Ucraina: otto ragioni per l’ottimismo di Kiev nel 2023

Gli ucraini hanno vissuto un anno incredibilmente traumatico, ma il Paese entra nel 2023 con motivi di cauto ottimismo. Mentre la guerra è ancora lungi dall’essere conclusa, durante i primi dieci mesi dell’invasione russa sono emerse una serie di tendenze nazionali e internazionali che hanno indicato la possibilità di una futura vittoria ucraina. I seguenti otto fattori hanno contribuito a determinare il corso della guerra nel 2022 e saranno cruciali nel plasmare l’esito finale del conflitto nei prossimi mesi.

1. L’abilità militare dell’Ucraina: pochi al di fuori del Cremlino dubitavano che l’Ucraina avrebbe combattuto per difendersi, ma la domanda sulla bocca di tutti all’inizio del 2022 era “per quanto tempo le forze armate ucraine possono resistere realisticamente alla piena potenza dell’esercito russo?” Molti commentatori erano convinti che qualsiasi resistenza ucraina organizzata sarebbe crollata rapidamente.

Nella primavera del 2014, è stata la debolezza dell’esercito ucraino che ha permesso alla Russia di prendere piede nella regione del Donbass dell’Ucraina orientale. Le forze armate ucraine si sono rapidamente adattate e migliorate, ma come se la caverebbero contro quello che nel febbraio 2022 era ampiamente considerato il secondo miglior esercito del mondo?

I primi dieci mesi dell’invasione russa hanno dimostrato che l’esercito ucraino ha in molti modi raggiunto o addirittura superato gli standard della NATO. Nonostante siano spesso pesantemente in inferiorità numerica e di armi, i soldati ucraini si sono dimostrati altamente qualificati e ben guidati. Sono anche superbamente motivati dalla necessità di difendere la loro patria. Come G.K. Chesterton una volta osservò: “il vero soldato non combatte perché odia ciò che ha di fronte, ma perché ama ciò che è dietro di lui”.

2. Resilienza ucraina: il mondo intero è rimasto sbalordito e impressionato dalla straordinaria forza e coraggio dimostrati dalla nazione ucraina nel 2022. Nel frattempo, la Russia è stata colta completamente di sorpresa. Nella preparazione dell’invasione, il Cremlino si è basato su rapporti di intelligence egoistici che hanno respinto lo spirito nazionale dell’Ucraina e hanno predetto la capitolazione di Kiev entro tre giorni. Questo disastroso errore di calcolo dovrebbe servire da esempio da manuale per le generazioni future di un regime autoritario che crede alla propria propaganda.

Dal 24 febbraio, il popolo ucraino è rimasto ribelle nonostante l’occupazione, gli assedi, i blackout energetici e i crimini di guerra russi, tra cui violenze sessuali sistematiche, deportazioni forzate e uccisioni di massa. Un paese che ha attraversato gli orrori della carestia del terrore dell’Holodomor degli anni ’30 e il peso dei combattimenti sull’apocalittico fronte orientale durante la seconda guerra mondiale non dovrebbe mai essere sottovalutato. Eppure questo è esattamente ciò che ha fatto la Russia.

3. Alleati anglo-americani: la ‘relazione speciale’ tra Stati Uniti e Regno Unito si è dimostrata ancora una volta una benedizione per il mondo libero nell’ultimo anno. Per l’Ucraina, la condivisione di informazioni, addestramento, aiuti finanziari e armi da parte di Stati Uniti e Regno Unito ha contribuito a distruggere gran parte dell’esercito russo invasore sul campo di battaglia. Ogni ucraino ha acquisito familiarità con i nomi delle attrezzature militari consegnate come Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons e ora Patriots. Sebbene molte di queste armi abbiano quasi 30 anni, si sono rivelate devastanti contro l’esercito russo.

4. Solidarietà polacca: la Polonia e l’Ucraina hanno vissuto un sacco di cattivo sangue nel corso dei secoli, ma l’attuale rapporto tra le due nazioni vicine è il più forte che sia mai stato. Aprendo le sue porte a milioni di rifugiati ucraini, la Polonia ha messo in pratica la regola d’oro di “amare il tuo prossimo come te stesso”. Molti paesi hanno aiutato i rifugiati ucraini, ma spicca l’abbraccio sincero della Polonia. Anche l’assistenza militare, l’addestramento e il supporto diplomatico della Polonia sono stati eccezionali. Ci sono pochi esempi nella storia di tale solidarietà di vicinato.

