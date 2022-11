Ucraina: Odessa rifiuta Caterina la Grande a causa dell’invasione russa

I preparativi per smantellare il controverso monumento di Caterina la Grande di Odessa sono iniziati all’inizio di novembre, con il sito isolato e la figura dell’imperatrice russa coperta da un velo di plastica nera decisamente poco dignitoso. È caduta vittima di cambiamenti radicali nell’opinione pubblica mentre la brutale invasione di Vladimir Putin costringe gli ucraini a rivalutare gli atteggiamenti nei confronti del passato imperiale russo del loro Paese.

La statua di Caterina la Grande nella città portuale ucraina del Mar Nero, Odessa, è stata a lungo uno dei monumenti politicamente più controversi del Paese. È stato presentato nel 2007 durante un’escalation delle guerre di memoria post-sovietiche dell’Ucraina in seguito alla storica rivoluzione arancione del 2004 del Paese. Mentre gli ucraini patriottici erano impegnati a erigere monumenti a figure del movimento di liberazione nazionale precedentemente fuorilegge del Paese, la decisione di Odessa di onorare l’imperatrice russa con una statua è stata ampiamente vista come una dimostrazione provocatoria e deliberata di orgoglio per il passato imperiale.

Sulla scia dell’invasione russa della Crimea e dell’Ucraina orientale nel 2014, le autorità ucraine hanno approvato una serie di leggi sulla decomunizzazione che hanno portato allo smantellamento di migliaia di monumenti dell’era sovietica in tutto il paese e alla ridenominazione di strade, villaggi e intere città. Tuttavia, questa legislazione non si applicava all’era zarista e non ha avuto alcun impatto sullo status del monumento a Caterina di Odessa.

Sebbene non vi fossero motivi legali per la rimozione di Catherine, la sua continua presenza ha spesso scatenato conflitti politici all’interno della società di Odessa e sulla scena nazionale. Questa tensione rifletteva le crescenti richieste di rivalutare la natura del rapporto dell’Ucraina con la Russia mentre una nuova generazione di ucraini metteva sempre più in discussione i dogmi imperiali stabiliti da secoli di storie ufficiali zariste e sovietiche.

Molti si sono anche opposti specificamente a Catherine e hanno indicato il suo ruolo personale come figura chiave nella sottomissione dell’Ucraina. Sebbene l’imperatrice russa sia conosciuta a livello internazionale come Caterina la Grande, un numero significativo di ucraini si oppone a questo titolo e la considera invece un famigerato tiranno. Notano che Catherine ha estinto l’ampia autonomia dei cosacchi ucraini e ha supervisionato l’aggressiva colonizzazione dell’Ucraina.

Il regno di Caterina nel diciottesimo secolo è strettamente associato ai miti imperiali che ora servono come giustificazione storica per la campagna di Vladimir Putin per riconquistare l’Ucraina e distruggere lo stato ucraino. Sotto Caterina, il potere imperiale russo si espanse nell’Ucraina meridionale e in Crimea, con le autorità zariste che si atteggiavano a pionieri e fondatori di paesi e città come Odessa che in realtà esistevano già da secoli in una forma o nell’altra.

Fu durante questo periodo che si dice che il favorito di Catherine, Grigory Potemkin, abbia eretto i famigerati “Villaggi Potemkin” lungo le rive del fiume Dnipro in Ucraina per creare la falsa impressione di una colonia prospera e felice per l’imperatrice in visita. Alcuni storici ora credono che la leggenda dei villaggi Potëmkin possa essere essa stessa un’invenzione, ma i critici di Catherine ritengono comunque appropriato che la sua opprimente conquista dell’Ucraina sia associata a uno degli inganni politici più famosi della storia. Per loro, lei è tutt’altro che “fantastica”.

Nonostante questa impegnativa eredità, il monumento a Caterina la Grande di Odessa era molto popolare tra i residenti della città portuale del Mar Nero fino all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina su vasta scala all’inizio del 2022. Questa popolarità non era basata sul sostegno per le sue azioni contro lo stato ucraino o cosacco autonomia; invece, Caterina servì come simbolo dell’identità imperiale che molti a Odessa abbracciarono dopo il crollo sovietico. Incarnava il senso di orgoglio che gli odesiti provavano per il posto di rilievo occupato dalla loro città natale nella storia imperiale russa.

Gli atteggiamenti sono cambiati radicalmente dal 24 febbraio. Lo shock e il trauma dell’invasione della Russia hanno convinto molti Odesiti ad abbandonare il loro precedente entusiasmo per l’eredità imperiale russa della città e ha scatenato un’ondata di richieste pubbliche per la rimozione di Caterina.

