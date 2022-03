L’intenzione di Vladimir Putin appare abbastanza chiara: oltre a ‘denazificare‘ l’Ucraina, che considera una non-Nazione, punta a distruggere il suo patrimonio culturale. Nel discorso alla Nazione del 21 febbraio, mentre annunciava il riconoscimento dell’indipendenza della repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, ha di fatto detto che l’Ucraina non è mai esistita come entità autonoma, è sempre stato terra e cultura russa, l’Ucraina moderna, secondo lui, è stata una creazione della Russia bolscevica.

Laura Ballman, da 25 anni ha a che fare, prima come corrispondente estero in Ucraina subito dopo la sua indipendenza dall’Unione Sovietica, poi come ufficiale della CIA all’estero e, più recentemente, come capo dell’intelligence per l’Art Crime Team dell’FBI, con forze antidemocratiche che hanno contaminato, rubato e distrutto simboli culturali. Nei giorni scorsi, dalle colonne di ‘Foreign Policy‘, Ballman ha lanciato un appello alla Casa Bianca perchè, senza perdere ulteriore tempo, intervenga.«Sebbene i bisogni umani immediati, l’equipaggiamento dell’esercito ucraino e la ricerca per porre fine alla guerra catturino inevitabilmente l’attenzione globale, anche gli oggetti culturali ucraini dovrebbero essere protetti e preservati. Questa è un’altra forma di resistenza contro l’assalto di Putin alla democrazia».

Le tv di tutto il mondo stanno mostrando come gli ucraini stanno tentando di proteggere i loro monumenti imbragandoli in teli e protezioni varie, più o meno di fortuna. Questo dimostra come gli ucraini siano ben consapevoli del fatto che i monumenti rappresentano un pezzo della loro identità, ma non bastano teli a proteggere e salvare i monumenti, e l’insieme del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di una Nazione. «Joe Biden dovrebbe attivare le sue vaste risorse di protezione dei beni culturali e gli esperti che sanno come salvaguardare i tesori durante i periodi di guerra. In questo modo si sventerà la missione grottesca di Putin di cancellare l’eredità ucraina dalla mappa. Non farlo farà avanzare gli obiettivi mostruosi di Mosca, aiuterà a derubare il mondo di tesori storici e minerà la leadership di Washington nella diplomazia culturale, che ha contribuito a vincere la Guerra Fredda del 20° secolo e potrebbe farlo anche in questo secolo», afferma Ballman.

Non è cosa insolita la distruzione dei beni culturali durante un conflitto, con il palese intento di distruggere la cultura e il sentimento nazionale del ‘nemico‘.

Tra gli ultimi eclatanti esempi: l’Iraq. Lì «il personale militare statunitense ha osservato passivamente saccheggiare l’Iraq Museum nel 2003», ricorda Ballman. In effetti l’Iraq continua essere al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori, delle loro preoccupazioni e del loro scandalo.

Chatham House ha realizzato un rapporto dal titolo ‘Cultural heritage predation in Iraq‘ (Predazione del patrimonio culturale in Iraq), e il sottotitolo bene esprime le conseguenze: ‘L’appropriazione settaria del passato dell’Iraq’.

«La predazione del patrimonio -lo sfruttamento distruttivo delle risorse culturali per scopi politici- è diventata una caratteristica importante del panorama politico dell’Iraq post-2003. Dal 2003», si legge nel rapporto, «le élite irachene si sono appropriate del ricco patrimonio culturale del Paese», con obiettivi che «vanno dalla commercializzazione alla propagazione di narrazioni politiche o religiose settarie ed escludenti. Ampie sezioni del patrimonio culturale dell’Iraq vengono ora gestite per un guadagno privato, diminuendo il suo ruolo di bene pubblico accessibile a tutti gli iracheni.

Un fattore importante alla base di questi sviluppi è stato il sistema politico di condivisione del potere di ‘muhasasa‘, che si basa sulla divisione dei ruoli chiave dello Stato secondo linee settarie».«Ciò ha incoraggiato le élite settarie a strumentalizzare e distorcere le storie e le identità condivise dell’Iraq come mezzo per seminare divisioni culturali e stabilire il primato di un’agenda sull’altra. Ha anche danneggiato radicalmente la vita culturale del Paese e ha lasciato una società ancora più divisa dalla politica settaria».

In questo sistema, «le entrate e le altre risorse derivate dal patrimonio culturale vanno sempre più non allo Stato iracheno, ma alle istituzioni subnazionali che promuovono attivamente l’etnonazionalismo, il settarismo e gli obiettivi religiosi».