5. Sostegno turco: alcuni osservatori continuano a discutere l’esatta natura della posizione della Turchia sulla guerra russo-ucraina, ma nessuno può negare che l’aiuto turco nell’ultimo anno sia stato un enorme dono per l’Ucraina. Senza il successo della Turchia nel negoziare un accordo per la spedizione del grano ucraino, gli agricoltori ucraini si troverebbero di fronte a una situazione ancora più disperata e il resto del mondo soffrirebbe la carestia.

I droni da combattimento turchi Bayraktar hanno fatto una differenza fondamentale nelle prime settimane di guerra, contribuendo a salvare Kiev e Kharkiv dall’occupazione russa. Ulteriori contributi turchi degni di nota includono la decisione di chiudere lo stretto del Bosforo alle navi militari russe e le recenti misure per fornire forniture elettriche di emergenza all’Ucraina.

La risposta di Ankara all’invasione russa dell’Ucraina ha sottolineato il riemergere della Turchia come grande potenza regionale con credibili ambizioni globali. In effetti, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sembra attualmente di gran lunga il mediatore più probabile di un accordo di pace definitivo tra Russia e Ucraina, poiché è l’unico leader abbastanza abile da navigare da entrambe le parti.

6. Europa unita: Kiev ha beneficiato nel corso del 2022 di un grado sorprendentemente elevato di unità europea a sostegno dell’Ucraina. Questa unità sembrava essere minacciata alla fine del 2021 quando la Germania ha spinto per completare il gasdotto Nord Stream II insieme alla Russia. Oggi, il Nord Stream II è morto e l’aggressione russa ha convinto Svezia e Finlandia, precedentemente neutrali, ad aderire all’alleanza NATO. Non solo la NATO è più forte che mai, ma l’Unione Europea si ritrova con uno scopo più grande che mai dal suo inizio. Questa unità arriva nonostante i tentativi russi di dividere l’Europa attraverso esportazioni di energia armata e attività sovversive in tutta l’UE. Mosca contava su un’Europa divisa, ma l’invasione dell’Ucraina ha unito il continente.

7. Arroganza imperiale russa: la decisione di Putin di invadere l’Ucraina ha messo in luce le realtà spesso caotiche dietro l’atteggiamento imperiale della Russia. L’invasione dell’Ucraina concepita in modo criminale ed eseguita in modo incompetente ha distrutto il mito della Russia come superpotenza militare e ha lasciato il paese più isolato a livello internazionale che mai dalla Rivoluzione bolscevica.

La Russia di oggi può contare solo su una manciata di stati paria come la Bielorussia, l’Iran e la Corea del Nord come alleati. La Cina è felice di trarre vantaggio economico dalla posizione indebolita della Russia, ma Pechino è stata finora attenta a prendere le distanze dall’invasione di Putin.

Per anni, i generali russi hanno esagerato le capacità del loro esercito saccheggiando contemporaneamente il bilancio statale per acquistare ville a Montecarlo. Ora mancano della forza militare per raggiungere gli obiettivi imperiali gonfiati richiesti dal Cremlino. Ciò ha costretto Putin a fare affidamento sul ricatto nucleare mentre tentava di mobilitare con urgenza la società russa.

8. La leadership del Presidente Zelensky: forse la più grande sorpresa del 2022 è stata la leadership ispiratrice fornita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante i primi due anni e mezzo della sua presidenza, l’ex comico non era riuscito a conquistare i suoi numerosi dubbiosi. Tuttavia, nei primi dieci mesi dell’invasione russa, ha raggiunto livelli senza precedenti di fama globale come leader in tempo di guerra.

Nel corso della storia ucraina, molti leader nazionali hanno lasciato il paese durante i momenti di crisi. Zelensky ha fatto il contrario. La sua iconica citazione “Ho bisogno di munizioni, non un passaggio” e il suo memorabile video selfie “il presidente è qui” hanno contribuito a galvanizzare la resistenza nazionale dell’Ucraina nei primi giorni dell’invasione e hanno dato il tono a dieci mesi di sfida sempre più sicura di sé.

Sarebbe difficile motivare gli ucraini dall’estero. Se Zelensky avesse scelto di trasferirsi a Lviv o di lasciare del tutto l’Ucraina e istituire un governo in esilio, le possibilità di caduta di Kiev sarebbero notevolmente aumentate. La sua decisione di rimanere nella capitale del paese fu uno dei punti di svolta dell’intera guerra. Ha dimostrato al popolo ucraino e al mondo che osservava che era un leader attorno al quale potevano radunarsi.

La versione originale di questo intervento è qui.