Non è difficile capire perché. Fin dai primi giorni dell’invasione, è stato chiaro che Odessa è uno degli obiettivi primari dell’esercito russo. Il porto della città è stato bloccato dalla flotta russa del Mar Nero, con la vicina costa fortificata in previsione di un possibile sbarco anfibio russo. All’interno della città stessa, gli odesiti si sono abituati al terrore quotidiano di attacchi aerei missilistici e attacchi di droni kamikaze.

Per Putin, Odesa ha un’enorme importanza strategica e simbolica. La cattura della città portuale gli avrebbe permesso di isolare del tutto l’Ucraina dal Mar Nero e di strangolare l’economia ucraina. La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che senza Odessa l’Ucraina non sarebbe più economicamente sostenibile come stato indipendente. La città potrebbe anche fungere da eccellente trampolino di lancio per l’occupazione russa della Moldavia.

Il posto di Odessa nell’immaginario russo lo rende anche un premio particolarmente prezioso. Molti compatrioti di Putin vedono Odessa come una città russa sacra e risentono amaramente del suo attuale status di capitale meridionale dell’Ucraina indipendente. Considerano Odessa ancora più profondamente intrecciata all’identità nazionale russa rispetto alla Crimea o a Kiev e credono sinceramente che il ritorno della città al governo del Cremlino aiuterebbe a correggere l’ingiustizia dell’insediamento post-sovietico.

Fondamentalmente, Putin si è richiamato a Caterina la Grande nei suoi tentativi di fornire una giustificazione storica per l’invasione dell’Ucraina e la presa di Odessa. Allo stesso modo, funzionari del Cremlino e delegati del regime hanno ripreso attivamente il termine ‘Novorossiya’ (‘Nuova Russia’), coniato durante il regno di Caterina per riferirsi ai suoi possedimenti imperiali nell’Ucraina meridionale. Nelle aree dell’Ucraina occupate dalle forze russe, l’eredità di Catherine è stata utilizzata per legittimare le affermazioni del Cremlino. Questo fa parte di un tentativo consapevole di cambiare l’ottica dell’invasione e ritrarre la Russia come liberatrice piuttosto che come aggressore.

Sfortunatamente per Putin, gli Odesiti hanno mostrato scarso interesse ad essere liberati da lui o dai suoi soldati. Al contrario, si sono schierati a difesa della loro città e hanno condannato a gran voce l’invasione russa. Uno dei tanti modi in cui gli odesiti hanno espresso la loro opposizione all’aggressione imperiale della Russia è chiedere la rimozione del monumento di Caterina la Grande dalla città.

Le autorità di Odessa inizialmente erano riluttanti a piegarsi alle pressioni dell’opinione pubblica, con il consiglio comunale di Odessa che a settembre ha rifiutato di sostenere una proposta di smantellamento del monumento di Caterina. Tuttavia, a seguito di una votazione pubblica online, il sindaco di Odessa Hennadiy Truhanov ha annunciato il 5 novembre che ora avrebbe appoggiato le richieste per la rimozione della statua. Il giorno dopo il monumento è stato recintato ed è apparso un avviso delle autorità municipali che annunciava che sarebbe stato presto smantellato.

Gli scettici avvertono che la saga del monumento a Caterina la Grande di Odessa potrebbe essere ancora lungi dall’essere conclusa e avvertono che i recenti passaggi potrebbero semplicemente essere una tattica di stallo per allentare le tensioni e prevenire ulteriori imbarazzanti atti di vandalismo. Tuttavia, il simbolismo dell’imperatrice russa sbarrata di Odessa è già innegabile e riflette il deciso allontanamento della città dalla creazione di miti imperiali che Putin ha cercato così duramente di sfruttare.

Il Cremlino ha cercato di conquistare Odesiti con una versione della storia altamente sterilizzata e in gran parte mitica, ma gli appelli di Mosca alla nostalgia imperiale sono chiaramente falliti. Mentre la Russia di Putin rimane intrappolata nel passato, l’Ucraina di oggi sta costruendo la propria identità attorno a una visione avvincente del futuro del Paese come democrazia europea sempre più sicura di sé. Ciò si è rivelato molto più convincente per gli Odesiti rispetto all’autoritarismo, all’isolamento e all’aggressione senza fine offerti dal regime di Putin.

Per decenni, Odessa è stata senza dubbio la città più russofila dell’Ucraina. Tuttavia, l’attuale invasione ha reso la Russia così tossica che anche gli odesiti precedentemente simpatizzanti non vogliono più avere niente a che fare con l’agenda imperiale di Mosca. Putin afferma di fare la guerra per restituire le “terre storiche russe”, ma in realtà è riuscito solo a convincere gli ucraini che non c’è posto per la Russia nel futuro del loro Paese, e non c’è posto per l’imperatrice russa Caterina la Grande in un’ Odessa libera.

La versione originale di questo intervento è qui.