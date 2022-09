Ucraina - Occidente: noi, guardiani dei porci, addormentati sotto le ghiande

Chris Devonshire-Ellis, fondatore di Dezan Shira & Associates e Amministratore Delegato delle pubblicazioni di ‘Asia Briefing‘, nei giorni scorsi ha pubblicato un intervento nel quale rende noto di essere stato minacciato di morte perchè, afferma, «ho fatto una donazione a un ente di beneficenza per i rifugiati ucraini e poi ho pubblicato sul mio account Linked In che l’avevo fatto da Mosca».

Doverosamente precisiamo che non abbiamo avuto modo di verificare in maniera diretta e indipendente tali minacce. Ma ai fini dei rilievi che seguono poco importa.

Il dettaglio del contesto, più ancora della motivazione, è decisamente inquietante.

Inquietante di per sé e per le domande che pone. Una su tutte: questo è l’Occidente che combatte, a fianco degli Stati Uniti, contro la Russia, nella guerra consumata sulla pelle degli ucraini (per ora), in nome della libertà e della democrazia? Questo è l’Occidente che parla di ‘futuro della democrazia in gioco’ in questa guerra, e di una Ucraina che combatte ‘per tutti noi’, ‘per la libertà’, ‘per la democrazia’ dell’Europa?

Se questo è l’Occidente, se questa è libertà e democrazia, allora i poli geopolitici si sono capovolti e il dizionario se lo sono mangiato i porci.

Ma se questo non è l’Occidente come noi siamo cresciuti pensandolo, se questa non è democrazia e men che meno libertà, allora ha ragione Chris: «l’UE deve prendere posizione su da quale parte preferisce stare». Allora noi dobbiamo ritrovare finalmente lucidità, dobbiamo prendere posizione; allora noi dobbiamo recuperare il senso delle parole e metterle in ordine; allora … ‘ammazzateci tutti‘, ma il fascismo sta qui.

Chris crede di individuare quello che definisce «Il problema» in «un sito web affiliato al governo ucraino chiamato Myrotvorets». Non credo sia così. No. Myrotvorets è la contingenza, è il ‘peccatore’, «il problema», il ‘peccato’ è ben altro e sta ben altrove. ‘Il problema‘ sono i porci, quelli che si sono mangiati il dizionario, e noi che glielo abbiamo permesso, e continuiamo a permetterglielo, noi, guardiani dei porci, addormentati sotto le ghiande.

Di seguito pubblichiamo integralmente l’intervento di Chris Devonshire-Ellis, tradotto in lingua italiana -senza interventi di editing.

«Sono appena stato minacciato di omicidio. Non in un modo volgare scherzoso, piuttosto da blogghista che sembra buono e brutto sulla stampa ma non sarebbe mai stato eseguito, ma vere minacce di omicidio. Tre di loro. Il mio crimine? Perché ho fatto una donazione a un ente di beneficenza per i rifugiati ucraini e poi ho pubblicato sul mio account Linked In che l’avevo fatto da Mosca.

Ho un account su Linked In da diversi anni, dove pubblico generalmente articoli in stile business intelligence, principalmente sulla Belt and Road Initiative e sulla Russia -e quest’anno principalmente riguardanti le catene di approvvigionamento in evoluzione a causa di tutte le sanzioni in corso. Di tanto in tanto, poiché ho dei cari amici che mi seguono su Linked In, posto alcune curiosità sulla vita personale. Ho circa 3.500 follower e, se sono fortunato, genero circa 1.000 visualizzazioni per articolo e forse una manciata di commenti.

L’articolo in questione ha generato oltre 120.000 visualizzazioni e oltre 600 commenti. La maggior parte era indignato che fossi in Russia a “sostenere il regime di Putin” -con commenti sulla donazione di beneficenza (US $ 1.000) che era “soldi di sangue per tutti gli stupri e gli omicidi”, “non era abbastanza”, critiche sul “pagare per stupri di bambini” e assolutamente nessuna parola di apprezzamento. (Non ne stavo cercando nessuno). A parte la mancanza di qualsiasi ringraziamento, ancora più allarmante è stata la critica riguardo alla visita in una terra “piena di assassini selvaggi e stupratori” e al “finanziamento dell’omicidio di bambini”.

In realtà, ero in Russia per occuparmi di questioni personali (lì ho una proprietà che ha bisogno di manutenzione, dato che ero a tre anni di distanza a causa del covid, e volevo vedere la famiglia e gli amici dopo tanto tempo e aiutare a preparare la mia figlioccia per il suo viaggio imminente e le spese per andare all’università in Francia. Le solite minuzie della vita) mentre la mia presenza in Russia era considerata da molti “un crimine di guerra” e “completamente moralmente fallita e spregevole”.

L’indignazione è stata intensa. Poi sono arrivate le minacce di omicidio abbastanza specifiche. Sto esagerando qui? Temo di no.

Ecco il problema: un sito web affiliato al governo ucraino chiamato Myrotvorets ha una ‘hitlist’ in corso che include informazioni personali, di persone che sono considerate dagli autori dell’organizzazione ‘nemici dell’Ucraina’. Il sito web è stato lanciato nel dicembre 2014 dal politico e attivista ucraino Georgy Tuka e rimane aperto nonostante le ripetute richieste delle Nazioni Unite, degli ambasciatori del G7, dell’UE e dei gruppi per i diritti umani di chiuderlo e, sebbene non abbia uno status ufficiale, agisce per integra i database del governo ai posti di blocco e invia materiale ai suoi seguaci per effettuare ‘liquidazioni’.

