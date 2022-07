La guerra in Ucraina ha infranto l’immobilità della storia e ha costretto il mondo a muoversi verso tensioni politiche e geopolitiche. Alcuni Paesi sono stati persino costretti a riconsiderare le loro identità estere e di sicurezza, nonché il loro ruolo nelle relazioni internazionali. Finlandia e Svezia, ad esempio, sono tra i Paesi che si stanno ritirando dal loro impegno storico e pratico per una politica di neutralità aderendo alla NATO. La Germania ha abbandonato il conservatorismo e ha annunciato una nuova strategia di difesa che inietterà 100 miliardi di euro nelle sue forze armate. La Svizzera ha chiuso un occhio sulla tradizionale neutralità e chiede una maggiore cooperazione con la NATO.

L’Austria, insieme ai due paesi di lingua tedesca, si è unita alla task force internazionale guidata dagli Stati Uniti per supportare l’Ucraina. Londra non si accontenta di nient’altro che del proseguimento della guerra e della sconfitta di Putin, e la Francia cerca la piena cooperazione con la NATO. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna entrarono immediatamente in guerra inviando armi in Ucraina. Anche il Congresso degli Stati Uniti, nonostante i disaccordi tra i partiti democratico e repubblicano sulla politica estera, ha approvato all’unanimità decine di miliardi di aiuti all’Ucraina.

In altre parole, tornando alle impostazioni predefinite, l’Occidente si è rivolto al militarismo aggirando la democrazia. Inviando attrezzature militari avanzate come missili anticarro Javelin, missili antiaerei Stinger e droni stealth in Ucraina, sono stati in grado di posticipare i cambiamenti geopolitici che la Russia cercava di ottenere.

Nel bel mezzo della guerra, le compagnie occidentali, senza la decisione o il mandato delle Nazioni Unite o dell’OMC, hanno sospeso le loro operazioni in Russia e hanno diffuso una rete finanziaria punitiva, comprese sanzioni paralizzanti, e hanno preso di mira la difesa e la tecnologia del paese, nonché il patrimonio di ricchi oligarchi russi. In cambio, la pressione di Mosca sull’Europa si è intensificata. Gazprom ha interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria e le forniture di elettricità alla Finlandia, che ha importato il 10% della sua elettricità dalla Russia. Il flusso di gas dal Polo Nord alla Germania e ad alcuni paesi europei si è interrotto. Solo una delle società soggette a embargo, Europol GAZ SA, è l’investitore e proprietario della sezione polacca del gasdotto Yamal-Europa. Questo gasdotto potrebbe fornire 32,9 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

A parte le conseguenze politiche e geopolitiche della guerra in Ucraina, ci sono stati forti shock economici che si intensificheranno con il proseguimento delle sanzioni occidentali contro la Russia. I problemi con l’approvvigionamento alimentare globale e le fluttuazioni dei costi alimentari potrebbero minare la stabilità politica di alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa che cercavano di bilanciare il commercio simultaneo con Stati Uniti, Cina e Russia.

L’Asia rappresenta quasi il 60% della popolazione mondiale e il 32% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale. Le tensioni politiche nel settore del petrolio e del gas e l’aumento dei prezzi del grano e del mais hanno causato molti problemi ai paesi asiatici. Thailandia, Vietnam e Singapore, che dipendono da queste importazioni, stanno affrontando gravi carenze e lottano con l’impatto delle carenze sui loro servizi vitali come trasporti, elettricità e carburante. In Vietnam, alcune stazioni di servizio sono state chiuse. I Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) hanno rafforzato le relazioni con Iran e Venezuela per fornire fonti di petrolio alternative. L’aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe migliorare le economie dei paesi del sud-est asiatico colpiti dall’epidemia di Covid-19, aumentando il rischio di instabilità politica ed economica e la conseguente crescita dell’immigrazione e del terrorismo in quei paesi.

