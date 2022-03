Ucraina: oggettività occidentale cercasi

Uno dei maggiori problemi di questo conflitto Russia contro Ucraina, per tanti versi inedito, è che anche persone che dovrebbero, se non altro perché studiosi, usare metri di valutazione, non equidistanti, ma oggettivi, cioè fondati sulla realtà -notate bene: realtà, non verità, che non appartiene a nessuno- non lo facciano.

Scrivo così perché mentre comincio a scrivere queste note, sento la voce di un certo professore universitario colendissimo, che parla serenamente di ‘furia russa’ e poco dopo, forse per essere spiritoso, aggiunge che quando si negozia tra un pestato e uno che pesta, bisogna che prima di tutto il pestato smetta di pestare! Il giornalista che ha assistito impassibile, replica dicendo che «si tratta di sapere che cosa ha Putin in testa».

Per carità, nulla da ridire, ognuno parla come vuole e dice ciò che vuole, magari pensando prima di parlare (pensando, intendo, ‘globalmente’, come piace tanto a tanti dire) ma un discorso su una cosa così terribile come una guerra, vorrebbe un linguaggio appena un tantinello più ‘alto’.

Come ho detto, sono stanco di parlare di questa guerra assurda, e quindi oggi mi limito a qualche ‘fiorellino’ qua e là. Attenzione, scusate, attenzione: ho scritto guerra assurda e non ho detto guerra violenta, terribile, crudele, furiosa, selvaggia e chi più ne ha più ne metta. Non ho sbagliato, e chi abbia seguito anche fuggevolmente questi troppi articoli, può capire perché dico assurda.

Ripeto, in sintesi, perchè assurda. Questa guerra nasce dopo oltre quindici anni, anzi, di più, calcolando dal 1991, anno dell’accordo di Michail Gorbaciov e George Bush Sr. ad oggi, gli anni sono 31, ma non importa, magari anche la data non è esatta: è certo che di tempo da quell’accordo ne è passato tanto.

Da allora, non solo l’accordo di cui ho parlato è stato stracciato, ma la NATO si è estesa ad est e addirittura ora fa partecipare alle proprie attività anche l’Australia (che c’entra con ‘l’atlantismo’ l’Australia?): sono entrati nella NATO i Paesi baltici confinanti con la Russia, sono entrati la Polonia, l’Ungheria, ecc., insomma i Paesi cosiddetti vassalli dell’URSS, poi Russia; ci sono stati movimenti del tipo colpo di Stato in Georgia e non solo, e si è insistito sull’ingresso della Ucraina nella NATO, anche se, forse per indorare la pillola, si è parlato anche di ingresso nella UE!

In tutto questo periodo la Russia ha protestato, fino a ieri. Ha protestato molto quando la NATO, della quale l’Ucraina non è parte, ha svolto ben tre manovre militari in Ucraina, solo per parlare del 2021! E sorvolo sul dato di fatto che l’Ucraina è legata culturalmente e umanamente alla Russia: concordo che ciò non può essere decisivo (benché sia importante tenerne conto, ma ora non c’è spazio per dirne), ma ignorato e magari sbeffeggiato, no. Per di più, nella recentissima (2019) Costituzione ucraina si scrive, nella premessa, al comma 5 : «caring for the strengthening of civil harmony on Ukrainian soil, and confirming the European identity of the Ukrainian people and the irreversibility of the European and Euro-Atlantic course of Ukraine»; e, all’art. 85, n. 5 la Costituzione recita: «determining the principles of internal and foreign policy, realization of the strategic course of the state on acquiring full-fledged membership of Ukraine in the European Union and in the North Atlantic Treaty Organization», e riferimenti alla NATO si trovano anche all’art. 115 e 116. Insomma, l’Ucraina vuole entrare nella NATO. Nulla da ridire, ma, visto che in Ucraina c’è la flotta russa del sud, e visto che l’accordo Gorbaciov-Bush prevedeva il contrario, viste le manovre, ecc…, non è poi tanto strano che la Russia si senta sotto minaccia. Che poi la reazione sia largamente eccessiva, non vi è dubbio, ma non vi è nemmeno dubbio sul fatto che le proteste trentennali della Russia sono state ignorate.

E dunque, perché ‘assurda’ questa guerra? Perché nel mondo civile odierno prima dell’uso della forza ci sono altri mezzi, ivi compreso il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia, dove già le parti sono ‘in causa‘.

Non sono un grande né piccolo ‘geopolitologo’, qualunque cosa significhi, non sono un grande né piccolo sociologo, non sono un grande né piccolo psicologo o polemologo, ma a me sembra che la guerra nasce dalla totale sfiducia della Russia nella capacità e, sì, nella lealtà degli eventuali interlocutori, USA in testa, che (credo sia almeno questo innegabile!) dopo la caduta di Donald Trump, hanno, con Joe Biden, riscoperto il vecchio conflitto e guerra fredda con la Russia. Ma su ciò, lascio la parola ad altri più bravi di me. Io so, però (lo dico sottovoce perché anche come internazionalista sono piccolissimo, forse nullo) che l’aggressione non è solo tale se si risolve in azioni di carattere militare, come risulta sia dall’art. 8bis dello Statuto della Corte penale internazionale, e dagli ‘elements of crime’ del medesimo, con il riferimento allo Statuto delle Nazioni Unite: « … any other manner inconsistent … ».

E quindi, ribadisco, la guerra in atto è assurda, ma è una guerra, regolata dal diritto internazionale, e dove, quindi, se ne devono rispettare le disposizioni nell’uso della forza e quelle che sono determinate ad impedire che si arrivi all’uso della forza.

Di fronte a ciò, il coro è ormai unanime nel definire Vladimir Putin un delinquente, un pazzo, eccetera, e l’Ucraina un martire. Non perdo tempo a discuterne.

Annoto con sgomento (avete letto bene, sgomento), riprendendo da un articolo del ‘Domani‘, che si studia e si decide di oscurare «i domini principali dei più noti canali di propaganda del Cremlino»!

Dunque, c’è chi pretende di decidere, e probabilmente deciderà, chi diffonde notizie ‘accettabili‘ e chi no. Evviva la libertà di stampa e di pensiero. Giustamente, del resto: gli italiani sono notoriamente degli imbecilli incolti, facilmente suggestionabili e a cui non si possono dire le cose come stanno perché non le capirebbero. Non so quanti italiani siano così, ma certo la gran parte dei politicanti e dei giornalisti che pubblicano roba simile.

Trasecolo a leggere una affermazione di Jens Stoltenberg, che spiega che il sostegno militare fornito dai Paesi NATO e dalla NATO stessa all’Ucraina (cosa, lo dico solo per Stoltenberg, proibitissima dal diritto internazionale, ma lui queste cose non le sa) serve a permettere agli ucraini di resistere più a lungo e quindi spuntare migliori condizioni alle discussioni sulla pace! Una affermazione del genere è talmente cinica, ipocrita, bestiale che mi rifiuto di commentarla: fatelo voi.

Pare che il nostro brillante Ministro degli Esteri cerchi di fermare talune ipotizzate marce per la pace nei pressi dell’Ucraina o addirittura dentro. No comment, ma una considerazione. Il pacifismo in sé e per sé non aiuta la pace, ma credo che vadano accolte con entusiasmo quelle persone che sinceramente, onestamente e lealmente non vorrebbero la guerra e mettono in gioco la propria stessa sicurezza o almeno il proprio stesso comodo per manifestare.

Mi contraddico? No, perché mi illudo di poter dare per scontato che chi manifesti qui o lì su ciò, lo faccia nella verità dei fatti … almeno alcuni di loro.