Il rapporto ha esaminato l’impatto negativo della predazione del patrimonio sulla società irachena, sottolineando la necessità di contrastare gli effetti dannosi di ‘muhasasa’ e l’allocazione settaria delle risorse culturali.

«Gli effetti sono evidenti nella riscrittura della storia da parte delle élite settarie del Paese post-2003 e nella ristrutturazione di interi siti culturali e religiosi, città e paesi da parte di istituzioni subnazionali spinte da interessi di parte. Esempi includono il rinnovamento culturalmente insensibile e la ‘custodia’ della città storicamente importante di Samarra e opere simili nell’antico Santuario del Profeta Ezechiele nella provincia di Babil.

Tali problemi sono amplificati dal fatto che il patrimonio culturale è diventato una risorsa economica e politica indispensabile, e quindi oggetto di concorrenza tra gruppi politici e religiosi. L’economia politica del patrimonio culturale iracheno è sempre più legata a istituzioni subnazionali che promuovono attivamente l’etnonazionalismo, il settarismo e gli obiettivi religiosi. La continuità e la sostenibilità culturali sono inoltre danneggiate dalla mancanza di applicazione delle leggi nazionali sulla protezione del patrimonio, nonché dallo scarso coordinamento e comunicazione tra i gruppi politici e religiosi».

La Russia nei primi giorni di guerra ha fatto di più. Laura Ballman, riporta gli attacchi più emblematici contro il patrimonio culturale ucraino. Le «forze russe hanno intenzionalmente incenerito il Museo di storia e storia locale Ivankiv e il suo tesoro di arte popolare ucraina, situato a nord-ovest della capitale, in sbalorditiva violazione della Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali nel Evento di conflitto armato. Pochi giorni dopo, Mosca ha danneggiato il Babi Yar Holocaust Memorial Center, dove i nazisti hanno massacrato quasi 34.000 ebrei nel 1941. I soldati russi hanno successivamente saccheggiato il museo Popov Manor House e continuano a cancellare senza sosta i tesori culturali ucraini. Così minacciati dall’espressione culturale ucraina, hanno bombardato una scuola d’arte».

In Ucraina ci sono sette siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: «uno in Crimea è sotto il controllo russo dal 2013 e il resto è vulnerabile», afferma Ballman «Il mondo rischia di perdere la Cattedrale di Santa Sofia con la cupola d’oro dell’XI secolo; chiese lignee del XV secolo; monete medievali; icone religiose dell’era rinascimentale; ceramiche dell’inizio del XX secolo da Kosiv, Ucraina; dipinti contemporanei; e ospiti di altri oggetti culturali ucraini».

«Putin, come il dittatore nazista Adolf Hitler, comprende che sopprimere e distruggere gli oggetti culturali di una società accelera la repressione e la distruzione della sua gente. Il comportamento della Russia è tanto più scioccante perché solo cinque anni fa, il 24 marzo 2017, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la sua prima risoluzione incentrata sulla protezione del patrimonio culturale come questione di pace e sicurezza».

Il che fare, secondo Laura Ballman, gli addetti ai lavori lo sanno benissimo. «Basandosi sulle lezioni apprese in altre zone di guerra, la Casa Bianca dovrebbe nominare un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale per guidare una risposta coordinata.

Washington è già ben posizionata e dotata di risorse per contribuire, quindi la Casa Bianca non avrà bisogno di creare un nuovo apparato politico. Di fronte alla condanna globale dopo che il personale militare statunitense ha osservato passivamente i saccheggiatori saccheggiare l’Iraq Museum nel 2003, il governo degli Stati Uniti ha istituito una coalizione ampia ma efficace di agenzie federali, organizzazioni non profit e studiosi che proteggono gli oggetti culturali in tutto il mondo. Ad esempio, i Dipartimenti di Difesa, Stato e Giustizia degli Stati Uniti e la Comunità di intelligence degli Stati Uniti hanno smantellato insieme il ‘Ministero delle Antichità’ dello Stato Islamico, che saccheggiava e trafficava oggetti culturali siriani per finanziare il terrorismo. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato gli oggetti culturali siriani per contrastare le loro vendite al mercato nero. Lo Smithsonian ha formato i professionisti dei musei stranieri su come preservare le collezioni minacciate dai bombardamenti. Gli studiosi hanno assistito l’FBI nell’identificazione e nel rimpatrio di opere d’arte e antichità rubate. Il Metropolitan Museum of Art ha fornito ai funzionari statunitensi un luogo per presentare prove, comprese le foto satellitari, e discutere potenziali soluzioni con specialisti del commercio d’arte. Tutto questo e molto altro può essere fatto per aiutare l’Ucraina a mantenere il suo patrimonio culturale».

