Partendo dalla valutazione sulle modalità del conflitto, tenendo presente il riverbero economico, diplomatico, mediatico e sociale nei Paesi direttamente coinvolti, e in parte in quasi tutti i Paesi del mondo, il generale Corneliu Pivariu avanza le prime conclusioni che dalla vicenda si possono trarre, sia sul fronte strettamente militare che su quello politico.

Le azioni militari della Russia hanno avuto effetti e ripercussioni che riteniamo il Cremlino non abbia valutato a pieno titolo e che hanno portato a un rafforzamento della coesione e unità dell’Europa democratica e delle relazioni transatlantiche.

Le sanzioni sono sanzioni imposte da un Paese a un altro Paese per impedire a quest’ultimo di agire in modo aggressivo o violare il diritto internazionale. In questo caso, le sanzioni a cui è soggetta la Russia, sono le più severe tra quelle applicate finora a Mosca e un gran numero di Paesi le ha imposte. Ne ricordiamo alcune:

Divieto all’esportazione di beni a duplice uso ( civile e militare ), compresi i pezzi di ricambio per veicoli imposti da UE , USA e Gran Bretagna ;

Divieto ai voli di tutte le compagnie russe nello spazio aereo di UE , USA e Gran Bretagna (che ha vietato anche i charter privati noleggiati dalla Russia);

L’ UE , gli USA e la Gran Bretagna hanno sanzionato più di 1.000 persone e società designate genericamente come oligarchi , ritenute strette associate al Cremlino; sono state congelate le proprietà del Presidente Vladimir Putin e del ministro degli Esteri Serghei Lavrov;

Gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, mentre la Gran Bretagna cesserà di importare petrolio russo entro la fine del 2022 ; l’ UE ha dichiarato che passerà a fonti energetiche alternative e diventerà indipendente dalle forniture energetiche della Russia prima del 2030 . Durante la recente visita del presid ente Joseph Biden in Eu ropa, è stato concordato che gli Stati Uniti forniscano circa 50 miliardi di metri cubi di gas liquefatto a l’Unione Europea;

La Germania ha momentaneamente sospeso le formalità per la messa in servizio del North Stream 2 ;

Tra le sanzioni finanziarie ricordiamo il congelamento dei beni della Banca Centrale Russa , pari a 630 miliardi di dollari, passaggio che ha causato una svalutazione del rublo del 22% dall’inizio del 2022, un aumento dei prezzi delle merci importate e un’inflazione del 14%;

Alcune banche russe sono state escluse dal sistema finanziario internazionale SWIFT.

Vale la pena ricordare che le informazioni provenienti di recente dalla Gran Bretagna sottolineano che se la Russia ritirerà le sue truppe d’invasione, Londra (Londongrad come viene chiamata anche per la presenza lì di un gran numero di oligarchi russi) eliminerà le sanzioni imposte a Mosca.

Il Presidente Putin ha dichiarato che le Nazioni ostili saranno obbligate a pagare in rubli le importazioni di gas dalla Russia per aiutare il recupero della valuta nazionale.

La Russia ha vietato l’esportazione di circa 200 merci fino alla fine del 2022, inclusi prodotti per le telecomunicazioni e sanitari, veicoli, prodotti alimentari e agricoli, apparecchiature elettriche e legname. Altre misure di ritorsione sono state prese anche in campo finanziario e bancario.

Esprimiamo la nostra speranza che l’Europa tragga le vere conclusioni e riesca a sfuggire alla ‘trappola energetica russa’ e non ripetiamo l’esperienza Nabucco, un progetto avviato nel 2002, concordato nel 2009 e poi abbandonato nel 2013 principalmente per motivi politici .

I negoziati di pace sono iniziati il 28 febbraio, pochi giorni dopo l’inizio dell’attacco, inizialmente in forma fisica e proseguiti il 3 e 7 marzo sul territorio bielorusso, e poi on line a livello di esperti. Una svolta è stata l’agevolazione da parte della Turchia di un incontro a livello dei Ministri degli Esteri dei due Paesi e i negoziati si sono svolti ad Antalya sotto gli auspici del Forum della diplomazia di Antalya il 10 marzo con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Sebbene questa volta non si siano registrati progressi, dalle risposte del Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov alla conferenza stampa organizzata dopo l’incontro è stato molto chiaro che, secondo il Cremlino, non si tratta di un conflitto Russia-Ucraina, ma di un conflitto tra Russia e Occidente in cui l’invasione dell’Ucraina è solo una tappa.

Una particolarità di questi negoziati è che la parte russa non ha mai accettato un cessate il fuoco durante i colloqui.

