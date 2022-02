Chris Devonshire-Ellis, fondatore di Dezan Shira & Associates e Presidente di International Board of Equity Partners & Directors, acuto analista politico con alle spalle una composita esperienza di 30 anni in Asia e Russia, è abituato a guardare le cose in faccia e ha la capacità di puntare lo sguardo lontano.

Di recente i suoi interventi sulla crisi ucraina sono stati particolarmente lucidi e capaci di corretta analisi predittiva. Ieri su ‘Asia Briefing‘ ha commentato le sanzioni imposte dalla UE alla Russia, conducendo una riflessione su quello che ha definito «un grossolano abuso del processo democratico», «punire i politici russi democraticamente eletti, con un background più ampio e ben informato sulle cause della crisi ucraina rispetto a quelli di Bruxelles. L’UE essenzialmente sta dicendo “Guarda, sei stato eletto dal popolo russo, hai avuto un voto, ma non siamo d’accordo con il risultato. Poiché non hai votato come vorremmo, ora ti puniremo”. Questa è una perversione molto povera e francamente pericolosa del processo democratico e la sua inclusione come parte delle sanzioni per colpire determinati elettori è ripugnante».

L’Occidente, prosegue e affonda il coltello Chris, «è in un momento critico e sembra incerto che sappia che il suo comportamento è antidemocratico».«Bruxelles ha appena fatto un passo avanti verso un autoritarismo fascista e nessuno in Occidente sembra aver battuto ciglio». «La mia paura che l’Occidente … non sia affatto interessato ai valori democratici o alle soluzioni diplomatiche».

Con Chris abbiamo fatto una veloce chiacchierata, ci sarà modo di approfondire



Questa notte Putin ha attaccato. Credi che miri a un cambio di regime a Kiev? E dove andrà?



Sì, assolutamente il cambio di regime è l’obiettivo. Ciò riporterà l’Ucraina nell’orbita della CSI e dell’Europa orientale piuttosto che nell’orbita dell’Europa occidentale, a cui ha cercato gradualmente ma sempre di più di arrivare dalla ‘rivoluzione colorata’ del 2005.

La vera questione è la riscrittura del sistema di sicurezza europeo e il nuovo equilibrio mondiale del dopo Guerra Fredda. Allora, come pensa Putin di portare l’Occidente al tavolo di un negoziato così difficile attaccando l’Ucraina?



Non è proprio una riscrittura del sistema di sicurezza europeo. Sta riaffermando la vecchia convinzione russa di mantenere una certa distanza tra la Russia e l’Europa occidentale, di cui diffida. A questo proposito, nulla è cambiato molto. Nessun confine è stato davvero cambiato. Ciò che cambia è chi li controlla.

Tu dici che ‘Bruxelles ha appena fatto un passo verso un autoritarismo fascista’. Puoi spiegarmi meglio cosa sta succedendo all’Unione europea in questo frangente?



I politici occidentali si sono persuasi fin troppo facilmente che solo il loro tipo di democrazia e l’interpretazione della storia europea sono corrette. Seguono sempre più la prospettiva nordamericana piuttosto che europea e sono diventati sprezzanti nei confronti della Russia. Se ci fosse stata una migliore consapevolezza della storia europeo-russa e un migliore apprezzamento dello stress in cui si trova la Russia e alcune concessioni fatte, allora probabilmete non ci troveremmo in questa situazione. L’idea di negoziazione dell’Occidente sembra essere che non faranno concessioni o indennità di sorta. Questa non è né negoziazione né diplomazia. È un netto rifiuto di accettare qualsiasi punto di vista alternativo al proprio. Il fascismo è una forma di nazionalismo autoritario e ci stiamo avvicinando pericolosamente all’attuale modo di pensare dell’UE in questo formato.

Ma mi sembra che ci sia lo stesso problema anche a Washington. Che ne dici?



Penso che sia diverso negli Stati Uniti. L’Europa è piuttosto più intellettuale e ha attraversato guerre contro il fascismo. Gli Stati Uniti non sono allo stesso livello. Le sue politiche sono puramente dettate dal denaro e non ha sperimentato la guerra sul proprio suolo nella misura in cui l’ha fatto l’Europa. Il risultato è stata una Washington meno empatica, guidata dall’avidità, che ora sovverte una Bruxelles troppo facilmente persuasa. Il denaro e il potere degli Stati Uniti hanno parlato troppo ai politici dell’UE. Come abbiamo visto con Trump, nessuno ora vuole nemmeno prendere in considerazione la possibilità di perdere le elezioni. Vogliono mantenere il potere. Gli Stati Uniti sono attualmente presi da una stretta divisione del 50-50 di persone che lo credono e l’altra metà che desidera governare con il potere economico. Non ci sono vie di mezzo, ed è estremamente malsano

Cosa accadrebbe se Putin vincesse lo scontro con l’Ucraina?



Penso che tu possa rispondere a questo dai commenti fatti nel mio articolo più recente che hai pubblicato.

Tu stesso, in questi giorni, hai affermato che l’impressione è che Washington e Bruxelles vogliano questa guerra, e se così fosse lo avrebbero dimostrato anche con la cancellazione dei vertici. Lo pensi ancora oggi?



Sì. Soprattutto gli Stati Uniti. Volevano che il contratto di fornitura di gas dell’UE e che Nordstream2 fosse distrutto, tramite sanzioni se necessario. Ora hanno ottenuto quanto in loro desiderio. In effetti, si è parlato troppo del potenziale per la Russia di ‘chiudere il gas all’Europa’. Ciò non accadde nemmeno durante l’era sovietica.

Sfortunatamente, tutto questo ha coinciso con alcuni politici dell’UE che hanno cercato di fare del loro meglio per ‘opporsi’ alla Russia. Si sono rifiutati di ascoltare o fare concessioni. Non ha fatto loro molto bene, anche se gli Stati Uniti hanno una situazione vincente, l’UE ora dovrà raccogliere i pezzi. È una situazione terribile per Bruxelles. Avrebbero dovuto ascoltare di più i problemi di Mosca e meno quelli di Washington, ma non ci sono riusciti. Sembrano pensare che la Russia contemporanea sia come la Russia dell’era di Stalin, e tutti i russi sono pazzi, malvagi e pericolosi e niente della Russia è in alcun modo buono. È diventata un’estrema semplicità intellettuale su scala quasi evangelica.

Un nostro analista e esperto internazionalista mi ha detto poco fa: “Se Putin è intelligente, prende Mariupol, completa i confini del Donbas, e si ferma. Se invece invade davvero tutta l’Ucraina, avremo una nuova Il Vietnam in Europa e l’Ue si spezzerà, per la gioia di Putin e Trump”.



Penso che il problema sia che devono imporre il cambio di regime ed evitare una guerra e questo significa impegnarsi duramente per ridurre al minimo la perdita di vite umane. Non credo che gli ucraini resisteranno molto. Non appena l’attuale governo se ne andrà, inizierà la ricostruzione dell’Ucraina. La NATO non invierà truppe per fermarlo.