Intanto, gli Stati Uniti, attraverso le loro agenzie preposte, dovrebbero da subito entrare in contatto con le controparti ucraine per capire quale tipo di aiuto richiedono. In alcune regioni dell’Ucraina,come Mariupol, potrebbe essere troppo tardi per salvaguardare i beni culturali dall’aggressione russa. Tuttavia, Washington può, senza mandare gli americani in Ucraina, sostenere le persone che stanno operando (come i simboli della Croce Rossa) su beni culturali vulnerabili, oltre a mettere in sicurezza ed evacuare oggetti in aree in cui i combattimenti sono minimi o inesistenti. La maggiore necessità immediata sembra essere l’assistenza tecnica per identificare l’ubicazione e lo stato dei beni del patrimonio culturale, proteggere quelli rimasti intatti e documentare le prove di distruzione e furto.

La Cultural Rescue Initiative (CRI) dello Smithsonian, un gioiello della corona nella comunità del patrimonio culturale, fornisce un utile esempio di come Washington può aiutare da lontano. La CRI oggi offre consulenza tecnica di emergenza via Internet e video a distanza ai professionisti dei musei ancora all’interno dell’Ucraina, come quelli con l’Heritage Emergency Response Initiative con sede a Leopoli. La CRI ha anche trasferito materiali di imballaggio utili sul campo per imballare, spedire e conservare importanti collezioni d’arte».

Si può presumere che il Pentagono abbia già mappato siti e oggetti culturali significativi in Ucraina che sono vietati agli attacchi militari, poiché questa è una parte di routine degli esercizi di pianificazione della guerra oggi. I leader del Pentagono dovrebbero condividere queste informazioni con la NATO e l’Ucraina, nonché impegnarsi con Fort Drum, specializzata nella collaborazione militare e con istituzioni culturali. Come gli ‘uomini dei monumenti’ dell’esercito americano della seconda guerra mondiale, che hanno salvato migliaia di opere d’arte rubate dal regime nazista, la squadra di Fort Drum sa parlare sia le lingue militari che quelle delle istituzioni culturali.

Il Dipartimento di Stato, con il suo Centro per i beni culturali e il Fondo degli ambasciatori per la conservazione della cultura, sostiene da tempo la protezione dei beni culturali all’interno dell’Ucraina». E in più, secondo l’ex ufficiale CIA, si tratterà di lavorare all’interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite «e al tavolo dei negoziati diplomatici. Dovrebbe anche spingere l’UNESCO e le altre organizzazioni membri internazionali a dirigere i finanziamenti verso la situazione in Ucraina. Ad esempio, il Dipartimento di Stato dovrebbe sollecitare il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) a preparare una ‘Lista rossa‘ di emergenza per l’Ucraina, che le forze dell’ordine internazionali possono utilizzare per identificare (e quindi sequestrare) beni culturali che potrebbero essere oggetto di tratta durante e dopo la guerra».

Infine, dovrebbe essere attivato l’intero spettro di risorse di intelligence «dovrebbe raccogliere informazioni sui piani e le operazioni russe contro obiettivi culturali in Ucraina e dovrebbe condividere queste informazioni con Kiev e gli alleati della NATO. Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti dovrebbero condividere ciò che già sanno sulle reti transnazionali di traffico criminale che si nutrono di oggetti culturali vulnerabili in Europa».

«Quando la guerra finirà, il patrimonio culturale dell’Ucraina fungerà da importante collegamento con il passato dell’Ucraina e fonte di ispirazione per il suo futuro», conclude Laura Ballman.

C’è un altro modo per intervenire sulla cultura e l’identità di un popolo. Meno invasivo, decisamente efficace. Un gruppo di linguisti tedeschi e polacchi sta conducendo una ricerca che mostra come «durante i periodi turbolenti, i nomi delle strade cambiano, trasformando la storia nella geografia sociale sedimentata delle nostre città». «In tutta l’Europa orientale, gli indirizzi delle ambasciate russe vengono cambiati come forma di protesta contro la guerra in Ucraina. Nella capitale lettone, Riga, la sezione di via Antonijas dove si trova l’ambasciata russa sarà ribattezzata Via dell’indipendenza ucraina. E a Vilnius, in Lituania, la strada precedentemente senza nome su cui si trova l’ambasciata (l’indirizzo per cui si riferiva alla strada principale più vicina) è ora diventata Ukrainos Didvyrių g.: Via degli eroi ucraini».