Il Presidente ucraino Volodimir Zelensky ha espresso più volte la sua disponibilità a incontrare e negoziare con il presidente Vladimir Putin, una proposta che la parte russa non ha accettato. La risposta del Cremlino è stata, ovviamente, che tale incontro avrebbe avuto luogo quando Kiev avrebbe accettato le condizioni di Mosca. Una sfumatura interessante inclusa nell’offerta negoziale del Presidente ucraino è la sua affermazione che qualsiasi intesa concordata che includa possibili modifiche territoriali o di altra natura importanti in contraddizione con le disposizioni della Costituzione in vigore, dovrebbe essere sottoposta a referendum per essere applicata.

Le quattro condizioni principali della Russia sono: una dichiarazione di neutralità dell’Ucraina; l’accordo formale che la penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014, è territorio russo, e che la regione del Donbass, controllata dai separatisti russi nell’Ucraina orientale, è indipendente; la smilitarizzazione dell’Ucraina;revoca delle sanzioni occidentali imposte alla Russia. Per quanto riguarda l’Ucraina, sembra che il Paese sia pronto ad accogliere alcune di queste richieste, compresa la rinuncia all’adesione alla NATO e alcuni compromessi territoriali.

Un nuovo round di negoziati si è svolto in forma fisica a Istanbul il 29 e 30 marzo. Sia la Turchia che Israele sperano di riuscire a mediare con successo i negoziati, ma penso che probabilmente i negoziati informali tra gli oligarchi russo e ucraino saranno molto più efficace.

Penso che Putin abbia sopravvalutato le possibilità dell’esercito russo di raggiungere gli obiettivi politici strategici stabiliti,sottovalutando, allo stesso tempo, la capacità dell’Ucraina di resistere ai piani della Russia. Potrebbe trattarsi di un errore nella gestione del rapporto tra la leadership politica e le agenzie dei servizi di intelligence, anche se è improbabile che i servizi di intelligence russi abbiano sbagliato così tanto nel conoscere e nel riportare la situazione in Ucraina.

Le conclusioni militari saranno interessanti soprattutto dopo la fine delle operazioni belliche, eppure è già evidente che una particolare maggiore attenzione sarà riservata alle cyber action e agli UAV, ad una maggiore interazione tra terrestre e spaziale, ad un accresciuto ruolo dei missili a scapito dell’artiglieria, all’importanza di piccole forze dotate di elevata potenza di fuoco e mobilità, al decentramento del comando e così via. Non da ultimo, l’addestramento psicologico delle truppedovrebbe acquisire sempre più importanza.

Tornando a un quadro più ampio, il conflitto in Ucraina mette in evidenza il fatto che per quanto riguarda la disputa tra Samuel Huntington e Francis Fukuyama sul futuro dell’umanità, sembra che il primo (con il quale ho avuto lunghe discussioni ad Harvard nell’estate del 2001 ) abbia ragione, meno per quanto riguarda il confine da lui tracciato tra le due civiltà e che, credo, è molto più ad est della Romania. Viviamo in un mondo di conflitti etnici e confronti di civiltà che sta plasmando il futuro diversamente dal modo molto più ottimista (libertà, democrazia, economia di mercato e secolarizzazione delle culture) previsto da Fukuyama.

Concludo, inoltre, che i social media diventano un attore attivo nella geopolitica. Brexit, Trump, la pandemia e ora la guerra in Ucraina, tutti hanno avuto una grande componente di influenza, attraverso le piattaforme delle grandi aziende tecnologiche che erano chiaramente posizionate da una certa parte. Ricordo che i Big 5 che ora governano il mondo sono: Pharma, Defense, Oil,Tech e Banks. Non dimentichiamoci delle banche, perché qualcuno deve prestare/gestire trilioni. Cerca chi sono coloro che finanziano i conflitti per una migliore comprensione.

Un vecchio proverbio dice che quando due litigano, il terzo vince. Tale è ora il caso della lotta tra Kiev (che, va chiarito, è storicamente la culla della civiltà russa, cosa che, in termini altrettanto chiari, non può rappresentare in nessun caso una giustificazione per l’invasione russa) e Mosca , poiché nessuno dei due belligeranti vincerà, né l’UE, bensì gli Stati Uniti e la Cina.

Penso che in circostanze così complesse, dobbiamo posizionarci in modo tale da capitalizzare al meglio i nostri vantaggi, sottolineare le nostre possibilità e dimostrare lealtà nei confronti dei partner strategici, senza trascurare gli interessi nazionali. Politicamente, come in campo militare, bisogna agire con rapidità, decisione e soprattutto in modo intelligente. Il politically correct, termine molto usato e caro ai politici di oggi, ha dimostrato i suoi limiti e il ritorno alla Realpolitik potrebbe rappresentare una soluzione intelligente del mondo politico contemporaneo.



[La prima parte è stata pubblicata il 7 aprile 2022: ‘Ucraina: guerra o ‘operazione militare speciale’?‘]