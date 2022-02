La situazione sempre più instabile che coinvolge Russia e Ucraina mette il mondo intero in pericolo. La decisione di Vladimir Putin di riconoscere ‘l’indipendenza’ di due regioni separatiste in Ucraina, e in particolare il suo dispiegamento di truppe russe di ‘mantenimento della pace’ (peacekeeping) in quelle regioni, ha drammaticamente intensificato le tensioni. Sebbene un’invasione e un’occupazione su vasta scala dell’Ucraina non sia certa, anche questo scenario non può essere escluso.

Tuttavia, un punto è chiaro: il proclamato impegno dell’Occidente a sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina non include le forze militari statunitensi o NATO. Biden ha confermato che “non manderebbe militari americani a combattere in Ucraina” in nessun caso. Altri leader della NATO hanno adottato posizioni simili di moderazione militare. Anche se avrà luogo un’invasione più ampia, la risposta dell’Occidente probabilmente si concentrerà sull’imposizione di nuove e più dure sanzioni economiche a Mosca.

I funzionari statunitensi e occidentali sono alle prese con il fatto imbarazzante di aver venduto eccessivamente il loro sostegno a Kiev e ora affrontano la realtà che Putin ha definito il loro bluff con un’invasione e occupazione di almeno parte del territorio dell’Ucraina. Di conseguenza, stanno lottando per un’opzione che andrebbe oltre la semplice attuazione di più sanzioni economiche, una mossa che potrebbe danneggiare l’economia globale tanto quanto infliggerebbe dolore alla Russia. L’attuale favorito per una risposta più solida è uno schema per finanziare e armare i combattenti ucraini per organizzare una resistenza all’occupazione russa. In effetti, ci sono notizie secondo cui agenti della CIA stanno già addestrando alacremente unità paramilitari ucraine.

È una pessima idea. Aiutare i guerriglieri a mutilare e uccidere i soldati russi potrebbe creare una breccia irreparabile tra la Russia e l’Occidente. La nuova guerra fredda è già abbastanza fredda senza aumentare le pericolose tensioni.

Alcune delle fazioni ucraine che gli Stati Uniti e i loro alleati sosterrebbero sono più che un po’ sgradevoli. I media occidentali hanno recentemente subito grave imbarazzo quando hanno pubblicato notizie poco lusinghiere su come un’unità militare ucraina stava addestrando bambini e anziani all’uso delle armi, in modo che potessero resistere agli invasori russi. Si è scoperto che l’unità che impartiva le istruzioni, la ‘Guardia Nazionale’, aveva stretti legami con il battaglione Azov apertamente neonazista. Ci sono altre fazioni di estrema destra in Ucraina che si unirebbero con entusiasmo alla linea per armi e finanziamenti statunitensi. I governi occidentali non sembrano così selettivi riguardo ai loro potenziali partner in una forza di resistenza ucraina. Sembra che il personale militare britannico stia già lavorando con la Guardia Nazionale per facilitare la futura cooperazione.

L’esperienza di Washington nel tentativo di controllare le fazioni in altri Paesi per garantire un sostegno simile degli Stati Uniti non è incoraggiante. Il sostegno degli Stati Uniti ai Mujahedin afgani negli anni ’80 finì per rafforzare e avvantaggiare in modo sproporzionato le fazioni islamiche più radicali che stavano combattendo l’esercito di occupazione sovietico. Naturalmente ora sappiamo che uno dei volontari arabi con cui gli Stati Uniti hanno lavorato era un giovane di nome Osama Bin Laden. L’assistenza di Washington alla resistenza afgana alla fine non ha beneficiato né dell’Afghanistan né degli Stati Uniti.

Altre iniziative statunitensi della Guerra Fredda non sono andate molto meglio. Gli Stati Uniti si sono imbarazzati e hanno completamente compromesso i valori americani supportando clienti stranieri indegni, persino odiosi, in guerre per procura contro regimi che i politici statunitensi hanno designato come avversari. Sostenere i Contras nicaraguensi e l’organizzazione autoritaria UNITA di Jonas Savimbi in Angola non è stato motivo di orgoglio per gli Stati Uniti.

Tali follie non si esaurirono con la fine della Guerra Fredda. L’amministrazione di Barack Obama ha sostenuto un gruppo eterogeneo di ribelli in Siria che stavano cercando di rovesciare il governo di Bashar al-Assad. La maggior parte di queste fazioni si è rivelata islamista radicale, non sostenitori dei valori democratici occidentali. Inoltre, anche quando Washington ha cercato di limitare il suo sostegno a elementi relativamente moderati, gran parte del denaro e delle armi sono finite nelle mani del Fronte di Nusra e di altri agenti estremisti, persino terroristi. Non c’è bisogno di ripetere associazioni così imbarazzanti sostenendo una resistenza armata in Ucraina che includerebbe inevitabilmente elementi fascisti.

Infine, intraprendere una guerra per procura contro la Russia potrebbe portare a una brutta controffensiva. Mosca avrebbe un’abbondanza di opportunità per vendicarsi. Le truppe statunitensi sono ancora presenti in Iraq e in Siria e sono estremamente vulnerabili. Tra gli altri pericoli, continuano a essere presi di mira dalle milizie filo-iraniane. La Russia ha una presenza militare in corso in Siria, a sostegno del governo di Assad, che riceve anche un importante sostegno dall’Iran. Le relazioni del Cremlino con Teheran si fanno sempre più strette e non richiederebbe un grande sforzo per incoraggiare/aiutare/corrompere l’Iran e i suoi clienti in Siria per concentrare parte della loro potenza di fuoco attualmente concentrata sugli insorti sunniti sponsorizzati dall’Arabia Saudita e reindirizzarla contro le truppe statunitensi in Siria nord-orientale. Una strategia simile è disponibile per indurre le milizie filo-iraniane in Iraq a rendere la missione statunitense lì più sanguinosa e frustrante.

Mosca potrebbe anche lavorare con la maggioranza sciita cronicamente irrequieta e oppressa in Bahrain, un Paese governato dall’alleato di Washington, l’élite di governo sunnita. Suscitare problemi lì creerebbe grossi grattacapi per gli Stati Uniti, dal momento che il quartier generale della quinta flotta statunitense si trova in Bahrain.

Prima di lanciare una guerra per procura in Ucraina, i leader statunitensi devono ricordare che gli Stati Uniti non sono l’unico Paese che può perseguire l’opzione. La triste storia di Washington con quell’approccio nel corso dei decenni è un motivo in più per rinunciare allo schema in questo caso. Peggio ancora, il ‘successo’ per una resistenza armata sponsorizzata dall’Occidente in Ucraina significherebbe probabilmente innescare una guerra civile su vasta scala lì. Questa è l’ultima cosa di cui gli ucraini hanno bisogno. Dobbiamo tutti sperare che Putin non intensifichi la sua aggressione in Ucraina, ma anche se lo facesse, rispondere con una cinica guerra per procura sarebbe una mossa sconsiderata.