Ucraina: oleodotti ‘bucati’, bomba sporca, raid puliti, nucleare spinto

26 settembre, Mar Baltico, condutture Nord Stream. La pressione in uno dei condotti del Nord Stream 2 crolla. Scattano gli allarmi e il metano inizia fuoriuscire riversandosi in mare. Poche ore dopo, due nuove perdite, una nel Nord Stream 1 e una, ancora nel Nord Stream 2. Le autorità danesi si rendono conto che qualcosa di grave sta accadendo: «Non stiamo parlando di un incidente», ha dichiarato il Primo Ministro danese Mette Frederiksen.

Seguiranno le indagini, riservate ma non tanto da non lasciare spazio a fughe di notizie. Accuse reciproche tra Russia e Occidente.

La vicenda si trasforma in quello che è stato definito un ‘giallo’. Si definisce si sia trattato di due esplosioni nei due gasdotti costruiti per portare gas naturale liquido dalla Russia alla Germania, progetto congiunto russo-tedesco a cui gli Stati Uniti si sono opposti fin dall’inizio. L’attacco illustra «l’importanza profonda ma poco compresa degli oleodotti nella geopolitica moderna. Questo è il primo grande sabotaggio di un importante gasdotto internazionale. Ora che è stato stabilito un precedente, potrebbe non essere l’ultimo», affermano analisti e osservatori internazionali, ammettendo la possibilità di una ‘guerra degli oleodotti’.

24 ottobre, è la volta della bomba sporca. Il Ministero degli Esteri russo pubblica, in inglese su Twitter, questo messaggio: «Ministero della Difesa russo: secondo le informazioni a nostra disposizione, a due organizzazioni ucraine è stato ordinato di realizzare la @bombasporca».

La denuncia di Mosca scatena la guerra di parole tra Mosca, Kiev e l’Occidente. Non solo per la dichiarazione in se stessa, ma perchè viene dopo mesi nel corso dei quali Mosca ha minacciato l’uso del nucleare e Washington ha risposto a tono. Tatticismi, terrorismo verbale, ma il rischio che a qualcuno sfugga di mano la situazione è tutt’altro che da scartare. Altra cosa, dicono gli esperti, è la ‘bomba sporca’. «Una bomba sporca non è in alcun modo simile a un’arma nucleare». Il che non vuol dire che non ci sia motivo di allarmarsi.

Kiev respinge le accuse, e il 28 ottobre viene annunciata una missione dell’Aiea. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, si recherà in Ucraina per valutare la sicurezza a Chernobyl e le accuse mossa da Mosca sul fatto che Kiev si stia preparando a costruire una bomba sporca. Lo riporta il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi spiegando che la missione partirà «tra un paio di giorni».

29 ottobre: attacco alla Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli (Crimea). Sebastopoli è stata teatro di un attacco su larga scala delle forze armate ucraine con l’utilizzo di droni. Il Ministro della Difesa russo, attraverso ‘Tass‘, afferma che il regime di Kiev ha effettuato «un attacco terroristico» alla Flotta del Mar Nero a Sebastopoli. Secondo il governatore locale, Mikhail Razvozhaev, le forze della Flotta del Mar Nero hanno respinto l’attacco e «nessuna struttura della città è stata colpita. La situazione è sotto controllo». Il Ministero della Difesa russo ha osservato che le navi oggetto dell’«attacco terroristico» sono coinvolte nel garantire la sicurezza del corridoio stabilito dall’accordo internazionale per esportare prodotti agricoli dai porti ucraini. Prosegue il Ministero della Difesa russo affermando che l’attacco «è stato preparato con l’aiuto di specialisti militari britannici».

«Specialisti britannici» hanno avuto un ruolo diretto nell’attacco a Sebastopoli, ha scritto sul suo canale Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «Mentre specialisti britannici partecipavano direttamente all’attacco terroristico del regime di Kiev a Sebastopoli, l’ambasciatore britannico (a Mosca, Deborah Bronnert) deponeva fiori alla Pietra Soloveckij alla vigilia del giorno della memoria per le vittime delle repressioni politiche», ha dichiarato Zakharova, parlando di «ipocrisia criminale».

In quanto all’esito dell’attacco, le dichiarazioni sono discordanti.