Il mondo di oggi si trova in una situazione economica molto più complicata. Il Mar Nero da cui dipende il commercio di grano è diventato una zona di guerra. La Russia, con 40 milioni di tonnellate, e l’Ucraina, con 18 milioni di tonnellate, sono i maggiori esportatori mondiali di grano, rappresentando il 20% del mais mondiale, il 30% del grano e, soprattutto, l’80% delle esportazioni mondiali di olio di girasole. Molti Paesi poveri dipendono dalla Russia e dall’Ucraina e altri produttori non sono in grado di soddisfare pienamente le esigenze globali in quest’area.

Gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile, l’Argentina e altri Paesi sudamericani non possono esportare più di quanto pianificato. Il razionamento del cibo per l’uso dei Paesi ricchi influirà sulla sicurezza alimentare e sui problemi di stabilità politica in Paesi popolosi come Egitto, Turchia, Bangladesh, Nigeria, Indonesia e Marocco che importano grano e soprattutto grano. Non riescono a trovare modi alternativi per importare e la loro gente è vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali.

Attualmente, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Unione Europea, così come il Giappone e la Corea del Sud, sono preoccupati che la Cina sarà più audace a Taiwan e altrove se la Russia riuscirà a violare la sovranità e il cambiamento territoriale dell’Ucraina senza pagare nemmeno un piccolo prezzo. Il Giappone e la Corea sono preoccupati per la sovranità espansionistica e territoriale della Cina e, come previsto, si sono uniti alla parte statunitense contro la Russia. Nel blocco dell’ASEAN, solo il Myanmar sostiene la Russia, mentre Singapore, che da tempo cerca di bilanciare Cina e Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, è stata costretta a condannare Mosca.

I recenti sviluppi politici ed economici porteranno il mondo al militarismo unipolare guidato dagli Stati Uniti o, se la posizione di Putin si stabilizza, alla divisione del mondo in diversi blocchi politici ed economici e complessi di sicurezza regionale in modo che l’era del monopolio americano finisca. Il mondo multipolare sarà probabilmente perseguito attraverso strumenti come l’aumento dell’autosufficienza economica e della difesa e la formazione di varie unioni regionali e transregionali per cambiare il sistema economico-finanziario internazionale attraverso la Cina e la Russia e creare un mondo basato su un sistema consistente delle organizzazioni internazionali e delle regole al di fuori del dominio degli Stati Uniti.

Si può dire che il tentativo degli Stati Uniti di bilanciare le potenze regionali e l’opposizione della Russia alla struttura unipolare del sistema internazionale ha aperto la strada alla guerra in Ucraina. Mosca ha cercato di mantenere la sua esistenza invadendo il territorio dell’Ucraina. Va notato che l’invasione russa dell’Ucraina ha messo in discussione la validità di tutti gli accordi russo-americani sul nucleare e sul disarmo. Tutte le iniziative e gli accordi in materia di disarmo, non proliferazione delle armi di distruzione di massa e altri documenti che hanno ridotto le relazioni tra Occidente e Oriente hanno praticamente perso credibilità e capacità esecutiva dopo la crisi ucraina. I partiti di Mosca e Washington hanno chiarito che la nuova situazione geopolitica deve essere accettata al più presto, anche se porterà alla terza guerra mondiale.

La guerra in Ucraina sta ora entrando nel suo quarto mese, senza una conclusione favorevole in vista. Pertanto, l’Europa deve capire che la crisi ucraina ha preso di mira direttamente la sicurezza del continente. Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale, l’emorragia geografica dalla continuazione delle tradizionali rivalità tra USA e Russia si è diffusa dal Medio Oriente e dall’Asia orientale all’Europa; e la sua continuazione avrà conseguenze irreparabili per il futuro dell’economia e della sicurezza europea.

Non c’è dubbio che finché gli Stati Uniti riterranno possibile il ripristino dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina solo con il ritiro della Russia, l’Europa sarà in prima linea nelle minacce attuali e future e la sua continuazione alla fine porterà a disparità globali e l’inutilità delle tutele internazionali a tutela della sovranità europea. Questo mentre gli Stati Uniti, come potenza superiore, vogliono mantenere lo status quo e rafforzare le regole e le strutture in linea con il rafforzamento della sua leadership.