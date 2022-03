Oleksiy Goncharenko, membro del Parlamento ucraino per il partito European Solidarity (JES), guidato dall’ex Presidente Petro Poroshenko, ha rilasciato un intervento all’Atlantic Council su come si sta preparando la città di Odessa all’arrivo delle truppe russe.

Di seguito pubblichiamo l’intervento in forma integrale.

***

Le strade del porto ucraino di Odessa, sul Mar Nero, sono normalmente animate a fine marzo, mentre la città si prepara per il suo annuale Festival dell’umorismo il 1° aprile. Quest’anno è diverso. Con la guerra di Vladimir Putin che sta entrando nel suo secondo mese, gran parte della popolazione ha lasciato la città in cerca di luoghi più sicuri. Coloro che rimangono sono impegnati a trasformare Odessa in una fortezza in grado di resistere a tutto il peso della forza d’invasione russa. I sacchi di sabbia ricoprono molte delle statue più iconiche della città e gli ostacoli anticarro dominano l’area del centro.

La battaglia per Odessa deve ancora iniziare, ma molti credono che possa svolgere un ruolo decisivo nel determinare l’esito della guerra. In quanto porto più grande dell’Ucraina e gateway per le rotte marittime globali, il controllo su Odessa è essenziale poiché Mosca cerca di spezzare la resistenza ucraina e soggiogare il Paese.

La gente di Odessa è chiaramente determinata a difendere la propria città. Famosi in tutta l’ex Unione Sovietica per la loro arguzia e il loro caratteristico senso dell’umorismo, i residenti di Odessa sono anche immensamente orgogliosi della loro città natale e sprezzanti nei confronti dei tentativi del Cremlino di rivendicare questa città in gran parte di lingua russa.

La sfida di Odessa a Putin riflette una verità più ampia.

Il sovrano russo spesso afferma di essere il campione degli ucraini di lingua russa e spesso sostiene che gran parte dell’Ucraina moderna appartiene di diritto alla Russia. Tuttavia, sembra del tutto incapace di capire che anche nelle città ucraine con forti legami storici con la Russia, dove la lingua russa domina ancora la vita di tutti i giorni, c’è un crescente senso di identità ucraina e scarso appetito per qualsiasi tipo di riannessione russa.

L’errata convinzione di Putin che gli ucraini di lingua russa fossero essenzialmente russi che avrebbero accolto con favore la ‘liberazione‘ sembra aver giocato un ruolo importante nella sua decisione di invadere l’Ucraina il 24 febbraio. Ora è chiaro che si è trattato di un disastroso errore di calcolo. Lungi dal salutare l’avanzata delle truppe russe con dolci e fiori, l’esercito ucraino e la società ucraina nel suo insieme hanno offerto una feroce resistenza. Ciò ha provocato catastrofiche perdite russe in termini sia di uomini che di attrezzature.

Questa non è la prima volta che Putin e la sua cerchia ristretta sono caduti nella trappola di credere alla propria propaganda riguardo alla presunta lealtà degli ucraini di lingua russa. Nella primavera del 2014, Mosca ha cercato di mobilitare le comunità di lingua russa dell’Ucraina in una serie di rivolte regionali orchestrate dal Cremlino progettate per indebolire il governo centrale di Kiev e aprire la strada alla spartizione del Paese.

Odessa era tra gli obiettivi principali della campagna di destabilizzazione della Russia del 2014 ed è stata identificata dai propagandisti del Cremlino come una delle tre città più ‘sacre’ dell’Ucraina insieme a Sebastopoli e Kiev. Tuttavia, le cose non sono andate secondo il piano russo. Il complotto di Mosca è fallito a Odessa e in altre capitali regionali chiave quando gli agenti russi e i loro collaboratori si sono imbattuti in un’opposizione locale inaspettatamente forte.

Per chiunque viva al di fuori della bolla propagandistica del Cremlino, questa non è stata una sorpresa. Nonostante i forti legami storici con l’impero russo e una ricca tradizione di cultura di lingua russa, l’odierna Odessa non può in alcun modo essere considerata una città russa nel senso esplicitato da Putin. Invece, è una città orgogliosamente e profondamente multiculturale con una storia unica e una popolazione non meno unica.

I tentativi di ritrarre Odessa come un bastione dell’identità imperiale russa sono resi ridicoli dalla colorata realtà contemporanea di questo porto cosmopolita del Mar Nero. Per più di due secoli ucraini, russi, ebrei, greci, francesi, bulgari, moldavi, armeni e dozzine di altre nazionalità hanno tutti chiamato ‘casa’ Odessa.

Queste diverse comunità si sono riunite nel 2014 per respingere gli sforzi di destabilizzazione della Russia. Processi simili sono ora in atto mentre Odessa si prepara a respingere un’invasione russa su vasta scala. I membri delle forze armate e delle unità di difesa territoriale ucraine stanno coordinando gli sforzi con i volontari civili, mentre affrontano la prospettiva di possibili sbarchi anfibi e un previsto assalto dall’interno dell’Ucraina.

Finora, i piani offensivi della Russia non sono serviti a nulla. Le navi da guerra russe navigano minacciose all’orizzonte ma si rifiutano di rischiare qualsiasi sbarco. Nel frattempo, i tentativi russi di circondare la città attraversando la steppa dell’Ucraina meridionale hanno provocato una serie di costose battute d’arresto nelle vicinanze di Mykolaiv. Tuttavia, c’è la sensazione in tutta Odessa che presto inizierà una fatidica battaglia.

Ci sono poche prove di panico nella città militarizzata. Al contrario, tutti si concentrano sul compito da svolgere e mostrano anche sprazzi della personalità per la quale Odessa è giustamente famosa. Questo stato d’animo è stato eloquentemente catturato da un’orchestra di musicisti che offre spettacoli improvvisati al di fuori dell’eleganza fortificata del Teatro dell’Opera di Odessa. Nonostante l’escalation degli orrori del più ampio conflitto in Ucraina, c’è anche una notevole fiducia in Odessa. Piuttosto che discutere quando la guerra sarà finita, le persone tendono a parlare con sicurezza della vittoria imminente. L’unica domanda è quanto sarà alto il prezzo. Quante altre donne e bambini ucraini devono essere massacrati dai missili russi e dai proiettili di artiglieria prima che questo incubo finisca?

C’è una cosa su cui tutti a Odessa sembrano essere d’accordo: i vecchi miti sulla fratellanza russo-ucraina e le presunte simpatie pro-Cremlino degli ucraini di lingua russa ora appartengono al mucchio di cenere della storia. Questi tropi di propaganda russa di lunga data sono annegati nello spargimento di sangue dell’invasione criminale di Mosca e non riemergeranno mai. Invece, la Odessa di lingua russa osserva e attende l’occasione per piantare un altro chiodo nella bara delle ambizioni imperiali di Putin.