Il Ministro della Difesa russo ha dichiarato: «Nel corso della respinta di un attacco terroristico alla rada esterna di Sebastopoli, quattro veicoli marini senza pilota sono stati distrutti utilizzando armi navali e l’aviazione navale della flotta del Mar Nero, altri tre veicoli sono stati distrutti nella rada interna. Il dragamine marittimo Ivan Golubets ha subito lievi danni», aggiungendo che, in totale, sono stati coinvolti nell’attacco 16 droni: sette droni marini e altri nove droni aerei.

Totalmente diverso il bilancio fatto da Kiev. Quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione Russa, tra cui una fregata e una nave d’assalto anfibia, sarebbero esplose nella baia di Sebastopoli. Lo afferma su Telegram il Consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko. Il quale scrive che, secondo dati non confermati, tra le navi danneggiate c’è il vettore di missili da crociera Kalibr ‘Admiral Makarov’: una potente esplosione nell’area dell’ormeggio della nave è stata ripresa in video e pubblicata da Unian.

Nel vortice di dichiarazioni quel che spicca è l’accusa di Mosca a Londra. Mosca parla di «aiuto di specialisti militari britannici», cioè di coinvolgimento di un Paese NATO. Londra nega il coinvolgimento, senza veemenza. Lo fa attraverso un tweet del Ministero della Difesa che bolla le accuse russe come «false affermazioni di portata epica». «Per sminuire la loro disastrosa gestione dell’invasione illegale dell’Ucraina, il Ministero della Difesa russo sta ricorrendo a false affermazioni di portata epica. Questa storia inventata dice di più sulle discussioni in corso all’interno del governo russo che sull’Occidente».

Mentre Londra sommessamente e scontatamente nega, Mosca sospende la partecipazione all’attuazione dell’accordo sul grano, il ‘grain deal’ condotto sotto egida Onu, per l’export del grano dall’Ucraina. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa. «La Russia sospende la partecipazione all’accordo sul grano dopo l’attacco terroristico di Sebastopoli contro le navi della flotta del Mar Nero e le navi civili impegnate nella messa in sicurezza del corridoio del grano».

Narrazioni -il conflitto in Ucraina è una guerra di narrazioni, come sostiene Ronald Suny, docente di di Storia e Scienze Politiche all’Università del Michigan- e tattiche.

Mentre tutto questo accadeva in Europa, il 27 ottobre, negli Stati Uniti, l’Amministrazione Biden pubblicava la sua revisione della postura nucleare.

Il documento afferma che «il ruolo fondamentale delle armi nucleari è quello di scoraggiare gli attacchi nucleari contro gli Stati Uniti, i nostri alleati e i partner», sostenendo anche che l’arsenale nucleare americano potrebbe essere utilizzato per scoraggiare «attacchi convenzionali che hanno un effetto strategico contro il Stati Uniti o suoi alleati e partner».

Secondo Daryl Kimball della Arms Control Association, la politica non è all’altezza di quello che alcuni speravano sarebbe stato un cambiamento significativo della posizione nucleare americana in seguito alle dichiarazioni del Presidente Joe Biden durante la campagna elettorale. «Questa politica di dichiarazione delle armi nucleari ampia e ambigua fa marcia indietro rispetto alla precedente posizione del Presidente Biden», ha affermato Kimball in una dichiarazione, aggiungendo che «le politiche che minacciano il primo utilizzo di armi nucleari» comportano «rischi inaccettabili».

Il documento sostiene anche il piano multimiliardario per modernizzare l’arsenale nucleare americano e mantiene un diverso programma nucleare tattico, un paio di mosse che «portano i semi di una nuova corsa agli armamenti nucleari», secondo Bill Hartung del Quincy Institute. «L’attuale arsenale statunitense è più che sufficiente per dissuadere qualsiasi Nazione dall’attaccare gli Stati Uniti. Costruire più armi nucleari è sia eccessivo che pericoloso», conclude l’analista Quincy.

E’ ancora il Quincy, in questo ‘clima’, ad offrire un elemento da mettere sul tavolo del tentativo di costruire un quadro consegueziale. Connor Echols, giornalista di ‘Responsible Statecraft‘, del centro studi, annota quella che definisce una «norma crescente nel discorso sulla guerra in Occidente». Vale a dire, «non puoi parlare di diplomazia e del costo umano nel prolungare il conflitto, a meno che non inizi la tua discussione con una dichiarazione secondo cui i colloqui possono iniziare solo quando l’Ucraina dice che è pronta. In effetti, a volte vieni punito per parlare di diplomazia anche se includi quella prefazione».