruolo dell’attore non statale nel conflitto.

Gli osservatori occidentali e ucraini ritengono che le truppe di Wagner abbiano subito migliaia di vittime. Prigozhin, nel frattempo, ha dichiarato su un canale di telegramma nel novembre 2022 che “Il nostro obiettivo non è Bakhmut… [lo stesso] ma la distruzione dell’esercito ucraino e la riduzione del suo potenziale di combattimento, che ha un effetto estremamente positivo su altre aree, che è perché questa operazione è stata soprannominata il ‘tritacarne Bakhmut’”.

Si sospetta inoltre che Prigozhin miri a impadronirsi delle miniere di sale e gesso nella regione, in modo simile ad altri sforzi di Wagner per ottenere l’accesso alle risorse nelle zone di conflitto in Africa e Medio Oriente.

Il ruolo fuori misura di Wagner nella battaglia, così come il crescente profilo di Prigozhin in Russia, ha portato a tensioni significative tra l’oligarca e l’esercito russo. Dopo la cattura di Soledar, Prigozhin ha affermato che ciò era dovuto esclusivamente a Wagner, mentre il ministero della Difesa russo ha affermato pochi giorni dopo che la vittoria era dovuta alle forze armate russe senza menzionare i mercenari Wagner.

La disputa tra l’esercito russo e Wagner è avvenuta nel mezzo di un cambiamento di leadership tra i vertici dell’esercito russo. Valery Gerasimov, capo dello stato maggiore russo, ha sostituito Sergei Surovikin come comandante generale della campagna ucraina l’11 gennaio. Il cambiamento indica la frustrazione del Cremlino per le promesse alle prime armi delle forze armate russe. Tuttavia, il lento successo degli attacchi dell’artiglieria russa a Soledar combinato con le truppe di Wagner dimostra che i due possono lavorare insieme.

Ma Bakhmut, finora, rimane inafferrabile per il Cremlino. Qualunque parte controlli la città avrà un vantaggio su qualsiasi potenziale offensiva più avanti nel 2023 e avrà più voce in capitolo su dove si svolgeranno le prossime grandi battaglie. Mentre le forze armate ucraine rimangono unite sotto un comando più centralizzato, il Cremlino dovrà stare attento alla crescente tensione tra le sue forze armate, i gruppi di milizie locali e le compagnie militari private.