Delle migliaia di nominativi inseriti nel sito, 341 sono giornalisti stranieri e, sconvolgente, 327 sono minorenni. Tattiche spaventose? Non proprio. Oles Buzina era un noto giornalista ucraino che lavorava per numerosi giornali rispettati in Ucraina, che chiedeva migliori legami tra Kiev, Minsk e Mosca. Non è una tazza di tè per tutti, ma gli è permesso un’opinione, giusto?

Sbagliato. Era nella hitlist di Myrotvorets ed è stato assassinato. La sua foto appare sul sito con uno striscione rosso su cui è stampata la parola ‘Liquidated’ in rosso.

Un altro è stato il fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, del collettivo di fotografi indipendenti ‘Cesura’. È stato assassinato su incarico nel Donbass, mentre le autorità ucraine sono state accusate dai suoi partner sia dell’omicidio che del successivo insabbiamento. Anche in questo caso, i suoi dati personali, ID e altre informazioni appaiono sul sito con il banner rosso ‘Liquidato’ sulla sua foto. Ce ne sono molti altri.

Allora, cosa succede dopo? Bene, l’indignazione che ero a Mosca, come ho detto, ha attirato molte più opinioni del normale: questo era un trolling a livello industriale. Molte delle persone che hanno lasciato commenti minacciosi o maleducati avevano una bandiera ucraina esposta accanto al proprio account. Linked In poi mi ha scritto, informandomi che il mio account era stato sospeso e mi ha chiesto di verificare i miei dati richiedendo una copia autenticata del mio passaporto. Al momento, quell’account è ancora sospeso e, da qualche parte all’interno dell’organizzazione Linked In, i miei dati personali sono in una cartella insieme ai dettagli delle persone che hanno minacciato di assassinarmi. A proposito, i Myrotvorets prendono sul serio il loro lavoro: le persone che trovano la loro attenzione hanno un file creato su di loro, con dati estratti da vari altri account di social media e altrove. Le informazioni personali sono pubblicate.

La cosa interessante, secondo la giornalista canadese Eva Bartlett, è che mentre si discute di questo problema in Russia, i media occidentali restano in silenzio. La sua relazione sulla questione può essere letta qui, ma tieni presente che, ironia della sorte, il link da cui appare è bloccato in gran parte dell’UE e del Nord America, il che dovrebbe essere preoccupante di per sé.

Purtroppo c’è di più. Un altro rapporto, questa volta dell’Università di Adelaide, rivela “Interazione tra robot e umani nella discussione sulla guerra Russia/Ucraina”, e i risultati sono sbalorditivi. In un solo campione preso, dei 5,2 milioni di tweet sui social network tra il 60 e l’80% sono stati condivisi da account falsi, mentre il 90% di questi post era pro-Ucraina. Nelle parole dell’autore, Caitlin Johnstone, è “la guerra troll più aggressiva di tutti i tempi”.

I lettori intelligenti possono vagliare l’ovviamente dilagante e ossessivo, una caratteristica di molti degli indignati. Ma le minacce di morte e la loro esecuzione sono un’altra questione. Mentre sono sicuro che alcuni dei miei scontrosi concorrenti potrebbero dire “buona liberazione” alla mia morte, preferirei rimanere in giro per un po’ più a lungo. Sostengo anche la libertà di parola e il diritto delle persone di poter esprimere la propria opinione. La società globale ha già combattuto due guerre mondiali e molte guerre minori per supportare questo concetto. Tuttavia, alcuni dei comportamenti rilasciati a seguito del conflitto in Ucraina sono tutt’altro che giusti, tutt’altro che equilibrati o obiettivi e sono essenzialmente omicidi.

La ragione di tutti i bot e dell’opinione unilaterale è ovviamente quella di sovvertire il processo democratico e in particolare quelli dei nostri politici, che ascoltano l’“opinione pubblica” e formano politiche basate su di essa. Ecco perché tutte le decisioni prese su ogni aspetto della guerra, a loro volta, non sono state espressamente condivise con il grande pubblico. Il presupposto è che l’“opinione pubblica” è ciò che conta. Ma cosa succede se è stata creata artificialmente? Questo è il problema in poche parole. Controlla la creazione di ciò e controlli il processo democratico. È davvero qui che vogliamo andare come società?

Soggetti del calibro di Myrotvorets non sono un distintivo d’onore per la società civile che l’Ucraina sostiene di essere. I finanziamenti a Kiev dovrebbero essere sospesi fino a quando non verranno rimossi poiché ciò non fa parte dei “valori occidentali” su cui dovrebbe riguardare il finanziamento dell’Ucraina.

Se Kiev, già destinataria di miliardi di dollari di denaro occidentale, sceglie di ignorare le richieste di rimozione, o se i media europei continuano a ignorare questo abuso, significa che la stessa UE sceglie di ignorare i diritti delle persone alla libertà di parola e condonare il loro omicidio.

Mettendo da parte per un momento i diritti e i torti dell’Ucraina, la domanda di fondo è cosa si sta preparando nel cuore della società occidentale e cosa si sta facendo al riguardo. Non si può permettere che il fascismo esista come scusa dei tempi. Questo è ciò che ha sfruttato Hitler. L’UE deve prendere una posizione su da quale parte preferisce stare. Le persone decenti (e ce ne sono molte in Ucraina) non meritano di essere ‘liquidate’ per le opinioni contrarie. È ora che il progetto Myrotvorets venga rimosso e che Linked In ripulisca il suo atto».